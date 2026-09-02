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अयोध्या: राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति, कुछ ही देर में CEO का भी ऐलान

अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज नए सीईओ की घोषणा करेगा. इससे पहले ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनमें मदन मोहन पांडेय, महेश भागचन्दका और निर्मला यादव शामिल हैं.

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राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति हुई. (File Photo- ITG)
राम मंदिर ट्रस्ट में तीन नए सदस्यों की नियुक्ति हुई. (File Photo- ITG)

अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज सीईओ का ऐलान करेगा. इससे पहले ट्रस्ट में 3 नए सदस्यों को शामिल किया गया है. इनमें अयोध्या से मदन मोहन पांडेय, दिल्ली से महेश भागचन्दका और शिकोहाबाद से निर्मला यादव का नाम शामिल है.

बुधवार को राम मंदिर के सीईओ का भी ऐलान होना है. इसके लिए ट्रस्ट की मीटिंग चल रही है. इस बैठक में CEO चुनने के साथ-साथ ट्रस्ट की डीड में संशोधन करने जैसे बड़े फैसले भी होने हैं. 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट के गठन के बाद ये पहला मौका है, जब इसकी डीड में संशोधन किया जा रहा है.

बता दें कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में आरोपों के बाद पूर्व महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था. इस विवाद के बाद ट्रस्ट की छवि और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू की गई थी.

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सीईओ पद के लिए कुल 5,585 आवेदन आए थे. जस्टिस (रिटायर्ड) प्रमोद कोहली की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने 16 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया और 3 नामों का लिफाफा ट्रस्ट के अध्यक्ष को सौंप दिया है.

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राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ को लेकर संगठन की पहली बैठक खत्म हो गई है और अब दूसरे दौर की बैठक जारी है. इस बैठक में ट्रस्ट के PRO और सीईओ के नामों पर चर्चा होगी.

सीईओ के पास होंगी ये जिम्मेदारियां

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि पेशेवर प्रशासन और पारदर्शिता के लिए एक सीईओ बेहद जरूरी है. नए नियमों के तहत सीईओ के अधिकार और शक्तियां तय की जाएंगी. सीईओ ट्रस्ट के महामंत्री को रिपोर्ट करेंगे और उनके पास सभी प्रशासनिक, वित्तीय और वैधानिक अधिकार होंगे.

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