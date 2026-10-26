6500mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, कल लॉन्च होगा Infinix का नया फोन

गेमिंग के लिए नया फोन खरीदने का प्लान है, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए. Infinix कल यानी 27 अक्टूबर को अपना नया स्मार्टफोन GT 50 Pro लॉन्च करने जा रही है. इस फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले और गेमिंग के लिए खास बटन मिलेंगे. फोन में दमदार प्रोसेसर के साथ कूलिंग सिस्टम भी दिया जाएगा, जिससे गेम खेलते समय फोन की गर्मी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन में क्या-क्या खास होने वाला है.

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144Hz डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर

Infinix GT 50 Pro में 6.78 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगी. इसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक होगा. इससे फोन पर स्क्रॉलिंग और गेम खेलने का एक्सपीरियंस स्मूद हो सकता है. फोन में MediaTek Dimensity 8400 Ultimate प्रोसेसर दिया जाएगा. कंपनी का फोकस इस फोन के जरिए गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने पर है.

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फोन में 6500mAh की बैटरी दी जाएगी. ऐसे में गेमिंग और वीडियो देखने के दौरान बार-बार चार्जर लगाने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, बैटरी कितनी देर चलेगी, यह फोन के इस्तेमाल पर निर्भर करेगा. चार्जिंग के लिए इसमें 45W वायर्ड और 30W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा.

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गेमिंग के लिए मिलेंगे खास बटन

Infinix GT 50 Pro में GT Trigger 2.0 शोल्डर बटन भी दिए जाएंगे. इनकी मदद से गेम खेलते समय कंट्रोल करना आसान हो सकता है. इसके अलावा, फोन में HydroFlow लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलेगा, जो गेमिंग के दौरान फोन की गर्मी को कंट्रोल करने में मदद करेगा.

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कितनी होगी कीमत?

Infinix GT 50 Pro को भारत में 27 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा. इसकी कीमत का खुलासा लॉन्च के समय होगा. फोन ब्लैक एबिस और रेड ब्लेज कलर में Flipkart पर उपलब्ध होगा. अब देखना होगा कि कंपनी इस फोन को किस कीमत पर लॉन्च करती है और गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को यह कितना पसंद आता है.



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