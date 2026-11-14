दीपक फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्‍स कॉर्पोरेशन (DFPCL) ने शुक्रवार को अपने शानदार नतीजे पेश किए. 13 नवंबर को जारी हुए रिपोर्ट में कंपनी को सालाना आधार पर 84.7% कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है. वित्त वर्ष 2027 के दूसरी तिमाही में यह मुनाफा ₹393.8 करोड़ पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ₹213.2 करोड़ था.

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FY27 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्‍यू 10.9% बढ़कर ₹3,334 करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में ₹3,006 करोड़ रुपये था. कंपनी का अर्निंग बीफोर इंटरेस्‍ट, टैक्‍स, डेप्रिसिएशन (EBITDA) ₹464 करोड़ से 61.4% बढ़कर ₹749 करोड़ हो गया. कंपनी का EBITDA मार्जिन 15.4 फीसदी से सुधरकर 22.5% हो चुका है.

कंपनी का शानदार प्रदर्शन

चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एस.सी. मेहता ने कहा कि अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण पैदा हुई अस्थिरता और सप्लाई-चेन में रुकावटों के बावजूद, कंपनी ने पहली छमाही में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

मेहता ने कंपनी की मजबूती का श्रेय इसकी 'LNG-से-अमोनिया-से-डाउनस्ट्रीम' तक की इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को दिया. यह चेन सप्लाई और लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद करती है. साथ ही बाजार के अलग-अलग दौर में भी मुनाफे को बनाए रखती है. उन्होंने यह भी बताया कि भारत के माइनिंग, फसल पोषण (क्रॉप न्यूट्रिशन) और औद्योगिक रसायन (इंडस्ट्रियल केमिकल्स) क्षेत्रों से आने वाली मांग, कंपनी के कारोबार को एक बड़ा सहारा देती है.

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चेयरमैन ने कहा कि कंपनी अब सामान्य उत्पादों (कमोडिटी) से हटकर, विशेष समाधानों (सॉल्यूशन-बेस्ड प्रोडक्ट्स) की ओर तेजी से बढ़ रही है. स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, 'क्रॉपटेक' (Croptek) और बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) उत्पादों का बढ़ता योगदान, ग्राहकों के साथ संबंधों को मजबूत करने और कंपनी की कमाई को अधिक टिकाऊ बनाने के उद्देश्य से है.

माइनिंग और स्‍पेशल प्रोजेक्‍ट्स

कंपनी के टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट (TAN) बिज़नेस के रेवेन्यू में साल-दर-साल 25% की बढ़ोतरी हुई. हालांकि, बिक्री की मात्रा (सेल्स वॉल्यूम) में 8% की गिरावट आई, जिसका मुख्य कारण मानसून के कारण मांग में कमी और निर्यात पर प्रतिबंध था. B2C रेवेन्यू में 40% की बढ़ोतरी हुई और यह कुल सेगमेंट रेवेन्यू का 16% रहा, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 14% था.

फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स बिज़नेस में, नाइट्रिक एसिड की बिक्री मात्रा साल-दर-साल 14% बढ़कर 80 KT हो गई. आइसोप्रोपिल अल्कोहल (IPA) की बिक्री मात्रा 17 KT रही. RGP की आपूर्ति में लगातार आ रही बाधाओं के बावजूद, इसमें क्रमिक रूप से (पिछली तिमाही के मुकाबले) वृद्धि हुई. कंपनी ने सोलर केमिकल्स, हेल्थकेयर सैनिटेशन और फार्मास्युटिकल उपयोगों में अपने स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो का भी विस्तार किया है.

क्रॉप न्यूट्रिशन (फसल पोषण) बिज़नेस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें प्रमुख बाजारों में कम बारिश, फॉस्फोरिक एसिड की सीमित उपलब्धता, कच्चे माल की अधिक लागत और इंडस्ट्री में इन्वेंट्री का उच्च स्तर शामिल हैं. कंपनी ने कहा कि वह विकास को गति देने के लिए सिंचित और अधिक संभावना वाले बाजारों पर फोकस कर रही है.

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दीपक फर्टिलाइज़र्स के प्रोजेक्‍ट्स

मेहता ने बताया कि कंपनी की दो प्रमुख डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट्स पूरी होने के करीब हैं. इनमें दहेज (Dahej) में नाइट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स और गोपालपुर (Gopalpur) में टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्‍ट शामिल हैं.

दोनों प्रोजेक्‍ट्स करीब 98% पूरी हो चुकी हैं और इन्हें चालू करने (कमीशनिंग) का प्रॉसेस चल रहा है. कंपनी को उम्मीद है कि ये वित्त वर्ष 2027 की चौथी तिमाही (Q4 FY27) में काम करना शुरू कर देंगी. मेहता ने कहा कि इन परियोजनाओं से संबंधित प्रोडक्ट सेगमेंट में कंपनी की स्थिति मजबूत होगी, आपूर्ति सुनिश्चित होगी और विकास के अगले चरण को सपोर्ट मिलेगा.

BSE पर दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन के शेयर ₹1,260.60 पर बंद हुए, जिसमें 0.26 फीसदी की तेजी थी. स्टॉक ₹1,259.40 पर खुला था. इसका 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹1,681.25 और 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹865.45 है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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