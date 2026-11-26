26 नवंबर 1922 में मिस्र की किंग्स वैली में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नरवॉन ने 3,000 साल से भी अधिक पुराने राजा तूतनखामेन की कब्र को खोजने में सफलता हासिल की थी. इस तरह पहली बार राजा तूत के मकबरे में किसी ने प्रवेश किया. इससे पहले कोई भी शख्स राजा की कब्र तक नहीं पहुंच पाया था. तूतनखामेन का सीलबंद दफन कक्ष यानी मकबरा इतने वर्षों से ज्यों का त्यों बरकरार था.अंदर कई हजार अमूल्य वस्तुओं का संग्रह था, जिसमें किशोर राजा की ममी वाला एक सोने का ताबूत भी शामिल था.

और पढ़ें

जब कार्टर पहली बार 1891 में मिस्र पहुंचे, तो अधिकांश प्राचीन मिस्र की कब्रें खोजी जा चुकी थीं. इनमें से अधिकांश कब्रों को सैकड़ों सालों से हमलावर लूटते आए थे. हालांकि, कार्टर एक शानदार उत्खननकर्ता थे और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में उन्होंने रानी हत्शेपसुत और राजा थुटमोस IV की कब्रों की खोज की.

1907 के आसपास, वे अर्ल ऑफ कार्नरवॉन के साथ जुड़ गए, जो पुरावशेषों के एक संग्रहकर्ता थे, जिन्होंने कार्टर को किंग्स वैली में उत्खनन की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया था. 1913 तक, ज़्यादातर विशेषज्ञों को लगा कि घाटी में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसे खोजा जा सके.

हालांकि, कार्टर ने अपने प्रयासों को जारी रखा. उन्हें यकीन था कि राजा तूतनखामेन की कब्र जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता था, अभी भी मिल सकती है. राजा तूतनखामेन को 1333 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठाया गया था, जब वह एक बच्चा था. एक दशक बाद 18 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार प्राचीन मिस्र के इतिहास पर उनका प्रभाव बहुत कम रहा.

Advertisement

13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तूतनखामेन और अन्य राजाओं की सार्वजनिक रूप से निंदा की गई थी, और उनके अधिकांश अभिलेख नष्ट कर दिए गए थे. जिसमें तूतनखामेन की कब्र का स्थान भी शामिल था. एक शताब्दी बाद, 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, रामसेस VI के लिए एक मकबरा बनाने वाले श्रमिकों ने अनजाने में तूतनखामेन की कब्र को चिप्स की एक गहरी परत से ढक दिया, जिससे इसे भविष्य में खोजे जाने से बचाया जा सका.

पहले वर्ल्ड वॉर के बाद , कार्टर ने तूतनखामेन के मकबरे की बहुत ज़्यादा खोज शुरू की. 4 नवंबर, 1922 को उसे उसके एंट्रेंस तक जाने वाली एक सीढ़ी मिली. लॉर्ड कार्नरवॉन मिस्र भागे और 23 नवंबर को उन्होंने मिट्टी की ईंटों का दरवाजा तोड़ दिया, जिससे तूतनखामेन के मकबरे तक जाने वाला रास्ता दिखा.

यहां इस बात के सबूत मिले कि लुटेरे कभी इस मकबरे के बाहरी स्ट्रक्चर में भी घुसे थे और पुरातत्वविदों को डर था कि उन्होंने एक और लूटा हुआ मकबरा मिला है. हालांकि, 26 नवंबर को उन्होंने एक और दरवाजा तोड़ा और कार्टर एक मोमबत्ती लेकर देखने के लिए अंदर झुके. उनके पीछे, लॉर्ड कार्नरवॉन ने पूछा, 'क्या आप कुछ देख सकते हैं?' कार्टर ने जवाब दिया, 'हां, अद्भुत चीजें.' यह तूतनखामेन के मकबरे का पूर्व कक्ष था और यह शानदार ढंग से अछूता था.

Advertisement

धूल भरे फर्श पर अभी भी मकबरे के निर्माणकर्ताओं के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो 3,000 साल से भी पहले कमरे से बाहर निकले थे. जाहिर है, तूतनखामेन के मकबरे में घुसने वाले लुटेरों ने इसे पूरा होने के तुरंत बाद ऐसा किया था और आंतरिक कक्षों में घुसने और गंभीर क्षति पहुंचाने से पहले ही पकड़े गए थे.

---- समाप्त ----