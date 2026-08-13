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Hindu Dharam: पद्मनाभस्वामी मंदिर का सातवां दरवाजा! क्या इसके खुलते ही आएगी महाप्रलय? जानें रहस्य

Hindu Dharam: पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित एक अत्यधिक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है. यह मंदिर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वामी रूप की पूजा करता है. मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत के साथ-साथ यह अपनी रहस्यमय संपत्ति के लिए भी मशहूर है. यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है. यहां की वास्तुकला, धार्मिक महत्व और इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमय घटनाएं भक्तों और इतिहासकारों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही हैं.

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पद्मनाभस्वामी मंदिर का रहस्य (Photo: ITG)
पद्मनाभस्वामी मंदिर का रहस्य (Photo: ITG)

Hindu Dharam: क्या होगा अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सातवां दरवाजा खोल दिया जाए? कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है, जिसे खोलने की कोशिश पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकती है. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी भव्यता, वास्तुकला और अपार संपदा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. लेकिन मंदिर की सबसे ज्यादा चर्चा उसके बंद पड़े एक तहखाने को लेकर होती है.

मंदिर के तहखानों में मौजूद खजाने की खोज के बाद इस मंदिर को दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक स्थलों में गिना जाने लगा. हालांकि, इसकी संपत्ति से भी ज्यादा आकर्षित करता है इससे जुड़ा वह रहस्य, जिसे लोग मंदिर के सातवें दरवाजे यानी वॉल्ट-बी से जोड़कर देखते हैं.

कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है, यह आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. इससे जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं सदियों से लोगों के बीच प्रचलित हैं. तो आखिर इस दरवाजे का रहस्य क्या है? क्या इसके पीछे सिर्फ कोई खजाना है या फिर इससे जुड़ी कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिन्हें आज भी लोग रहस्यमय मानते हैं? आइए जानते हैं.

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भगवान विष्णु से जुड़ी है मंदिर की पौराणिक कथा

पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास और स्थापना से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. इनमें से एक कथा के अनुसार, एक संत प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा किया करते थे. एक दिन एक छोटा बच्चा उनकी पूजा में बाधा डालने लगा. संत ने जब बच्चे से उसका परिचय पूछा तो उसने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया.

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कहा जाता है कि बच्चे ने संत को अनंतन काडू नामक वन में जाने के लिए कहा, जहां वे भगवान विष्णु का विराट स्वरूप देख सकते थे. संत जब वहां पहुंचे तो उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया. मान्यता है कि पेड़ गिरने के बाद उसी स्थान पर भगवान विष्णु अनंतनाग पर शयन करते हुए प्रकट हुए. भगवान का स्वरूप इतना विशाल था कि संत ने उनसे छोटा रूप धारण करने की प्रार्थना की. इसके बाद भगवान ने अपना आकार छोटा किया और उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की गई. इस कथा के कारण भगवान विष्णु के अनंतशयन स्वरूप को मंदिर की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

सदियों पुराना है मंदिर का इतिहास

पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक है. इसे वैष्णव परंपरा के 108 दिव्य देशम में भी शामिल किया जाता है. मंदिर की वास्तुकला में केरल और द्रविड़ शैली का सुंदर मेल देखने को मिलता है.

मंदिर का वर्तमान स्वरूप मुख्य रूप से त्रावणकोर के शासक मार्तंड वर्मा के शासनकाल से जुड़ा है. 18वीं सदी में उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और त्रावणकोर राज्य को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया. इसके बाद उन्होंने खुद को ‘पद्मनाभ दास’ यानी भगवान पद्मनाभ का सेवक घोषित किया.

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मंदिर के आसपास की वास्तुकला, नक्काशी और धार्मिक संरचनाएं दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हैं. मंदिर के पास स्थित पद्मतीर्थ कुलम भी इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

आखिर क्या है सातवां दरवाजा?

अब आते हैं उस रहस्यमय दरवाजे पर, जिसने पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया. इसे आमतौर पर वॉल्ट-बी के नाम से जाना जाता है. अन्य तहखानों के विपरीत वॉल्ट-बी को लेकर लंबे समय से धार्मिक और कानूनी विवाद रहा है. इसके अंदर क्या है, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. इसी वजह से इसके साथ कई तरह की रहस्यमय कहानियां और लोकमान्यताएं जुड़ गई हैं.

कई लोकप्रिय कथाओं में दावा किया जाता है कि इस दरवाजे पर सर्पों की आकृतियां बनी हैं और इसे खोलने के लिए विशेष मंत्रों की जरूरत होगी. कुछ मान्यताओं में इसे नागराज और दिव्य शक्तियों से भी जोड़ा जाता है. हालांकि, इन दावों का कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आधार नहीं है. इन्हें मुख्य रूप से धार्मिक मान्यताओं और लोककथाओं के रूप में देखा जाना चाहिए.

क्या दरवाजा खोलने से आ सकती है कोई आपदा?

सातवें दरवाजे को लेकर सबसे ज्यादा डराने वाली कहानियां इसी सवाल से जुड़ी हैं. कुछ लोगों का मानना है कि अगर इसे जबरन खोला गया तो भयंकर आपदा आ सकती है. कुछ लोककथाओं में यहां तक कहा जाता है कि इसके पीछे समुद्र तक जाने वाली कोई गुप्त सुरंग है और दरवाजा खुलने पर पानी मंदिर में प्रवेश कर सकता है. 

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कुछ अन्य कहानियां इसे सांपों और अलौकिक शक्तियों से जोड़ती हैं. एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि दरवाजा खोलने के लिए विशेष गरुड़ मंत्र की आवश्यकता होगी. लेकिन इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसलिए इन्हें तथ्य के तौर पर नहीं, बल्कि मंदिर से जुड़ी प्रचलित मान्यताओं और रहस्यमयी कथाओं के रूप में ही देखना चाहिए.

रहस्य और आस्था का अनोखा संगम

पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ अपने खजाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है. यह भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. मंदिर की परंपराएं, भगवान विष्णु का अनंतशयन स्वरूप, त्रावणकोर राजवंश से जुड़ा इतिहास और यहां मौजूद प्राचीन संपदा इसे बेहद खास बनाती है.

वॉल्ट-बी का रहस्य इस मंदिर के प्रति लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ाता है. इसके पीछे क्या है, यह सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है. लेकिन जब तक इसके बारे में प्रमाणित जानकारी सामने नहीं आती, तब तक इससे जुड़ी सर्पों, गुप्त सुरंगों, दिव्य शक्तियों और प्रलय जैसी कहानियों को लोकमान्यता के रूप में ही देखना बेहतर है.

पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सातवां दरवाजा आज भी एक ऐसी पहेली है, जिसके बारे में जितनी कहानियां सुनाई जाती हैं, उतने ही सवाल खड़े होते हैं. क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक संपदा छिपी है, कोई धार्मिक रहस्य है या फिर सिर्फ एक बंद तहखाना है? इसका जवाब शायद भविष्य में ही सामने आएगा.

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