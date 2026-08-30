फ्री में सुन सकेंगे पसंदीदा गाने! वायरल म्यूजिक प्लेयर्स ने मचाया धमाल

आज के समय में किसी ऐप पर गाना सुनने का मतलब सिर्फ गाना सुनना नहीं रह गया है. लगभग सभी ऐप्स पर सब्सक्रिप्शन मॉडल चालू हो चुका है. इसकी वजह से गाना सुनने का मजा थोड़ा कम हो गया है. लेकिन अब AI की मदद से बने कुछ वेबसाइट्स बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां गाने सुने जा सकते हैं और वो भी फ्री में.

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इसके लिए आपको किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है. यहां आप अपनी थीम के हिसाब से गाने सुन सकते हैं. आइए जानते हैं इन वायरल हो रहे AI म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के बारे में.

जानिए सोशल मीडिया पर वायरल म्यूजिक प्लेयर्स के बारे में

गाना सुनते समय बार-बार एडवरस्टीमेंट आना म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस खराब कर देता है. इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऐसे वेबसाइट्स बनाए गए हैं, जहां आप गाने सुन सकते हैं.

इन वेबसाइट्स पर आपको यह भी देखने को मिलता है कि आपके साथ कितने लोग गाने सुन रहे हैं. इससे गाना सुनने का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो जाता है.

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थीम के हिसाब से अलग-अलग इंटरैक्शन

नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर्स से हटकर इन वेबसाइट्स पर थीम के हिसाब से गाने सुनने को मिलते हैं. जैसे बस, सैलून और ट्रक जैसी कई अलग-अलग थीम पर वेबसाइट्स बनाई गई हैं. इनमें इंटरैक्शन के लिए अलग-अलग एलिमेंट्स भी दिए गए हैं.

जैसे बस की थीम में आप बस का हॉर्न बजा सकते हैं. वहीं, ट्रक की थीम में ट्रक के पीछे लिखी शायरी भी देखने को मिलती है. यानी यहां सिर्फ गाने सुनने का काम नहीं है, बल्कि आपको एक अलग तरह का डिजिटल एक्सपीरियंस भी मिलता है.

सबसे ज्यादा फेमस कौन से AI म्यूजिक प्लेयर्स?

इंटरनेट पर इन AI म्यूजिक प्लेयर्स के वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें बस, ट्रक और सैलून वाले प्लेटफॉर्म लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं. इसकी वजह इनका अलग और अनोखा एक्सपीरियंस है. यूजर जिस तरह बस या सैलून में बैठकर गाने सुनते हैं, उसी तरह की प्लेलिस्ट इन वेबसाइट्स पर देखने को मिलती है. खास बात ये है कि यहां गाने सुनने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती.

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कैसे बनाए जा रहे हैं ये म्यूजिक प्लेयर्स?

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इन म्यूजिक प्लेयर वाली वेबसाइट्स को AI की मदद से तैयार किया जा रहा है. AI की मदद से कुछ ही मिनटों में एक वेबसाइट तैयार की जा सकती है और इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत भी नहीं होती.

सिर्फ एक सही प्रॉम्प्ट की मदद से लोग अपनी पसंद की थीम पर म्यूजिक प्लेयर तैयार कर रहे हैं. यही वजह है कि इंटरनेट पर अब अलग-अलग थीम वाले ऐसे कई नए म्यूजिक प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहे हैं. आने वाले समय में AI की मदद से ऐसे और भी नए और मजेदार म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिल सकते हैं.

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