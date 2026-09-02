Kal Ka Rashifal 3 September 2026: कल 7 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे, पैसों की होगी बरसात, जानें पूरा राशिफल

मेष - व्यक्तिगत उपलब्धियों को बढ़ाएंगे.नए वस्त्र एवं आभूषणों में रुचि दिखाएंगे. परिवार में उमंग ऊर्जा बनी रहेगी.निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.कार्य व्यापार में महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे.अपनों का साथ विश्वास मनोबल बढ़ाएगा.घर में आनंद रहेगा.धनधान्य विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे.अनुकूलता बनी रहेगी.सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे.समय संवार पर बना रहेगा.सहयोगियों से संवाद के अवसर बढ़ेंगे.

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कामकाज में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भेंटवार्ता में विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.वरिष्ठों की मदद पाएंगे.आपसी सहयोग से करियर संवरेगा.लाभ अच्छा बना रहेगा. पूंजीगत मामले बल पाएंगे.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.परंपरागत कार्यों को बल मिलेगा.पद प्रभाव बनाए रखेंगे.संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.वाणिज्यिक मामले बढ़ेंगे.स्वजनों से सामंजस्य बढ़ेगा.शुभता का वातावरण रहेगा.खानपान पर ध्यान देंगे.सेहत संवरेगी.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: मरून

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.मिलकर रहें.



वृष - शुभ कार्यों की रूपरेखा बनेगी.लाभ एवं संवार पर फोकस बढ़ाएंगे.कार्यविस्तार के मामले सफल रहेंगे.महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे.आधुनिक प्रयास बल पाएंगे.जीत का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.सभी का सम्मान रखेंगे.संवेदनशीलता से काम लेंगे.वाणी व्यवहार प्रभावशाली बना रहेगा.विविध विषयों में रुचि दिखाएंगे.रचनात्मक प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ेंगे.सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.व्यक्तिगत संवाद पर जोर रहेगा.

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आधुनिक व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा.लक्ष्य बनाए रखेंगे.करियर व्यापार बढ़ाने की सोच होगी.प्रयासों को समर्थन मिलेगा.कला कौशल में सुधार आएगा. आर्थिक क्षेत्र में मनोनुकूल प्रस्ताव मिलेंगे.नवीन गतिविधियां बनाए रखेंगे.नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी.लाभ ऊंचा रहेगा.धनधान्य में वृद्धि होगी.भव्यता पर जोर होगा.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.नवाचार बढ़ाएं.

मिथुन - आय से अधिक खर्च बढ़ा हुआ रह सकता है.लेनदेन में संतुलित स्थिति बनाए रखें.न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.विदेश की यात्रा संभव है.स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी.कार्यक्षेत्र में स्पष्टता रखें.निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें.स्मार्ट डिले की नीति का अनुसरण करेंगे.पेशेवर सावधानी से काम लें.रिश्तों में पहल बनाए रखें.सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे.भावनाओं पर नियंत्रण रखें.

कारोबार में नियमों पर जोर दें.कार्य विस्तार के लिए अवसर का इंतजार करें.प्रलोभन भरे प्रस्तावों को अनदेखा करें.कामकाज में सजग रहें. महत्वपूर्ण मामलों में फोकस रखें.पेशेवरों का साथ रहेगा.कारोबारी स्थिति साधारण रहेगी.व्यापार व्यवसाय में सहजता बढ़ाएंगे.जल्दबाजी नहीं दिखाएं.

शुभ अंक: 3, 4 और 5

शुभ रंग: पीच कलर

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.सजग रहें.

कर्क - करियर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा.विविध स्त्रोतों से आय बढ़ेगी.प्रबंधन के विषयों में स्थायित्व आएगा.प्रयासों में आगे रहेंगे.जरूरी कार्य संवार पाएंगे.अनुशासन उत्साह बढ़ाएंगे.सौदे समझौते पक्ष में बनेंगे.उन्नति के अवसर बनेंगे.आर्थिक नीतियों को बखूबी अपनाएंगे.उद्योग वाणिज्य के विषय पक्ष में बनेंगे.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.व्यवसाय में गति लाएंगे.मित्रों का सहयोग रहेगा.भेंटवार्ता बढ़ाएंगे.

