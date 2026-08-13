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तीसरी बार दूल्हा बनेंगे पवन सिंह, राधे मां ने बताया भविष्य, शरमा गए पावर स्टार

भोजपुरी बवाल शो के अपकमिंग एपिसोड को भारती सिंह होस्ट करेंगी, जहां राधे मां पवन सिंह की तीसरी शादी को लेकर भविष्यवाणी करेंगी. शो के प्रोमो में भारती और राधे मां के बीच पवन सिंह की शादी को लेकर मजेदार बातचीत होती दिख रही है.

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पवन सिंह करेंगे तीसरी शादी (Photo: Social Media)
पवन सिंह करेंगे तीसरी शादी (Photo: Social Media)

कलर्स टेलीविजन का शो भोजपुरी बवाल लाइमलाइट में बना हुआ है. शो में भोजपुरी सितारे सुर्खियां बटोर रहे हैं. शो का अपकमिंग एपिसोड में भारती सिंह होस्ट करेंगी, जिसमें राधे मां मेहमान बनकर आ रही हैं. शो का प्रोमो सामने आया है. प्रोमो में भारती, राधे मां से पवन सिंह की तीसरी शादी की बात करती दिख रही हैं. आइए जानते हैं कि राधे मां ने पावर स्टार की तीसरी शादी को लेकर क्या कहा.

घोड़ी चढ़ेंगे पवन सिंह 
प्रोमो में भारती सिंह, राधे मां से कहती हैं कि पवन जी को अच्छा जीवनसाथी मिलेगा. इस मामले में पवन सिंह जी बहुत बार धोखे खाए हैं. राधे मां, पवन सिंह से कहती हैं कि सामने आओ. पावर स्टार उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं. राधे मां ने कहा कि इसका दिल बहुत साफ है. इसको 45 साल की उम्र में बहुत अच्छी लविंग वाइफ मिलेगी.

राधे मां की भविष्यवाणी सुनकर पवन सिंह के साथ बैठीं आम्रपाली दुबे काउटिंग शुरू कर देती हैं. भारती चुटकी लेते हुए कहती हैं कि 5 साल बाद डांस होगा. सेट पर हंसी-खुशी का माहौल देखकर पवन सिंह शरमा जाते हैं. आम्रपाली और निरहुआ हंसने लगते हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फैन्स ने किया रिएक्ट 
पवन सिंह की शादी की बात सुनकर उनके फैन्स एक्साइटेड हो गए हैं. एक ने कहा कि पवन भइया फिर दूल्हा बनेंगे. दूसरे ने लिखा कि जिओ भइया. अन्य ने कहा कि टीआरपी किंग पवन सिंह. वहीं वीडियो पर आम्रपाली ने लाफिंग इमोजी बनाई है. 

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बता दें कि पवन सिंह की पहली शादी दिसंबर 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के चंद महीने बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह लंबे समय तक अक्षरा सिंह के साथ रिश्ते में रहे. लेकिन अक्षरा संग रिश्ता तोड़कर उन्होंने ज्योति सिंह से शादी कर ली. उनकी दूसरी शादी में जल्द ही खटास आ गई. पवन सिंह, ज्योति से तलाक लेना चाहते हैं. दोनों का तलाक केस कोर्ट में है.
 

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