रोबोट हुआ बेकाबू, एक साथ तीन लोगों को याद दिलाई नानी! देखें-Video

ह्यमनॉयड रोबोट कई जगह देखे होंगे. इंटरनेट के अलावा कुछ रेस्टोरेंट और एग्जीबिशन हॉल आदि में इनको काम करते देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोबोट बेकाबू हो जाता है. यह रोबोट बेकाबू होकर आसपास मौजूद तीनों लोगों पर उछल-उछलकर लात और घूंसे बरसाने लगता है.

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वीडियो से सही जानकारी का पता लगाना मुश्किल है. कई रिपोर्ट्स में बताया है कि यह वीडियो रूम से सारातोवा की है. जहां एक रोबोटो इलेक्ट्रोनिक्स शॉप पर अचानक से बेकाबू हो जाता है.

ह्यमनॉयड रोबोट तीन लोगों पर लात घूंसा बरसा रहा

वीडियो में साफ-साफ देखा जा सकता है कि एक ह्यमनॉयड रोबोट है. अचानक से वहां एक शख्स आता है, जो रोबोट से हाथ मिलाने की कोशिश करता है और फिर उसको धक्का देता देता है. इसके बाद रोबोट अचानक से फाइटिंग मोड में आ जाता है, जिसके बाद वह लात और घूंसे बरसाने लगता है.

दो लोग नहीं कर पाते कंट्रोल

इसके बाद रोबोट को कंट्रोल करने के लिए वहां एक और शख्स आ जाता है. तीनों लोग रोबोट को कंट्रोल करने लगते हैं, शुरुआत में तीन लात घूंसे बरसाता है, आखिर में जाकर उसको कंट्रोल कर लिया जाता है.

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देखें वायरल वीडियो

A robot got VERY aggressive after being pushed



It’s so over



Writer: Solpic.twitter.com/gVWd9rFpqI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 2, 2026

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पहले भी रोबोट खो चुका है कंट्रोल

ह्यमनॉयड रोबोट की कंट्रोल खोने की यह कोई इकलौती घटना नहीं है. इससे पहले भी रोबोट के बेकाबू होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है. इससे पहले चीन में रोबोट ओलंपिक हुआ था, जहां कई रोबोट बेलगाम हो गए और कुछ रोबोट तो टूटकर ही गिर गए.

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रोबोट का वीडियो वायरल हुआ

रोबोट ओलंपिक के दौरान कई रोबोट का वीडियो वायरल हुआ था. ऐसे रोबोट ने तो रनिंग में तोड़ दिया, एक रोबोट ने दोड़ते हुए ऐसे एक्सप्रेशन दिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

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