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कामकाज का वातावरण सकारात्मक रहेगा.लाभ प्रतिशत ऊंचा होगा.विभिन्न मामलों में साहस से काम लेंगे.आर्थिक गतिविधियों में विश्वास बनाए रखेंगे.तेजी से आगे बढ़ेंगे.आर्थिक गतिविधियों में तेजी रखेंगे.अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.करीबियों का सहयोग रहेगा.उपलब्धियां संवरेंगी.संपत्ति में बढ़त होगी.उद्योग व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे.



शुभ अंक: 2, 3 और 4

शुभ रंग: भगवा

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.सक्रिय रहें.

सिंह - सत्ता और प्रबंधन के मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी.अधिकारियों से नजदीकियां बनाए रखेंगे.निजी संबंध मजबूत होंगे.योजनागत कार्योंको गति देंगे.आर्थिक सौदेबाजी में सफल होंगे.योग्यता अनुभव से कार्य साधेंगे.वरिष्ठों से मुलाकात होगी.महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे.दिनचर्या संतुलित बनाए रहेंगे.प्रबंधन के मामले पक्ष में बनेगे.करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा.पैतृक विषयों को गति आएगी.कारोबारी वार्ता में प्रभावी रहेंगे.विविध प्रयास बेहतर बनाएंगे.

कार्यक्षमता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे.योजनाओं में तेजी आएगी.व्यवस्था पर जोर रखेंगे. कार्यविस्तार पर जोर होगा.करियर में उच्च प्रदर्शन बना रहेगा.बजट में प्रभावी बने रहेंगे.आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा.उचित ढंग से बात रखेंगे.उत्साहित बने रहेंगे.कार्यों के बेहतर परिणाम बनेंगे.लक्ष्य के लिए कोशिश बढ़ाएंगे. घर परिवार का भरोसा बढ़ेगा.परिजन प्रसन्न रहेंगे.करीबियों संग शुभ समय साझा करेंगे.प्रेम संबंधों में संतुलित वाणी व्यवहार रखेंगे.बड़ों का सानिध्य रहेगा.मन की बात मजबूती से रखेंगे.संबंधों को निभाने में सहज होंगे.आयोजन में रुचि दिखाएंगे.



शुभ अंक: 1, 3, 4 और 7

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

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कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.सहयोग रखें.

कन्या - कार्य व्यापार में उम्मीद से बेहतर परिणाम बनेंगे.नए अवसर उत्पन्न होंगे.आस्था और विश्वास से प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे.बड़ों का समर्थन पाएंगे.विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे.उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे.धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी.मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे.महत्वपूर्ण कार्योंको गति मिलेगी.कारोबार में लेनदेन की स्थिति मजबूत बनेगी.योजनाओं को गति देने में सफल होंगे.सभी से संबंध संवारेंगे.

समझौतों को बल मिलेगा.कार्यक्षेत्र में समय देंगे.विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे.वाणिज्यिक मामले सकारात्मक रहेंगे.कामकाज में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा.कार्यकारी मामले गति लेंगे. आर्थिक सफलता का स्तर उूंचा रहेगा.अवरोधों में कमी आएगी.फोकस बढ़त पर रहेगा.सभी क्षेत्रों में करियर सुधार पर रहेगा.महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा.विस्तार में सफल रहेंगे. सहकार बढ़ेगा.परिजन प्रसन्न रहेंगे.स्वास्थ्य सुधार लेगा.सक्रियता से काम करेंगे.

शुभ अंक: 3, 4 और 5

शुभ रंग: समुद्री हरा

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.पुण्यकार्य करें.

तुला - पेशेवरों के लिए समय साधारण बना हुआ है.सोच विचारकर निर्णय लेंगे.संसाधनों पर जोर रहेगा.कारोबारी सक्रियता में सेहत की अनदेखी न करें.जल्दबाजी में समझौता न करें.वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें.खानपान की संवेदनशीलता बनाए रखें.स्वास्थ्यग मामलों पर ध्यान दें.व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखेंगे.शारीरिक संकेतों की अनदेखी से बचें.जिम्मेदारियों को निभाएंगे.व्यवस्था संवारने का प्रयास बढ़ाएं.विविध विषयों में धैर्य दिखाएं.कारोबार में प्राथमिकता में रखें.सहज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ें.नीति नियमों पर भरोसा रखें.कार्योंमें ढिलाई न दिखाएं.

