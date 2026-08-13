scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इजरायली खुफिया इनपुट पर CIA को था शक, तुर्की से ट्रंप का गुपचुप किया गया 'रेस्क्यू'

तुर्की में NATO समिट के दौरान ट्रंप को ईरानी हमले से बचाने के लिए जिस गुप्त ऑपरेशन के तहत दूसरे विमान में शिफ्ट किया गया था, उस पर अब नई जानकारी सामने आई है. इजरायल से मिले ईरानी हमले के इनपुट को CIA ने कम भरोसे वाला माना था, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने जोखिम नहीं लिया.

Advertisement
X
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का दावा इजरायल ने किया था. (Photo- ITG)
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का दावा इजरायल ने किया था. (Photo- ITG)

तुर्की में NATO समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुपचुप तरीके से एक विमान से दूसरे विमान में शिफ्ट किए जाने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है. ट्रंप की हत्या की ईरानी साजिश से जुड़ी खुफिया जानकारी इजरायल ने अमेरिका को दी थी, लेकिन CIA के विश्लेषकों को इस इनपुट पर ज्यादा भरोसा नहीं था. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, कुछ अधिकारियों ने इसे "लो कॉन्फिडेंस" वाली इजरायली खुफिया जानकारी माना था.

रिपोर्ट के मुताबिक, 8 जुलाई को अंकारा से ट्रंप की वापसी के दौरान सीक्रेट सर्विस ने बेहद गोपनीय ऑपरेशन चलाया. ट्रंप पहले पुराने एयर फोर्स वन पर सवार हुए, लेकिन बाद में उन्हें एक कैटरिंग ट्रक के जरिए चुपचाप बाहर निकाला गया और अमेरिकी सैन्य विमान C-32A में बैठाया गया. यह विमान ट्रंप और कुछ चुनिंदा अधिकारियों को ब्रिटेन के लिए लेकर रवाना हुआ. वहीं, पत्रकारों और कुछ अधिकारियों को यह पता नहीं था कि ट्रंप उस विमान में मौजूद नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप की जान पर ईरान का खतरा या इजरायल की चाल? होर्मुज डील को डिरेल करने तुर्की का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

iran plot against trump
Trump की ईरानी साजिश पर Turkey ने उठाए बड़े सवाल!
Donald Trump claimed diplomatic talks with Iran to resolve the ongoing conflict in the Middle East.
ट्रंप की जान पर ईरान का खतरा या इजरायल की चाल? बड़ा खुलासा
duniya aajtak news
ट्रंप ने तुर्किए से लौटे हुए ली थी गुप्त फ्लाइट? देखें दुनिया आजतक
मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किए के डिफेंस समझौते ने मिडिल-ईस्ट और साऊथ एशिया में हलचल बढ़ा दी है.
मक्का पैक्ट में इस मुल्क की एंट्री पर सऊदी ने लगाया वीटो, सामने आई बड़ी वजह
डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कन्फर्म किया कि सुरक्षा कारणों से बदला था विमान (Photo: AP)
'ईरान पर बिल्कुल भरोसा नहीं', ट्रंप ने कबूली विमान बदलने की बात

इजरायल के इनपुट पर CIA को नहीं था भरोसा

द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इजरायल की तरफ से मिले इनपुट में आशंका जताई गई थी कि ईरान या उसके सहयोगी ट्रंप के विमान को शोल्डर टू एयर मिसाइल से निशाना बना सकते हैं. हालांकि, CIA के कुछ अधिकारियों को यह खुफिया जानकारी पर्याप्त विश्वसनीय नहीं लगी.

Advertisement

कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी आशंका जताई कि इजरायल का इनपुट सिर्फ खतरे की जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि ट्रंप के फैसलों और क्षेत्रीय नीति को प्रभावित करने के मकसद से भी दिया गया हो सकता है.

ट्रंप पर पहले भी हुए हमले, सुरक्षा का खास ख्याल

इसके बावजूद सीक्रेट सर्विस ने कोई जोखिम नहीं लिया. ट्रंप को जिस C-32A से तुर्की से ब्रिटेन ले जाया गया, उसे F-16 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के खिलाफ पहले भी हत्या की कोशिशें हो चुकी हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों ने खतरे को कम आंकने के बजाय अतिरिक्त सावधानी बरती.

यह भी पढ़ें: कैटरिंग ट्रक में छिपकर, मिलिट्री प्लेन से तुर्की से निकाले गए थे ट्रंप, ईरानी हमले का डर

ट्रंप ने भी बाद में कहा कि विमान बदलने का फैसला सीक्रेट सर्विस ने लिया था. वह सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों का पालन करते हैं. इस पूरे ऑपरेशन ने अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बीच इजरायली इनपुट की विश्वसनीयता और ट्रंप की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मिसाइलें खत्म हुई तो होगी तबाही! Iran ने America को दी सख्त चेतावनी! |
    संतान की सफलता के लिए करें कौनसे उपाय? कैसा रहेगा आपका द‍िन, देखें भाग्य चक्र |
    चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने की तैयारी, नासा ने इसरो को दिया साथ आने का न्योता |
    Glowing Skin Face Pack: हरियाली तीज पर दमक उठेगा चेहरा! बिना पार्लर जाए घर पर 'सस्ते' में बनाएं ये फेस मास्क, जानें लगाने का सही तरीका |
    सहेली संग फरार हुई लड़की, पुलिस ने स्टेशन पर पकड़ा तो दोनों ने कहा- हमने एक-दूसरे से शादी कर ली है! |
    पत्नी के लिए रखा करवाचौथ, छोड़ा प्याज-लहसुन, रातोरात शाकाहारी बना एक्टर |
    पंथक वोटबैंक को साधने AAP ने चला कौनसा दांव? देखें पंजाब आजतक |
    ड्राइविंग सीखते वक्त खोया कंट्रोल, तालाब में गिरी कार, महिला की मौत |
    Ayodhya Ram Mandir के पहले CEO के इंटरव्यू हुए पूरे, चयन समिति जल्द ट्रस्ट को सौंपेगी 3 नाम! |
    गॉल में पिच के साथ क्या 'खेल' कर रहा श्रीलंका? गौतम गंभीर के जाते ही चली घास काटने वाली मशीन
    Advertisement