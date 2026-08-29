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रोबोट वैक्यूम क्लीनर ने पकड़ा पत्नी का अफेयर, लेकिन पति को मिली सजा

रोबोट वैक्यूम क्लीनर में लगे कैमरे और ऑडियो सिस्टम से पति को पत्नी की चीटिंग का लगा. फिर उसने कोर्ट में केस किया और मुकदमा भी जीत लिया. उसके बाद बाजी ऐसी पलटी की उल्टा पति को जेल जाने की नौबत आ गई.

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वैक्यूम क्लीनर से पकड़ी पत्नी की चीटिंग (Photo - AI Generated)
वैक्यूम क्लीनर से पकड़ी पत्नी की चीटिंग (Photo - AI Generated)

कभी-कभी घर में सफाई करने वाला रोबोट भी ऐसी चीज पकड़ लेता है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती. ताइवान में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक पति ने रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मदद से पत्नी के कथित अफेयर का सबूत जुटाया. इस सबूत के आधार पर पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा भी जीता. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. जिस तरीके से उसने यह सबूत हासिल किया, उसी वजह से अब उसे खुद जेल की सजा मिल गई है.

मामला ताइवान का है. स्थानीय मीडिया में सामने आई कोर्ट की जानकारी के मुताबिक, इस शख्स की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. उसकी शादी साल 2021 में हुई थी. पति-पत्नी अपने परिवार के साथ रहते थे और छुट्टियों के दौरान ही अपने दूसरे घर पर जाते थे.

टूथब्रश देखकर हुआ शक
सितंबर 2023 में पति को उनके छुट्टियों वाले घर में एक इस्तेमाल किया हुआ टूथब्रश मिला. यह देखकर उसके मन में पत्नी को लेकर शक पैदा हुआ. उसे लगा कि घर में किसी और शख्स का आना-जाना हो सकता है.

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इसके बाद उसने पार्किंग गैराज की सीसीटीवी फुटेज देखी. फुटेज में उसे एक अनजान शख्स नजर आया, जो पहले उसकी पत्नी को घर छोड़कर गया था. इससे उसका शक और गहरा हो गया.

करीब तीन महीने बाद पति ने अपने मोबाइल फोन से घर में मौजूद रोबोट वैक्यूम क्लीनर को दूर से चालू किया. इस रोबोट में सफाई के अलावा ऑडियो फीचर भी था. पति का इरादा इस फीचर के जरिए पत्नी से बात करने का था. लेकिन रोबोट का लाइव फीड देखते हुए उसे कुछ ऐसा नजर आया, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी.

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रोबोट के कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला
रोबोट वैक्यूम से मिल रही लाइव फीड में पति ने अपनी पत्नी को एक दूसरे शख्स के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में देखा. फुटेज में पत्नी के कपड़े बदलने, उस शख्स को गले लगाने और घर में बिना कपड़ों के घूमने जैसे दृश्य भी रिकॉर्ड हो गए.

पति ने इस रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया. इसके बाद उसने पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ केस कर दिया. पति ने आरोप लगाया कि दोनों के रिश्ते की वजह से उसके वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. उसने करीब 20 लाख ताइवानी डॉलर (लगभग 68 हजार अमेरिकी डॉलर) के मुआवजे की मांग की.

अफेयर साबित हुआ, पति को मिला मुआवजा
सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद माना कि महिला और उस शख्स का रिश्ता सामान्य दोस्ती की सीमा से आगे निकल चुका था. कोर्ट ने दोनों को पति को 5 लाख ताइवानी डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया.यानी पति अपने इस मुकदमे में जीत गया. लेकिन इसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसकी शायद उसे उम्मीद नहीं थी.

पत्नी ने भी पति के खिलाफ मुकदमा कर दिया. उसका आरोप था कि पति ने उसकी अनुमति के बिना उसकी निजी जिंदगी के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं. पति ने अपनी सफाई में कहा कि जिस वीडियो को उसने रिकॉर्ड किया था, उसे सिविल कोर्ट पहले ही सबूत के तौर पर स्वीकार कर चुका है. इसलिए उसका रिकॉर्डिंग करना कानूनी तौर पर सही था. लेकिन कोर्ट ने उसकी इस दलील को नहीं माना.

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शादी का रिश्ता प्राइवेसी के अधिकार से बड़ा नहीं
अदालत ने साफ कहा कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक जिम्मेदारियां होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति का निजता का अधिकार खत्म हो जाता है. कोर्ट के मुताबिक, पति ने जानबूझकर निजी फुटेज रिकॉर्ड की थी. रोबोट वैक्यूम में मौजूद कोई लाइट या आवाज का अलर्ट इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं था कि महिला को पता था कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है या उसने इसके लिए सहमति दी थी.

यह भी पढ़ें: जब एयर होस्टेस ने होने वाली दुल्हन को दिया क्यूट सरप्राइज, यादगार बन गई फ्लाइट

यानी कोर्ट ने यह माना कि अफेयर का सबूत जुटाने की कोशिश अपनी जगह थी, लेकिन निजी पलों को बिना अनुमति रिकॉर्ड करना कानून के दायरे में गलत था.

अब पति को 5 महीने की जेल
मामले में पति को निजी तस्वीरें और वीडियो गैरकानूनी तरीके से रिकॉर्ड करने के आरोप में 5 महीने जेल की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही उस पर 1.5 लाख ताइवानी डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया. ताइवान के कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति की निजी गतिविधियों या अंतरंग जानकारी को बिना अनुमति गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने या उसे सार्वजनिक करने पर 3 साल तक की जेल और 3 लाख ताइवानी डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है.

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