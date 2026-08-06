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बारिश के बीच कारों पर गिरा विशाल बरगद का पेड़, दिल्ली से गुरुग्राम तक सड़कें बनीं दरिया, Photos

दिल्ली और NCR में तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन जलभराव और पेड़ गिरने जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं. प्रीत विहार में एक विशाल बरगद का पेड़ गिर गया, जिससे तीन कारें दब गईं.

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गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर बारिश से हुआ जलभराव
गुरुग्राम के शीतला माता रोड पर बारिश से हुआ जलभराव

राजधानी दिल्ली और NCR में लगातार तीन दिन से बारिश हो रही है. इसके कारण जहां एक ओर लोगों को गर्मी-उमस से राहत मिली है तो वहीं मौसम भी सुहाना हो गया है. लेकिन इस लगातार बारिश के कारण लोगों को कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं. देर तक हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव की समस्या हो गई है तो कई जगहों पर पेड़ आदि भी गिरे हैं. इसके अलावा सुबह-सुबह ऑफिस ऑवर में हुई बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. 

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बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह की शुरुआत सावन की बौछार से हुई और तकरीबन 10 बजे तक कई इलाकों में बारिश की झड़ी लगी रही. आसमान में काले बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई. ऑफिस आवर्स के दौरान बारिश तेज हो गई. कई इलाकों और सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम गई.

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प्रीत विहार में गिरा बरगद का पेड़

जाम के कारण दफ्तर जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा. वहीं प्रीत विहार (दिल्ली) में एक विशालकाय बरगद का पेड़ गिर गया. बारिश के कारण गिरे इस पेड़ के नीचे तीन कारें दब गई हैं.

इसका वीडियो भी सामने आया है. बरगद गिरने से किसी तरह की जान की हानि की खबर सामने नहीं आई है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है. 

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Delhi banyan

दिल्ली-एनसीआर में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला अगले दो-तीन दिन तक जारी रहने का पूर्वानुमान है. इससे पहले बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में करीब दो घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जबकि गुरुवार सुबह से भी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग ने 5 से 8 अगस्त के बीच हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान जताया है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर फुहारें पड़ती रहेंगी. हालांकि, आईएमडी ने दिल्ली के लिए कोई विशेष अलर्ट जारी नहीं किया है.

गुरुग्राम में भी लगातार बारिश

गुरुग्राम में लगातार बारिश जारी है. मौसम विभाग ने आने वाले समय में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इस बीच गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर आज यानी 6 अगस्त को सभी कॉर्पोरेट दफ्तरों और निजी प्रतिष्ठानों से अपने कर्मचारियों के लिए 'वर्क फ्रॉम होम' की व्यवस्था करने का आग्रह किया है.

भारी बारिश के कारण प्रमुख सड़कों और चौराहों पर जलभराव और गंभीर यातायात जाम की आशंका है, जिससे निपटने और आपातकालीन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना बेहद जरूरी है.

🚨 गुरुग्राम पुलिस परामर्श | यातायात एवं मौसम अपडेट 🌧️

लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण गुरुग्राम की कई सड़कों एवं चौराहों पर जलभराव और यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

📢 गुरुग्राम पुलिस सभी कॉर्पोरेट संस्थानों एवं निजी प्रतिष्ठानों से आग्रह करती है कि दिनांक 06… pic.twitter.com/Th0CLLjxma

— Gurugram Police (@gurgaonpolice) August 6, 2026

गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अनावश्यक वाहनों की आवाजाही कम होने से यातायात सुचारू रहेगा और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व अन्य आपातकालीन सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी.

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यह भी पढ़ें: पूरा पुल पानी के अंदर, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के रौद्र रूप ने लोगों को डराया

बता दें, दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश जारी है. ऑफिस आवर्स के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है. सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक की रफ्तार थम गई. जाम के कारण दफ्तर जाने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है.

Delhi Rain

स्काईमेट वेदर के मुताबिक ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है. 7 से 9 अगस्त के बीच मौसम की सबसे ज्यादा सक्रियता ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा से जुड़े इलाकों में केंद्रित रहने की संभावना है.

देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने उत्तराखंड, कोंकण और गोवा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.

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Delhi Rain

प्रयागराज में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच 5 जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल भारी वर्षा दर्ज की गई और 6 अगस्त को भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिमी यूपी के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी है. प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल आज बंद कर दिए गए. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया.

बिहार में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 8 अगस्त के बीच कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. बंगाल की खाड़ी से आ रही नम पूर्वी हवाओं और ऊपरी वायुमंडल में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण लगातार बादल बन रहे हैं.

यह भी पढ़ें: असम में त्राहिमाम! बाढ़ में लोगों के लिए फरिश्ता बने रणदीप हुड्डा, नाव से पहुंचा रहे जरूरत का सामान

उत्तराखंड में भी प्रशासन हाई अलर्ट पर

उत्तराखंड में लगातार बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं. आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने, नदियों और नालों के जलस्तर पर नजर रखने तथा जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

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उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि गुरुवार के लिए देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट रहेगा. बिजली गिरने, तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों और पर्यटकों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई है. भारी बारिश के मद्देनजर चमोली और बागेश्वर में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है.

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