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स्वार्थी सोच से बचेंगे.नकारात्मकता का त्याग करें.अपनों की सलाह मानें.भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. अपनों की सहायता बनी रहेगी.आत्मविश्वास बनाए रखें.स्वास्थ्य पर ध्यान दें.आलस्य पर अंकुश रखें.लापरवाही न बरतें.

शुभ अंक: 3, 4 और 6

शुभ रंग: सफेद चंदन

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.नियम रखें.

वृश्चिक - सहकारिता से काम साधेंगे.आपसी मदद की भावना बल पाएगी.महत्वपूर्ण कार्योंको गति देंगे.दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा.परिवार में शुभता का संचार रहेगा.व्यवस्था बेहतर बनाएंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.उद्योग व्यापार में प्रभावी रहेंगे.करीबियों का साथ पाएंगे.परिजनों से संबध मधुर बनाए रखेंगे.निजी रिश्तों में भरोसा दिखाएंगे.कामकाज में धैर्य का परिचय देंगे.कमतर बातों को अनदेखा करेंगे.संसाधनों पर जोर रहेगा.

करीबी सहयोग देंगे.महत्वपूर्ण कामकाजी मामलों को स्थायित्व मिलेगा.वातावरण का लाभ उठाएंगे.सहमति से निर्णय लेंगे.जिम्मेदारों से भेंट को जाएंगे.भूमि भवन के विषयों में सक्रियता रहेगी.योजनाओं को मूर्तरूप देंगे.उद्योग व्यापार में जगह बनाए रखेंगे.साझा प्रयास सधेंगे.लाभ पर संवरेगा.फोकस बढ़ाकर रखेंगे.जिम्मेदारी लेंगे.- घर में अपनों का भरोसा जीतेंगे.घर में शुभता का संचार रहेगा.सभी सहयोग व समर्थन बनाए रखेंगे.आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.सभी का आदर सम्मान रखेंगे.मानसिक संबंधों में सुधार होगा.करीबियों से बनाकर चलेंगे.रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे.बडे लक्ष्य बनाए रखेंगे.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.करीबियों को जुड़कर चलेंगे.स्वास्थ्य से समझौता न करें.

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शुभ अंक: 3, 7 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.टीम संवारें.

धनु - पेशेवरों से संपर्क पर फोकस बढ़ाएंगे.उधार से बचेंगे.बहकावे में नहीं आएंगे.लोभ प्रलोभन से बचें.जिम्मेदारों से किया वादा पूरा करने का दबाव रह सकता है.कार्यक्षेत्र में समय दें.विभिन्न कार्य लंबित रखने से बचें.लक्ष्य फोकस बढ़़ाए रखें.तार्किक पक्ष पर ध्यान दें.मेहनत व लगन से परिणाम संवरेंगे.वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे.कार्यक्षेत्र में जगह बनाए रखेंगे.विपक्षियों पर अंकुश बढ़ाएं.आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा.

कामकाजी परिणाम बेहतर बनाए रखें.पेशेवर वार्ताएं सफल होंगी.समकक्ष सहयोगी होंगे.उधार से बचने का प्रयास रहेगा.नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. वित्तीय परिणाम पक्ष में बनेंगे.व्यापार में सहज वृद्धि रहेगी.सोच बड़ी बनाएं.विभिन्न मामलों में सावधानी बनाए रखें.कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.परिजनों की भावनाओं का सम्मान रखें.प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें.भेंट के अवसर बनेंगे.मित्र संबंध सहज रहेंगे.भावुकता पर नियंत्रण रखें.रिश्ते बेहतर बने रहेंगे.प्रेम में धैर्य और सहजता बढ़ाएं.चर्चा संवाद में सतर्कता रखें.आवेश में नहीं आएं.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: सनराइज

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.तार्किकता ब़ढ़ाएं.

