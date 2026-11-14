टाइगर के साथ वीडियो बना रहा था... तभी अटैक से गई पाकिस्तानी शख्स की जान!

पाकिस्तान में एक शख्स की टाइगर के साथ वीडियो बनाने के दौरान मौत हो गई. दरअसल, ये शख्स टाइगर के साथ वीडियो बना रहा था और उसी वक्त टाइगर ने तेज अटैक कर दिया, जिसके बाद शख्स की मौत हो गई. टिकटॉक वीडियो की शूटिंग के दौरान हुए इस हादसे के बाद पाकिस्तान के फेमस इंफ्लुएंसर नोमान हसन को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि इंफ्लुएंसर हसन ने ही लड़के को वीडियो शूट के लिए बुलाया था.

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द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर के एक प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म में ये हादसा हुआ, जहां टाइगर ने 19 साल के ताहा को मार डाला. बताया जा रहा है कि ताहा लहना शहर के खेत में काम करता था. ये घटना 11 नवंबर की है. रिपोर्ट में बीबीसी के हवाले से बताया गया है कि नोमान हसन एक फार्म पर पहुंचे और ताहा को सोशल मीडिया के लिए शेर के साथ एक वीडियो बनाने के लिए बुलाया. इसके बाद हसन ने कथित तौर पर “शेर को पिंजरे से बाहर निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया.” उसके पिता मुनीर अहमद की शिकायत के अनुसार, तभी शेर ने अचानक उस लड़के पर हमला कर दिया.

फिर हसन ताहा को एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, लेकिन टीनेजर की चोटों की वजह से मौत हो गई. बाद में पुलिस ने मिस्टर हसन और फार्म के मालिक, जिनकी पहचान फय्याज के तौर पर हुई, को गिरफ्तार कर लिया और फैसिलिटी को सील कर दिया. बता दें कि हसन के इंस्टाग्राम पर लगभग 2.5 मिलियन और टिकटॉक पर 928,000 फॉलोअर्स हैं.

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पुलिस ने दावा किया कि गिरफ्तार किए गए लोगों ने सच छिपाने की कोशिश की और घटना को कुत्ते के हमले के तौर पर दिखाया. लाहौर पुलिस की ओर से कहा गया है कि टिकटॉक का जुनून इंसान की जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता. पुलिस अधिकारी का कहना है कि किसी को भी शौक या मनोरंजन के नाम पर इंसानी जान को खतरे में डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. सच छिपाने की कोशिश और लापरवाही के हर पहलू की जांच की जाएगी. पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं कि क्या उस जगह के पास बड़ी बिल्ली रखने का परमिट था और क्या उसने सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किए थे.

बता दें कि हसन के सोशल मीडिया अकाउंट सैकड़ों वीडियो से भरे हुए हैं, जिनमें उन्हें टाइगर के साथ खेलते हुए देखा जा सकता है. पाकिस्तान में शेर, चीते, बाघ, प्यूमा और जगुआर पालना स्टेटस सिंबल माना जाता है और यह लीगल है. हालांकि, नियमों के मुताबिक ऐसे जानवरों को शहर की सीमा के बाहर रखना जरूरी है. इससे पहले जनवरी में, लाहौर के सब्ज़ाज़ार इलाके में एक प्राइवेट ब्रीडिंग फार्म में एक पालतू शेर के हमले में आठ साल के एक लड़के को अपना हाथ खोना पड़ा.

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