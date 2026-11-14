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HERO ला रहा नई बाइक... चल रही टेस्टिंग, VIDA का होगी हिस्सा

हीरो मोटोकॉर्प का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ब्रांड एक नई बाइक को लॉन्च कर सकता है. हम बात कर रहे हैं विडा की, जिसके एक टेस्ट मॉडल को स्पॉट किया गया है. ये मोटरसाइकिल ईआईसीएमए में दिखाई गई यूबीएक्स हो सकती है. हालांकि, इस बाइक के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

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Vida UBEX Concept को कंपनी ने 2025 में EICMA में पेश किया था. (Photo: Vida)
Vida UBEX Concept को कंपनी ने 2025 में EICMA में पेश किया था. (Photo: Vida)

हीरो मोटोकॉर्प अपनी प्रीमियम मोटरसाइकिल और स्कूटर रेंज को एक्सपैंड करने की योजना बना रही है. इसे लेकर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्लान कर रही है. हाल में हुए ईआईसीएमए 2026 में कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स को दिखाया भी है. फिलहाल हम ब्रांड की एक इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं. 

इस बाइक को हाल में ही भारतीय सड़कों पर टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है. कंपनी विडा ब्रांड के तहत एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च कर सकती है. कंपनी ने वीएक्सजेड कॉन्सेप्ट (VZX Concept) और यूबैक्स (Ubex) को दिखाया है. 

चल रही है टेस्टिंग

हाल में देखी गई इलेक्ट्रिक बाइक को हीरो विडा यूबीएक्स बताया जा रहा है. ये बाइक प्रोडक्शन रेडी लग रही है. ईआईसीएमए 2025 में कंपनी ने इस बाइक का कॉन्सेप्ट दिखाया था. वहीं 2026 में कंपनी ने यूबीएक्स को दिखाया है. हाल में देखी गई बाइक की तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है. 

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बाइक का ज्यादातर हिस्सा कैमोफ्लॉज से ढका हुआ है. टेस्ट में दिखी बाइक हीरो विडा की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो सकती है. ये बाइक स्पोर्टी स्ट्रीट लुक को फॉलो करेगी, जिसके टार्गेट यंग बायर्स होंगे. फ्रंट में इसमें सिंगल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स और पतले एलईडी इंडीकेटर्स मिलेंगे. 

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क्या होगा विडा यूबीएक्स में खास? 

विडा ने EICMA 2026 में यूबीएक्स को ब्रांड की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोटोटाइप के तौर पर पेश किया है. कंपनी ने इसे नियो-नेकेड अर्बन एक्सप्लोर्र बताया है. ये ईआईसीएमए 2025 में दिखाई गई यूबीईएक्स कॉन्सेप्ट का बेहतर वर्जन है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले Hero का धमाका, लॉन्च की 1.16 लाख रुपये की दमदार बाइक

बाइक को सुपरमोटो जैसा डिजाइन दिया गया है. इसमें अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क, रियर मोनोशॉक, चेन ड्राइव और डिस्क ब्रेक दोनों पहियों के साथ दिए जा सकते हैं. इसके अलावा बाइक में टीएफटी डिस्प्ले और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलेंगे. हालांकि, हीरो की ये बाइक कब तक और किन फीचर्स के साथ लॉन्च होगी इसकी जानकारी नहीं है.

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