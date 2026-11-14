दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या और खासकर सुबह-शाम के पीक समय में उनके सफर को और तेज व सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीआरटीसी सोमवार, 16 नवंबर 2026 से पीक में नमो भारत की फास्ट ट्रेनें ऑपरेशन करने जा रहा है. इन सीमित स्टॉपेज वाली ट्रेनों से यात्रियों का यात्रा समय और कम होगा.

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इन ट्रेनों के माध्यम से अब यात्री आनंद विहार से गाजियाबाद की दूरी महज 8 मिनट में, गाजियाबाद से बेगमपुल की दूरी 28 मिनट में और आनंद विहार से बेगमपुल की दूरी सिर्फ 36 मिनट में तय कर सकेंगे. वहीं, पूरे कॉरिडोर का सफर 50 मिनट से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा.

सुबह के पीक समय में दोनों टर्मिनल स्टेशनों से दो-दो फास्ट ट्रेनें चलेंगी. सराय काले खां से मोदीपुरम और मोदीपुरम से सराय काले खां के लिए ये ट्रेनें सुबह 8:00 बजे और 8:30 बजे रवाना होंगी. इसी तरह, शाम के पीक समय में दोनों दिशाओं में दो-दो फास्ट ट्रेनें शाम 6:00 बजे और 6:30 बजे चलेंगी. ये फास्ट ट्रेनें मौजूदा नियमित नमो भारत सेवाओं के अतिरिक्त चलाई जाएंगी. नियमित ट्रेनें पहले की तरह हर 10 मिनट में उपलब्ध रहेंगी.

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दिल्‍ली मेरठ के बीच 5 स्‍टेशन

तेज सफर सुनिश्चित करने के लिए इन फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज कॉरिडोर के केवल पांच प्रमुख स्टेशनों, सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद, बेगमपुल और मोदीपुरम पर ही रहेगा.

ऑफिस जाने वालों के लिए काफी सुविधा

NCRTC यात्रियों के समय की अहमियत को समझता है और रोजाना के सफर में लगने वाले समय को कम करना इसकी प्राथमिकता रही है. पीक आवर्स में शुरू की जा रही ये अतिरिक्त सेवाएं इसी दिशा में किया जा रहा एक प्रयास है. खासकर छात्रों और ऑफिस जाने वाले यात्रियों को इससे काफी सुविधा होगी, जिन्हें अपने शिक्षण संस्थान और दफ्तर समय से पहुंचने के लिए तेज और भरोसेमंद परिवहन की जरूरत होती है.

इस कोरिडोर पर 1.1 लाख यात्रियों का सफर

नमो भारत की इन अतिरिक्त फास्ट सेवाओं की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है, जब अधिक से अधिक लोग अपनी दैनिक यात्रा के लिए नमो भारत को अपना रहे हैं. कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं और यात्रियों की इस संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. हाल ही में कॉरिडोर ने 5 करोड़ पैसेंजर जर्नी का महत्वपूर्ण माइलस्टोन भी पार किया है. केवल पिछले तीन महीनों के दौरान ही इस सिस्टम में हर महीने औसतन 32 लाख से अधिक पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई हैं. क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सफर को और तेज बनाकर इस पहल का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद करना भी है.

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नियमित नमो भारत ट्रेनें इन फास्ट ट्रेनों के साथ पहले की तरह परिचालित रहेंगी. यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन में सवार होने से पहले स्टेशन पर लगे डिस्प्ले बोर्ड देखें और प्लेटफॉर्म पर होने वाली घोषणाओं को ध्यान से सुनें, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि ट्रेन फास्ट सेवा है या नियमित सेवा.

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