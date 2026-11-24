मेरठ पुलिस ने संदिग्ध आतंकी उजैद को मेरठ से गिरफ्तार किया है. उजैद पाकिस्तानी गैंगस्टर और आतंकी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में था. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह पिछले करीब छह महीने से जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद साजिद के भी संपर्क में था. दोनों की ऑनलाइन बात होती थी.

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उजैद पाकिस्तान के मोबाइन नंबर वाले कई लोगों के संपर्क में था. उजैद मरेठ के कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा का रहने वाला है. पुलिस कई दिनों से उजैद की तलाश कर रही थी. पुलिस कार्रवाई की भनक लगने के बाद उजैद और उसका परिवार घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था.

साजिद सेना पर करने वाला था फिदायीन हमला

इस मामले की एक अहम कड़ी मोहम्मद साजिद है, जिसे जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 27 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया था. साजिद सेना पर फिदायीन हमले की तैयारी कर रहा था. उजैद साजिद से कहता था कि वो भी फिदायीन हमला करने को तैयार है. मेरठ पुलिस ने सोमवार शाम उजैद को गिरफ्तार किया है.

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उजैद से ATS और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूछताछ की है. मोहम्मद साजिद पर युवाओं को कट्टरपंथ से जोड़ने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं.

साजिद जम्मू के बठिंडी इलाके में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था. साजिद से पूछताछ के दौरान ही मेरठ के उजैद का नाम सामने आया था. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की थी. सोमवार को उजैद को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है.

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