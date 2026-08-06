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Google में बड़ा फेरबदल, अब क्या अटक जाएगा AI का 'महाप्रोजेक्ट'

गूगल में बड़ा फेरबदल का ऐलान हुआ है. जहां कंपनी में जाने-माने AI साइंटिस्ट और इंजीनियर नौकरी छोड़ रहे हैं, वहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता और AI प्रमुख डेमिस हासाबिस अपनी अहम भूमिका बदलने जा रहे हैं.

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डेमिस हासाबिस की भूमिका बदल रही है और जेफ डीन ने कंपनी छोड़ने का फैसला लिया है. (Photos: Reuters, X/@JeffDean)
डेमिस हासाबिस की भूमिका बदल रही है और जेफ डीन ने कंपनी छोड़ने का फैसला लिया है. (Photos: Reuters, X/@JeffDean)

गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बुधवार को कंपनी ने बड़ा फेरबदल किया है. कंपनी ने अपने (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ) AI डिविजन की कमान में बड़ा बदलाव कर रही है. बदलाव के तहत अब AI प्रमुख डेमिस हासाबिस अपनी अहम भूमिका छोड़कर दूसरी जिम्मेदारियां संभालेंगे.

साथ ही कुछ जाने-माने AI साइंटिस्ट ने कंपनियों को छोड़ने का ऐलान किया है. ऐसे में कंपनी के AI का बड़ा प्रोजेक्ट एडवांस्ड Gemeini मॉडल अटक सकता है. 

Google के Gemini AI मॉडल से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी कंपनी छोड़ रहे हैं, जिसमें जाने-माने इंजीनियर जेफ डीन का भी नाम शामिल हैं. 

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Google DeepMind एक जरूरी समय से गुजर रहा है 

कंपनी की AI लीडरशिप में यह बदलाव ऐसे समय हो रहा है, जब Google DeepMind एक जरूरी फेज से गुजर रहा है. कंपनी का सबसे एडवांस्ड AI मॉडल Gemini, जिसको जून में जारी होना था, लेकिन अभी तक यह जारी नहीं हो पाया है. इसे कंपनी का AI का महाप्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है.  

इनवेस्टर्स की बढ़ी टेंशन 

इनवेस्टर्स की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि AI की रेस में गूगल एंथ्रोपिक (Anthropic) और ओपनएआई (OpenAI) से पीछे छूट रहा है. दोनों कंपनियों ने हाल के महीनों में गूगल में काम कर कर चुके हैं कई AI एक्सपर्ट को अपनी टीम में शामिल किया है. 

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अल्फाबेट के शेयर में आई गिरावट  

बदलाव की खबर आते ही अल्फाबेट के शेयर में करीब 4 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिलती है. 

यह भी पढ़ें: AI स्मार्टफोन के दौर में GenZ क्यों खरीद रहे हैं पुराने स्टाइल का फीचर फोन? नहीं काम करता है कोई ऐप

डेमिस हासाबिस अब संभालेंगे नई जिम्मेदारी 

नोबेल पुरस्कार विजेता डेमिस हासाबिस ने अपने स्टाफ को भेजे गए एक ईमेल में बताया है कि अब उन्हें Alphabet के चीफ साइंटिस्टर की नई जिम्मेदारी दी जा रही है. साथ ही वह गूगल के डीपमाइंड के सीईओ पद से हटकर चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे. 

हासाबिस ने बताया है कि आर्टिफिशियल जनरल  इंटेलीजेंस  (AGI) यानी ऐसा AI जो इंसानों जैसी इंटेलीजेंस हासिल कर सके, वे अब पहले से ज्यादा करीब है. इसी वजह से उन्होंने अपनी भूमिका बदलने का फैसला लिया, जिससे वह AGI के फ्यूचर पर पूरा फोकस कर सकेंगे. 

रिपोर्ट में बताया गया है कि अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने कंपनी के कर्मचारियों को एक अलग मेमो भेजा. मेमो में कहा कि वे लंबे समय से ऐसी भूमिका पर चर्चा कर रहे थे जिससे डेमिस अपना पूरा ध्यान AGI के भविष्य को आकार देने पर लगा सकें. 

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यह भी पढ़ें: आ गया सेल्फी वीडियो वेरिफिकेशन, गूगल की नई सर्विस, पासवर्ड भूलने और रिकवरी में होगा फायदा

अब कौन संभालेगा DeepMind की जिम्मेदारी?

गूगल डीप माइंड के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर (CTO) कोराय कावुकचुओग्लू को अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद दिया जाएगा. साथ ही वे Alphabet के चीफ AI आर्किटेक्ट की भूमिका भी निभाते रहेंगे. 

जेफी डीन समेतकई बड़े लोगों ने छोड़ा गूगल 

गूगल में जाने-माने AI और इंजीनियरिंग लीडरशिप में शामिल जेफ डीन, संजय घेमावत, ओरियोल विन्याल्स, और क्वोक ले कंपनी छोड़ने जा रहे हैं. इन सभी ने मिलकर डिस्कवरी लूप नाम का नया स्मार्टअप शुरू किया है.  डिस्कवरी लूप नाम का स्टार्टअप में मशीन लर्निंग, साइंस और इंजीनियरिंग में नई खोज और रिसर्च पर काम करेंगी. 

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