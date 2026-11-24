आज जेन जी के पास गाने सुनने के लिए स्पॉटिफाई, यूट्यब म्यूजिक और कई म्यूजिक ऐप हैं. बस एक क्लिक करते ही फेवरेट गाना चल जाता है. लेकिन मेलिनियल्स के दौर में गाने सुनने का तरीका काफी अलग था. उस समय न हर गाना ऑनलाइन मिलता था और न ही अपनी पसंद की प्लेलिस्ट बनाना इतना आसान था. गाने सुनने के लिए कई अलग-अलग तरीकों का सहारा लेना पड़ता था. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ तरीके, जिनसे मिलेनियल्स ने अपना म्यूजिक वाला दौर जिया.

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1. ऑडियो कैसेट का जमाना

पहले गाने ऑडियो कैसेट में मिलते थे. लोग अपनी पसंद के गानों वाली कैसेट खरीदते थे और उन्हें कैसेट प्लेयर में लगाकर सुनते थे. गाना बदलने के लिए कैसेट को आगे या पीछे करना पड़ता था.

2. रेडियो पर गानों का इंतजार

रेडियो पर फेवरेट गाना सुनना किसी खास पल से कम नहीं था. लोग अपने फेवरेट कार्यक्रम का इंतजार करते थे. कई बार गाना रिकॉर्ड करने के लिए कैसेट भी तैयार रखते थे.

3. वॉकमैन में गानों का मजा

वॉकमैन की मदद से लोग सफर के दौरान भी गाने सुन सकते थे. इसमें कैसेट लगाकर हेडफोन के जरिए म्यूजिक सुना जाता था. यह उस दौर का पॉपुलर म्यूजिक गैजेट था.

4. CD और CD प्लेयर

इसके बाद म्यूजिक CD का ट्रेंड बढ़ा. लोग अपनी पसंद के गानों की CD खरीदते थे और CD प्लेयर या कंप्यूटर पर गाने सुनते थे.

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5. MP3 प्लेयर का दौर

MP3 प्लेयर आने के बाद गाने सुनना थोड़ा आसान हो गया. इसमें कई गाने सेव किए जा सकते थे और लोग अपनी पसंद के हिसाब से म्यूजिक कलेक्शन रखते थे.

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6. ब्लूटूथ से गाने शेयर करना

मोबाइल फोन में गाने डाउनलोड करके रखने का ट्रेंड भी बढ़ा. दोस्त एक-दूसरे को ब्लूटूथ के जरिए गाने भेजते थे. कई बार एक गाना भेजने में ही काफी वक्त लग जाता था.

7. मेमोरी कार्ड में गानों का कलेक्शन

मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाकर लोग अपने फेवरेट गाने सेव करते थे. फोन बदलने पर भी गानों का कलेक्शन अपने साथ रखना आसान हो जाता था.

आज जेन जी के लिए गाने सुनना कुछ सेकंड का काम है, लेकिन मिलेनियल्स के लिए म्यूजिक से जुड़ी ये छोटी-छोटी कोशिशें भी खास यादों का हिस्सा हैं. यही वजह है कि उस दौर में गाना सुनने का अनुभव सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं था.

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