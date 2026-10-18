₹11 हजार में घर लाएं ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, BBD Sale का आखिरी मौका!

इस फेस्टिव सीजन अगर आप भी घर में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन खरीदने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही Big Billion Days Sale का आज यानी 18 अक्टूबर को आखिरी दिन है.

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इस सेल में कई प्रोडक्ट्स पर शानदार डील मिल रही हैं. अगर आप भी कम कीमत में फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक शानदार डील के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स और कीमत के बारे में.

किस वॉशिंग मशीन पर मिल रही है शानदार डील?

Haier 6.5 kg Fully Automatic Top Load Washing Machine पर Flipkart पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है. इस प्रोडक्ट पर 49% तक की छूट दिखाई जा रही है. इसकी MRP 22,900 रुपये है, जबकि सेल में इसकी कीमत 10,521 रुपये दिखाई दे रही है. ऐसे में अगर आप कम बजट में वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं, तो इस डील को चेक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में.

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मशीन का डिजाइन और कैपेसिटी कितनी है?

Haier की यह फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है. इसमें कपड़े ऊपर से डाले जाते हैं. इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है. आपको बस कपड़े और डिटर्जेंट डालकर वॉश प्रोग्राम चुनना होता है. इसके बाद मशीन अपने आप कपड़े धोने का काम करती है.

इसकी कैपेसिटी 6.5 kg है. यानी अगर आपके परिवार में 3 लोग हैं, तो यह मशीन रोजमर्रा के कपड़े धोने के लिए अच्छा विकल्प हो सकती है.

कपड़े धोने के लिए मिलते हैं अलग-अलग मोड

इस वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए 8 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं. इनकी मदद से आप अपनी जरूरत के हिसाब से कपड़े धो सकते हैं. इसमें Quick Wash जैसे फीचर भी मिलते हैं, जिनकी मदद से कम समय में कपड़े धोने में मदद मिल सकती है.

यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है, जिससे बिजली की खपत कम रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, बिजली की वास्तविक खपत मशीन के इस्तेमाल और वॉशिंग साइकिल पर भी निर्भर करती है.

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कितनी मिलती है वारंटी?

Haier की इस वॉशिंग मशीन के साथ 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और मोटर पर 10 साल की वारंटी मिलने की जानकारी दी गई है. इसके अलावा, इसमें Tub Self-Clean फीचर भी मिलता है, जो मशीन के टब की सफाई में मदद करता है.

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अगर आप कम बजट में फुली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Haier की यह मशीन आपके लिए एक विकल्प हो सकती है. हालांकि, Flipkart पर इसकी कीमत, डिस्काउंट और उपलब्धता बदल सकती है. खरीदने से पहले अपने पिनकोड पर मिलने वाली कीमत और ऑफर जरूर चेक कर लें.

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