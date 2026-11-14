Lauki Idli: लौकी देख बन जाता है सबका मुंह? चावल और सूजी मिलाकर बनाएं लौकी की टेस्टी और फूली-फूली इडली

Lauki Idli: अक्सर घरों में हरी सब्जियां खासकर लौकी का नाम सुनते ही बच्चे मुंह बनाने लगते हैं और खाने से आनाकानी करते हैं. अगर आपके घर में भी बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें हेल्दी खिलाने का यह एक बेहतरीन तरीका है. चावल और सूजी के साथ ताजी लौकी मिलाकर बनाई गई लौकी की फूली-फूली और स्पॉंजी इडली खाने में बेहद स्वादिष्ट और अंदर से सॉफ्ट होती है. बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे कि इसमें लौकी है और वे इसे बड़े चाव से खाएंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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आवश्यक सामग्री:

ताजी लौकी: 1 कप (बारीक कद्दूकस की हुई)

सूजी: 1 कप

चावल का आटा या दही: आधा कप (बाइंडिंग और खट्टेपन के लिए)

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

ईनो या बेकिंग सोडा: आधा छोटा चम्मच

तड़के के लिए: सरसों के दाने, करी पत्ता और 1 चम्मच तेल

स्वादानुसार नमक और हल्का हरा धनिया

स्पॉंजी और फूली हुई इडली बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

कद्दूकस की हुई लौकी में काफी नमी होती है. बैटर में मिलाने से पहले हल्का सा निचोड़ लें, लेकिन सारा पानी न फेंके ताकि बैटर ज्यादा सूखा न हो.

सूजी और दही मिलाने के बाद बैटर को 15-20 मिनट के लिए ढककर जरूर रखें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए और इडली एकदम सॉफ्ट बने.

बनाने की विधि:

एक बड़े बाउल में सूजी, दही, कद्दूकस की हुई लौकी, अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट, हरा धनिया और स्वादानुसार नमक अच्छी तरह मिला लें. आवश्यकतानुसार थोड़ा पानी डालकर इडली जैसा बैटर तैयार करें और 15 मिनट रेस्ट दें.

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एक छोटे पैन में थोड़ा तेल गरम करें. इसमें सरसों के दाने और करी पत्ता चटकाएं और इसे तैयार बैटर में मिला दें.

इडली बनाने से ठीक पहले बैटर में ईनो डालें और ऊपर से थोड़ा पानी डालकर हल्के हाथों से एक ही दिशा में मिलाएं (बैटर झागदार हो जाएगा).

इडली स्टैंड के सांचों में थोड़ा सा तेल या घी लगाकर चिकना कर लें. अब तैयार बैटर को सांचों में चम्मच की मदद से भर दें.

इडली कुकर या बड़े बर्तन में पानी गरम करें. स्टैंड को उसमें रखें और ढककर मध्यम आंच पर 12-15 मिनट के लिए भाप में पकने दें. टूथपिक डालकर चेक कर लें, अगर साफ निकले तो इडली तैयार है.

आपकी बेहद स्पॉंजी, पौष्टिक और बच्चों की पसंदीदा लौकी की इडली तैयार है! इन्हें गरमा-गरम नारियल की चटनी या सांभर के साथ परोसें.

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