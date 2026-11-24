संगम नगरी प्रयागराज में कार्तिक पूर्णिमा पर आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला. बलुआ घाट समेत गंगा-यमुना के विभिन्न घाटों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. पवित्र स्नान, पूजा-अर्चना, दान-पुण्य और सूर्य को अर्घ्य देकर श्रद्धालुओं ने एक महीने तक चले कार्तिक स्नान का समापन किया. आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ देव दीपावली, गुरु नानक जयंती भी मनाई जा रही है.

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ठंड के बावजूद सुबह से ही जुटे श्रद्धालु

कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम नगरी पूरी तरह भक्तिमय माहौल में डूबी नजर आई. कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही श्रद्धालु गंगा और यमुना के घाटों पर पहुंचने लगे. बलुआ घाट सहित विभिन्न घाटों पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान-पुण्य भी किया.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जबकि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी. यही कारण है कि इस दिन स्नान, दान और पूजा का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है. कार्तिक मास में पूरे एक महीने तक चलने वाला स्नान और व्रत का अनुष्ठान भी आज पूर्णिमा के साथ संपन्न हुआ.

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आज का दिन कई पावन पर्वों का महासंगम भी रहा. कार्तिक पूर्णिमा के साथ देव दीपावली, गुरु नानक जयंती और कार्तिक स्नान का समापन एक ही दिन होने से घाटों पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था. बड़ी संख्या में महिलाएं और परिवार सुबह से ही घाटों पर पहुंचे और धार्मिक परंपराओं का पालन किया. वहीं, यमुना स्नान के बाद श्रद्धालु ईश्वर से अपने परिवार के सुख शांति की कामना भी कर रहे हैं.

हरिद्वार में भी उमड़ी भीड़

उधर, कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के स्नान पर्व पर आज हरिद्वार की हर की पौड़ी समेत गंगा घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है. ठंड के बावजूद आधी रात से ही श्रद्धालु पुण्य और मोक्ष की कामना लिए गंगा में डुबकी लगा रहे हैं.

मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दीपदान करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु व शिव की कृपा मिलती है. ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार, भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के अंत और देवताओं की प्रसन्नता से जुड़ी इस तिथि पर 360 बत्तियों के दीपदान से कष्ट दूर होते हैं और पितरों को मार्ग मिलता है. श्रद्धालु भी इसे भगवान विष्णु के प्रिय माह का विशेष पर्व मानकर पुण्य लाभ बता रहे हैं. सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए मेला क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 11 जोन और 30 सेक्टर में बांटकर पुलिस बल तैनात किया गया है.

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