दिल्ली में आने वाले दिनों में शराब की कीमतें बढ़ सकती हैं. मौजूदा आबकारी नीति का टाइम पीरियड अगले साल मार्च में खत्म होने जा रहा है. ऐसे में दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति लागू करने की तैयारी में जुट गई है. अधिकारियों के मुताबिक, नई नीति का उद्देश्य सरकारी राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शराब की दुकानों पर प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. इसके तहत आबकारी शुल्क की दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है.

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अधिकारियों के मुताबिक, पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद नई आबकारी नीति की घोषणा होने की संभावना है. हालांकि, शराब की खुदरा बिक्री की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा. दिल्ली सरकार के चार निगम ही शराब की दुकानों का संचालन करेंगे. निजी कंपनियों को इस कारोबार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

2014 से नहीं बदली हैं आबकारी शुल्क की दरें

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में साल 2014 से आबकारी शुल्क की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं, शराब की अधिकतम खुदरा कीमतों (MRP) में आखिरी बार चार साल पहले संशोधन किया गया था. नई नीति में आबकारी शुल्क और खुदरा विक्रेताओं के मार्जिन में बढ़ोतरी की संभावना है. इसके चलते दिल्ली में शराब महंगी हो सकती है.

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता बढ़ने से उपभोक्ताओं को शराब खरीदने के लिए एनसीआर के पड़ोसी शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी. इससे दिल्ली सरकार को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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केंद्र से मिल चुकी है नई नीति के मसौदे को मंजूरी

दिल्ली सरकार ने पिछले साल पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई थी. समिति की ओर से तैयार मसौदे को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था.

अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और अब नई नीति लागू करने के लिए तैयार है. कई बार विस्तार दी जा चुकी मौजूदा आबकारी नीति की अवधि 31 मार्च 2027 को समाप्त हो जाएगी.

नोएडा-गुरुग्राम जाने वाले ग्राहकों पर नजर

नई आबकारी नीति तैयार करते समय नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे पड़ोसी शहरों के कारण दिल्ली को होने वाले राजस्व के नुकसान को भी ध्यान में रखा गया है. इन शहरों में कम आबकारी शुल्क और कम खुदरा कीमतों के चलते दिल्ली के कई उपभोक्ता वहां से शराब खरीदते हैं. अधिकारियों का मानना है कि आबकारी शुल्क और खुदरा कीमतों में संशोधन से दिल्ली में शराब कारोबार की संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा.

प्रीमियम और विदेशी ब्रांड्स की बढ़ेगी उपलब्धता

अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में खुदरा विक्रेताओं का मार्जिन तय है. सस्ती और महंगी शराब बेचने पर दुकानों को समान मार्जिन मिलता है. यही वजह है कि दुकानों पर सस्ते ब्रांड्स का स्टॉक अधिक रखा जाता है, जबकि प्रीमियम ब्रांड्स की उपलब्धता सीमित रहती है.

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नई नीति में खुदरा मार्जिन की व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है. प्रीमियम ब्रांड्स की बिक्री पर खुदरा विक्रेताओं को बेहतर मार्जिन देने की तैयारी है. इससे दुकानों पर देशी और आयातित प्रीमियम शराब के ब्रांड्स की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है.

बता दें कि फरवरी 2025 में बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कथित शराब घोटाले समेत कई मुद्दों को उठाकर दिल्ली की सत्ता में आई थी. ऐसे में आबकारी नीति सरकार के लिए एक संवेदनशील विषय है. सरकार का उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ शराब के खुदरा कारोबार का जिम्मेदारीपूर्वक संचालन सुनिश्चित करना है.

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