मकर - मित्रों का साथ महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मकता बढ़ाएगा.सबका समर्थन प्राप्त होगा.कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.प्रिय के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा.लाभ और प्रभाव बना रहेगा.सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे.कार्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.विभिन्न मोर्चों पर तेजी बनाए रहेंगे.प्रमुख कार्य गति लेंगे.प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे.भेंटवार्ता में आगे रहेंगे.सहकर्मियों और पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ेगा.नवाचार में प्रभाावी रहेंगे.वरिष्ठों से संपर्क बढ़ाकर रखें.

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तैयारी से आगे बढ़ेंगे.कामकाजी में सुधार होगा.कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बढ़ी रहेगी.अवसरों को भुनाएंगे.कामकाजी प्रयास तेज होंगे.महत्वपूर्ण मामलों में सक्रिय रहेंगे. सबकी मदद बनाए रखेंगे.वित्तीय मामले पक्ष में हल होंगे.कला कौशल संवारेंगे.महत्वपूर्ण मामले संवार पाएंगे.योजनाओं को तेजी से पूरा करेंगे.उन्नति के अवसर बढ़ेंगे.स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.स्वास्थ्य बेहतर होगा.मनोबल ऊंचा रहेगा.व्यवस्था संवारेंगे.साख प्रभाव बढ़त पर रहेंगे.व्यवहार में सजग रहेंगे.

शुभ अंक: 4, 5 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.अनुशासन रखें.

कुंभ - व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी दिखाएंगे.परिवार पर फोकस रखेंगे.कामकाज में सहजता और सफलता बढ़ाएंगेे.भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे.प्रबंधन बल पाएगा.विविध परिस्थितियां मिश्रित रहेंगी.लंबित कार्योंमें धैर्य रखें.संबंधों में सजगता रखें.जिद से बचें.भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं.पेशेवर सकारात्मकता बनाए रखें.सोच विचारकर निर्णय लें.अपनों की सलाह से कार्य करने की कोशिश करें.घरेलु मामलों में बड़प्पन रखें.

कार्य व्यवसाय में पेशेवर रहेंगे.कारोबारी समझ बढ़ेगी.अधिकारियों से संवाद चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं.निजी उपलब्धियों पर जोर रहेगा.वरिष्ठों का सहयोग समर्थन रहेगा. कामकाज संवार पाएगा.भवन वाहन के मामले बनेंगे.जिम्मेदारों को सुनें.स्वार्थ संकीर्णता से बचें.लाभ का प्रतिशत बेहतर रहेगा.भौतिक सुविधाओं में रुचि बनी रहेगी.अवसर की प्रतीक्षा करेंगे.स्पष्टता रखें.व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक: 3, 4 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.बहकावे से बचें.



मीन - वाणिज्यिक मामलों पर फोकस बनाए रहेंगे.संपर्क संवाद में प्रभावी बने रहेंगे.सबके साथ समन्वय और जनहित की सोच रखेंगे.परिचय का लाभ मिलेगा.कार्योंमें बेहतर गति बनी रहेगी.बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे.नए लोगों से सहज रहेंगे.विविध कार्योंमें तेजी लाएंगे.विविध मामले सकारात्मक रहेंगे.लक्ष्य पर पाने का प्रयास रखें.शुभ सूचना मिल सकती है.लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे.सहकारी प्रयासों से जुड़ेंगे.

अनुभवियों को अनदेखा न करें.चर्चा भेंट बनाए रखें.तार्किक निर्णय लेंगे.प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.आय अच्छी रहेगी.कामकाजी यात्रा संभव है.जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. घर में हर्ष आनंद बढ़ेगा.संबंधो में सुधार होगा.परिवार में सबकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे.रिश्तों में सजगता रहेगी.प्रेम पक्ष को बल मिलेगा.स्वजनों का भरोसा जीतेंगे.रिश्तों में सामंजस्यता रहेगी.प्रियजन प्रसन्न होंगे.व्यवहार में विनम्रता बढ़ी रहेगी.



शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: हल्दी समान

कल का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें.स्वर्णादि पीली वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं.ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें.आलस्य त्यागें.



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