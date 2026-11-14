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तमिलनाडु के Tanishq शोरूम में करोड़ों की लूट, यूट्यूबर निशांत की गर्लफ्रेंड और पिता गिरफ्तार

Tanishq शोरूम से करोड़ों रुपये की ज्वेलरी लूटने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में यूट्यूबर निशांत के पिता सुरेश और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी शामिल है. निशांत अभी फरार है. पुलिस अब तक करीब 5 किलो ज्वेलरी बरामद कर चुकी है.

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यूट्यूबर निशांत के पिता सुरेश और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को तनिष्क शोरूम से करोड़ों की चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है. (File Photo-ITG)
यूट्यूबर निशांत के पिता सुरेश और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को तनिष्क शोरूम से करोड़ों की चोरी मामले में गिरफ्तार किया गया है. (File Photo-ITG)

तमिलनाडु के मदुरई में Tanishq शोरूम में हुई करोड़ों रुपये की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान यूट्यूबर निशांत के पिता सुरेश और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी के रूप में हुई है. हालांकि, मुख्य आरोपी निशांत अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने अब तक करीब 5 किलो ज्वेलरी बरामद की है.

यूट्यूबर निशांत की तलाश जारी

पुलिस के मुताबिक, इस लूटकांड में निशांत और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी आरोपी हैं. मामले में निशांत के पिता सुरेश को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब निशांत की तलाश कर रही है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों की लूट में क्या भूमिका थी. पुलिस की जांच जारी है.

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दरअसल, मदुरई के बायपास रोड पर स्थित Tanishq शोरूम में यह चोरी हुई थी. गुरुवार सुबह जब कर्मचारी शोरूम पहुंचे तो उन्हें डिस्प्ले में रखी ज्वेलरी गायब मिली. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

यह भी पढ़ें: लिफ्ट लगाने के रास्ते से तनिष्क शोरूम में घुसा चोर, करोड़ों के गहने पार

पुलिस के मुताबिक, शोरूम से 11.465 किलो सोना चोरी हुआ था. इसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपये बताई गई. इसके अलावा करीब 15 करोड़ रुपये के हीरे के गहने भी चोरी हुए थे. इस तरह चोरी हुई ज्वेलरी की कुल कीमत करीब 31 करोड़ रुपये बताई गई.

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मास्क पहनकर शोरूम में घुसा था चोर

CCTV फुटेज की जांच में एक शख्स पूरी तरह काले कपड़े और चेहरे पर मास्क पहने दिखाई दिया था. पुलिस को शक है कि आरोपी ने लिफ्ट लगाने के लिए बनाए गए रास्ते और वहां लगी रस्सी का इस्तेमाल कर शोरूम में एंट्री की थी.

शोरूम की इमारत में उस समय निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था. लिफ्ट लगाने के साथ पेंटिंग, बिजली और प्लंबिंग से जुड़े काम भी हो रहे थे. पुलिस ने इन सभी पहलुओं की जांच की.

मामले की जांच के लिए पुलिस ने 9 विशेष टीमें बनाई थीं. CCTV फुटेज के अलावा आसपास से गुजरने वाले वाहनों की भी जांच की गई. पुलिस ने शोरूम में हाल के दिनों में आए लोगों और पूर्व कर्मचारियों की जानकारी भी जुटाई थी.

यह भी पढ़ें: बाप- बेटे और गर्लफ्रेंड की तिकड़ी ने मचाई थी 4 करोड़ की लूट, तनिष्क शोरूम कांड का खुलासा

फॉरेंसिक टीम ने शोरूम की दीवारों, लोहे के ढांचे, लिफ्ट की केबल, ज्वेलरी बॉक्स, सीढ़ियों, दरवाजों और हैंडल से सबूत जुटाए थे. पुलिस रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी आरोपी की तलाश कर रही थी.

ग्राहक की शादी के गहने भी हुए चोरी

इस लूट का असर उन ग्राहकों पर भी पड़ा, जिन्होंने शोरूम से गहने खरीदे थे. पांडी नाम के एक ग्राहक ने बताया था कि उन्होंने अपने दोस्त की शादी के लिए ज्वेलरी खरीदी थी. भुगतान करने के बाद उन्हें अगले दिन गहने लेने के लिए कहा गया था. लेकिन अगले दिन शोरूम में चोरी हो चुकी थी. ग्राहक को बताया गया कि उनके खरीदे हुए गहने भी गायब हैं. शोरूम के कर्मचारियों ने उन्हें दूसरे ब्रांच से वैसे ही गहने उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था.

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इस लूटकांड को लेकर AIADMK नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है. उन्होंने सरकार से लूट की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी.
 

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