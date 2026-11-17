अगर आप भी घर में सेट-टॉप बॉक्स या डिश एंटीना वाले पुराने टीवी से बोर हो चुके हैं और नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी डील है. आज हम आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही एक ऐसी ही डील के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सैमसंग का स्मार्ट टीवी कम कीमत में कई अच्छे फीचर्स दे रहा है. आइए जानते हैं इस डील के बारे में.

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किस टीवी के मॉडल पर मिल रही है डील?

Samsung HD Ready LED Smart Tizen TV पर यह डील देखने को मिल रही है. फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर इसकी MRP 17,900 रुपये दिखाई गई है. वहीं, डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत 17,400 रुपये हो गई है. इसके अलावा, अगर आप ज्यादा बचत करना चाहते हैं, तो WOW डील की मदद से इसे सिर्फ 16,050 रुपये में खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस कम कीमत में आपको टीवी में क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं.

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डिस्प्ले का साइज और क्वालिटी कैसी है?

टीवी खरीदने से पहले लोग सबसे पहले उसका साइज और डिस्प्ले क्वालिटी देखते हैं. सैमसंग के इस स्मार्ट टीवी के साइज की बात करें तो इसमें 80 cm यानी 32 इंच की स्क्रीन मिलती है. साथ ही इसमें HD Ready रेजोल्यूशन का सपोर्ट दिया गया है. स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए इसमें 50Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे मूवी देखते समय और ब्राउजिंग करते समय अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है.

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टीवी में स्पीकर कैसे हैं?

डिस्प्ले क्वालिटी के अलावा साउंड क्वालिटी भी काफी जरूरी होती है. अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ मूवी देखने का मजा और बढ़ जाता है. इसके लिए Samsung के इस टीवी में दो स्पीकर दिए गए हैं, जो 20W का साउंड आउटपुट देते हैं.

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टीवी की परफॉर्मेंस कैसी है?

सैमसंग के इस स्मार्ट टीवी में Tizen ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो टीवी को इस्तेमाल करने का आसान और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है. इसके साथ ही इसमें 1GB RAM और 8GB स्टोरेज दी गई है, जिससे ऐप्स और दूसरे फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

अगर आप भी कम कीमत में एक स्मार्ट टीवी खरीदने की तलाश में हैं, तो फ्लिपकार्ट पर चल रही यह डील आपके काम आ सकती है. इस डील की मदद से आप अपने पुराने नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में अपग्रेड कर सकते हैं.

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