सोशल मीडिया पर किसी से बात नहीं करनी, उसकी पोस्ट नहीं देखनी या नहीं चाहते कि वो आपकी हर अपडेट पर नजर रखे, तो क्या करेंगे? आमतौर पर लोग ऐसे में सामने वाले को ब्लॉक या अनफॉलो कर देते हैं. लेकिन जेन जी के बीच अब बिना ऐसा किए भी दूरी बनाने का तरीका पसंद किया जा रहा है. इसे 'सॉफ्ट ब्लॉकिंग' कहा जाता है.

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सॉफ्ट ब्लॉकिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को सीधे ब्लॉक किए बिना अपनी सोशल मीडिया जिंदगी से उसकी मौजूदगी कम करना. इसमें न तो सामने वाले को ब्लॉक करने की जरूरत पड़ती है और न ही उसे अनफॉलो करना जरूरी होता है. आप अपनी पसंद के हिसाब से उसकी पहुंच और अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज को देखने की उसकी आजादी लिमिटेड कर सकते हैं.

1. पोस्ट और स्टोरी म्यूट करें

अगर किसी की पोस्ट या स्टोरी बार-बार देखकर आप परेशान हो जाते हैं, तो उसे म्यूट कर सकते हैं. इससे उसकी पोस्ट आपकी फीड में नहीं दिखेंगी, लेकिन उसे इसकी जानकारी भी नहीं मिलेगी.

2. स्टोरी छिपाएं

अगर आप नहीं चाहते कि कोई खास व्यक्ति आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी देखे, तो उससे अपनी स्टोरी छिपा सकते हैं. इससे वो आपकी रोजाना की अपडेट नहीं देख पाएगा.

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3. रेस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करें

किसी के कमेंट या मैसेज से परेशानी हो रही है, तो उसे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. इससे उसके कमेंट और मैसेज पर आपका नियंत्रण बढ़ जाता है और उसे सीधे ब्लॉक भी नहीं करना पड़ता.

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4. क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट से हटाएं

अपनी पर्सनल फोटोज़ और अपडेट सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में बदलाव कर सकते हैं.

5. फॉलोअर्स से हटाएं

अगर आपका अकाउंट पर्सनल है, तो किसी व्यक्ति को अपनी फॉलोअर्स लिस्ट से हटा सकते हैं. इससे वो आपकी पर्सनल पोस्ट और स्टोरी नहीं देख पाएगा, जब तक आप उसे दोबारा अनुमति न दें.

सॉफ्ट ब्लॉकिंग का मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं, बल्कि अपनी सोशल मीडिया जिंदगी में अपनी पसंद के मुताबिक दूरी तय करना है. हालांकि, ये जरूरी नहीं कि हर कोई इसे अपनाए. कभी-कभी साफ बातचीत करना भी गलतफहमी दूर करने का बेहतर तरीका हो सकता है.

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