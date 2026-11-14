'अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा...' राहुल गांधी ने भारत समिट में सरकार पर जमकर किया हमला

हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार (14 नवंबर) को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई प्रतिनिधियों और नेताओं को भारत सरकार ने कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं दी. उन्होंने इसके लिए माफी मांगते हुए कहा कि इसमें उनकी पार्टी की गलती नहीं है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में किस तरह की स्थिति है.

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राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया को दो तरह के लोगों में बांटा जा सकता है. एक वर्ग ऐसा है, जो सुबह उठते ही मानता है कि उसे सब कुछ पता है, वह सब कुछ समझता है और उसके पास हर सवाल का जवाब है. वहीं दूसरा वर्ग बड़ी संख्या में मौजूद उन लोगों का है, जो जिज्ञासु होते हैं, सवाल पूछते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कई बार यह भी स्वीकार करते हैं कि वे गलत थे, उनसे गलती हुई या उन्होंने किसी बात को सही तरीके से नहीं समझा. राहुल गांधी ने कहा कि पहले तरह के लोग कारोबार, अकादमिक क्षेत्र और राजनीति समेत हर जगह मिल जाते हैं. उनके मुताबिक राजनीति में ऐसे लोगों को फासीवादी कहा जाता है.

फासीवादी ज्यादा जोर से बोलते हैं

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राहुल गांधी ने कहा कि फासीवादी लोग ज्यादा जोर से बोलते और चिल्लाते हैं, जबकि बहुसंख्यक लोग दूसरों की बात सुनते हैं, ध्यान देते हैं और विनम्र बने रहते हैं. उन्होंने कहा कि इसी वजह से फासीवादी लोगों की आवाज ज्यादा तेज सुनाई देती है. राहुल गांधी ने कहा कि वह खुद उन लोगों की श्रेणी में आते हैं, जो दूसरों की बात सुनते हैं, संवेदनशील होते हैं और खुद को भगवान या हर सवाल का जवाब जानने वाला नहीं मानते.

पिछले एक दशक से फासीवादी लोग लगातार बोल रहे

राहुल गांधी ने कहा कि उनके मुताबिक असल लड़ाई इन्हीं दो तरह के लोगों के बीच है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक से फासीवादी लोग लगातार जोर-जोर से बोल रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग यह सब देखते रहे हैं. उन्होंने कहा कि कई लोग इस दौरान भ्रमित रहे और कुछ लोग देश में हो रहे बदलावों को देखकर हैरान भी हुए. उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों में लोगों ने ऐसी परिस्थितियों का अनुभव किया है और यह एक अलग तरह का अनुभव और सीख रही है.

2014 के चुनाव का किया जिक्र

राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय देश ने एक बिल्कुल अलग तरह का चुनाव देखा था. उनके मुताबिक राजनीतिक व्यवस्था में बड़ी मात्रा में पैसा लगाया गया और चुनाव प्रचार का एक ऐसा तरीका सामने आया, जिसे पहले नहीं देखा गया था.उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी व्यवस्था करीबी मुकाबलों और गठबंधन सरकारों की आदी थी, लेकिन 2014 के बाद इसमें बड़ा बदलाव आया. राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष इस बदलाव से हैरान था. उनके मुताबिक यह स्थिति केवल एक या दो साल तक नहीं रही, बल्कि विपक्ष ने पूरे एक दशक तक इसका सामना किया.

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ऐसी स्थिति में खुद से सवाल करने लगता है राजनेता

राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई राजनेता ऐसी स्थिति का सामना करता है तो वह खुद से सवाल करने लगता है. वह अपनी पार्टी, विचारधारा और अपने काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाता है. राहुल गांधी ने कहा कि उनके सामने भी ऐसी स्थिति आई और उन्होंने चुनावी नतीजों के पीछे की वजहों को समझने की कोशिश की.

महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दिया

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राष्ट्रीय चुनाव एक गठबंधन के तौर पर लड़ा था और जीत हासिल की थी. लेकिन इसके तीन महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष को भारी नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन के तौर पर उनकी स्थिति पूरी तरह बदल गई. राहुल गांधी ने दावा किया कि जब उन्होंने दोनों चुनावों के आंकड़ों को देखा तो उन्हें लगभग समान संख्या में वोट मिले थे. उन्होंने दावा किया कि तीन महीने के भीतर 70 लाख नए मतदाता जुड़ गए और इन सभी ने बीजेपी को वोट दिया, जिससे चुनाव का परिणाम बदल गया. उन्होंने कहा कि उन्हें देश के अलग-अलग राज्यों में भी इसी तरह के उदाहरण मिले हैं.

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भारत अब लोकतंत्र नहीं रह गया है

राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े इन मुद्दों का अध्ययन किया है और उनके मुताबिक भारत अब लोकतंत्र नहीं रह गया है. उन्होंने कहा कि जब वह कहते हैं कि लोकतंत्र की संरचना ढह गई है, तो उनका मतलब सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था से नहीं है. राहुल गांधी ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था को भी इस बदलाव के संदर्भ में समझने की जरूरत है.

आर्थिक मॉडल अब काम नहीं कर रहा

राहुल गांधी ने देश के आर्थिक मॉडल पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जिस आर्थिक मॉडल ने भारत और दुनिया के कई देशों के लिए काम किया था, वह अब काम नहीं कर रहा है.उनके मुताबिक यह आर्थिक मॉडल विफल हो चुका है और आगे भी काम नहीं करेगा. राहुल गांधी ने कहा कि पिछले एक दशक के अनुभवों ने विपक्ष और देश के लोगों के सामने कई सवाल खड़े किए हैं.

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