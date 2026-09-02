20 करोड़ डॉलर में बिकी Unacademy, समय रैना ने छेड़ा, गौरव मुंजाल बोले- '...दुश्मनों की क्या जरूरत?'

बुधवार को अनएकेडमी को लेकर एक शॉकिंग खबर सामने आई. एडटेक कंपनी अनएकेडमी बिक गई है. इसे अपग्रेड नाम की कंपनी ने खरीद लिया है. ये सौदा करीब 200 मिलियन डॉलर में हुआ. कंपनी बेचने के बाद अनएकेडमी के सह-संस्थापक और सीईओ गौरव मुंजाल ने सोशल मीडिया पर भावुक कर देने वाली पोस्ट शेयर की.

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भावुक हुए गौरव मुंजाल

अनएकेडमी के बिकने की जानकारी देते हुए गौरव मुंजाल ने सोशल मीडिया पर लिखा- इस समझौते के साथ दोनों कंपनियां के बीच महीनों से चल रही बातचीत खत्म हो गई. अपग्रेड ने इसे 200 मिलियन में खरीद लिया है. हमने अपने शिखर पर फंडिंग जुटाई थी, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा ही बेच पाए. मैं इन तथ्यों को छुपाने या सजाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि इन दोनों आंकड़ों के बीच हमारी टीम ने क्या हासिल किया.

मैं आगे के सफर को लेकर उत्साहित हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि इस मर्जर से हमारे शेयरहोल्डर्स भारी वैल्यू क्रिएट करेंगे. हर उस कर्मचारी को मेरा दिल से शुक्रिया, जिसने तब भी साथ निभाया जब छोड़ना आसान होता. जो लोग कभी हमारे साथ रहे. हमारे एजुकेटर्स. हमारे निवेशक. मेरे को-फाउंडर्स. हमने चार ESOP बायबैक किए, जिनसे हमारे कर्मचारियों को असली वैल्यू मिली, भले ही फाउंडर्स और निवेशकों ने अपने लिए ज्यादा कुछ नहीं बनाया.

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गौरव मुंजाल की पोस्ट के बाद समय रैना ने उनके साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें सभी हंसते-मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. समय रैना ने लिखा कि मेरे दोस्त गौरव मुंजाल को बधाई हो. उन्होंने अपनी कंपनी अनएकेडमी को तब बेचा जब ये सिर्फ 200 मिलियन डॉलर की रह गई, जबकि पहले ये 3.4 बिलियन डॉलर में बेची जा सकती थी. कैप्शन के साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाई.

गौरव मुंजाल ने भी समय रैना की बात को मजाक में लिया. उन्होंने पोस्ट पर उनकी बधाई का जवाब देते हुए लिखा कि जब ऐसे दोस्त हों, तो दुश्मनों की क्या जरूरत? कैप्शन के साथ उन्होंने लाफिंग इमोजी भी बनाई.



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