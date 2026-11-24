टेस्ट क्रिकेट को बचाने की बातें खूब होती हैं. टी20 के बढ़ते ग्लैमर और उसकी जबरदस्त व्यावसायिक ताकत के बीच पांच दिन के इस प्रारूप की लोकप्रियता पहले ही चुनौती से जूझ रही है. ऐसे में टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बनाने की बजाय अगर ऐसी पिचें तैयार की जाएंगी, जहां गेंदबाजों के लिए कुछ भी न हो, तो यह संकट और गहरा होगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन टेस्ट इसका बड़ा उदाहरण बन गया.

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न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 720/9 रन बनाकर पारी घोषित की और 352 रनों की विशाल बढ़त हासिल की. मैच पर भारत की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जीत लगभग तय नजर आने लगी थी. लेकिन पांचवें दिन जब भारतीय टीम के सामने आखिरी सत्र में 39 ओवरों के भीतर न्यूजीलैंड के पांच विकेट निकालने का मौका था, तब वह ऐसा नहीं कर सकी. न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 120 ओवर बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 239 रन बनाए और मैच ड्रॉ करा लिया.

सवाल है कि क्या यह सिर्फ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जुझारू बल्लेबाजी थी या फिर पिच ने भी उन्हें ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया था, जिसके सामने भारतीय गेंदबाज बेबस हो गए?

पिच ऐसी कि तेज गेंदबाजों की रफ्तार भी बेअसर

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जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज भारतीय आक्रमण की सबसे बड़ी ताकत हैं. इनसे बल्लेबाजों को रफ्तार, उछाल और विकेट लेने वाली गेंदों का सामना करने की उम्मीद रहती है. लेकिन वेलिंगटन में इनकी गेंदबाजी में वह धार नजर नहीं आई, जिसके लिए ये जाने जाते हैं.

आखिरी दिन दोनों की गेंदों की रफ्तार 120-125 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास नजर आना भी हैरान करने वाला था. ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगाने की बजाय सिर्फ औपचारिकताएं पूरी कर रहे हों. हालांकि, सिर्फ स्पीड गन के आंकड़ों से गेंदबाजों की थकान या प्रदर्शन का पूरा आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह जरूर दिखा कि पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए कुछ खास करने की गुंजाइश नहीं बची थी.

जब बुमराह जैसे गेंदबाज को भी विकेट निकालने के लिए संघर्ष करना पड़े, तो सवाल सिर्फ गेंदबाजों से नहीं होना चाहिए. पिच की प्रकृति पर भी जवाब मांगा जाना चाहिए.

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टी20 के दौर में टेस्ट को और नीरस बनाने की तैयारी?

टी20 क्रिकेट ने दर्शकों को तेज रफ्तार मनोरंजन का आदी बना दिया है. कुछ घंटों में नतीजा, चौके-छक्कों की बरसात और आखिरी ओवर तक रोमांच. इसके मुकाबले टेस्ट क्रिकेट में पांच दिन तक दर्शकों को बांधे रखना पहले ही बड़ी चुनौती है. ऐसे में टेस्ट मैच में अगर गेंद और बल्ले के बीच मुकाबला ही नहीं होगा, तो दर्शक क्यों इसे देखना चाहेंगे?

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टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती इस बात में है कि कभी तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को परेशान करें, कभी स्पिनर अपनी फिरकी में उन्हें उलझाएं और कभी बल्लेबाज अपनी तकनीक, धैर्य और साहस से इन चुनौतियों का जवाब दें. लेकिन जब पिच पर गेंदबाजों के लिए कुछ न हो और बल्लेबाज आसानी से रन बनाते रहें, तो पांच दिन का मुकाबला भी उबाऊ हो सकता है.

यहां सवाल बल्लेबाजों के बड़े स्कोर बनाने पर नहीं है. 700 रनों की पारी भी टेस्ट क्रिकेट का आकर्षण हो सकती है, बशर्ते दूसरी टीम के पास उसका जवाब देने का मौका हो. समस्या तब है, जब पिच एकतरफा तरीके से बल्लेबाजों के पक्ष में खड़ी हो जाए.

352 रनों की बढ़त भी जीत की गारंटी नहीं बनी

भारत ने पहली पारी में 352 रन की बढ़त हासिल की थी. इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 120 ओवरों तक बल्लेबाजी की. भारतीय टीम के पास जीत का मौका था, लेकिन आखिरी दिन गेंदबाजों को वह मदद नहीं मिली, जिसकी जरूरत थी. निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों और कप्तानी के फैसलों पर भी सवाल उठेंगे. 39 ओवरों में पांच विकेट नहीं निकाल पाने की जिम्मेदारी से टीम प्रबंधन बच नहीं सकता. गेंदबाजों के इस्तेमाल, फील्डिंग और रणनीति की समीक्षा जरूरी है.

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लेकिन पिच को इस बहस से अलग नहीं किया जा सकता. आखिर टेस्ट क्रिकेट में ऐसी सतहों का क्या मतलब है, जहां पांचवें दिन भी गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़े और बल्लेबाज आसानी से समय निकालते रहें?

टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए सिर्फ उसके इतिहास और परंपरा की दुहाई देना काफी नहीं है. उसे देखने लायक भी बनाए रखना होगा. इसके लिए ऐसी पिचें चाहिए, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के पास अपना हुनर दिखाने का मौका हो. वेलिंगटन जैसी मृत पिचें इस संतुलन को बिगाड़ती हैं. अगर यही चलन बढ़ा, तो टेस्ट क्रिकेट के सामने सबसे बड़ा खतरा टी20 नहीं, बल्कि खुद टेस्ट क्रिकेट को नीरस बनाने वाली सोच होगी.



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