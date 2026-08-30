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Onion Price Hike: सरकार की कोशिशें भी फेल! प्याज की कीमत पर लगाम नहीं...देखें ताजा भाव

Onion Price Update: सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तमाम कदम उठाए हैं, लेकिन खासतौर पर रिटेल मार्केट में इनका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है और Onion Price Hike का सिलसिला जारी है.

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प्याज की कीमतों में लगाम लगाने की कोशिशें हो रहीं नाकाम! (Photo: Reuters)
प्याज की कीमतों में लगाम लगाने की कोशिशें हो रहीं नाकाम! (Photo: Reuters)

प्याज की बढ़ती कीमतें अभी भी लोगों के आंसू निकाल रही हैं यानी इसके दाम तमाम सरकारी प्रयासों के बाद भी हाई पर बने हुए हैं. मतलब साफ है कि प्याज की कीमतों में बीते दिनों आए उछाल पर लगाम लगाने के लिए उठाए जाने वाले सरकारी कदमों का जमीनी स्तर पर कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है. दिल्ली की ओखला समेत अन्य मंडियों में अभी भी प्याज 240 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति पांच किलोग्राम के भाव पर बिक रहा है. यानी प्रति किलो 50 रुपये और कहीं-कहीं तो इसकी कीमत इससे भी अधिक है. 

कांदा एक्सप्रेस, बफर स्टॉक भी फेल!
बीते कुछ समय में आम आदमी पर महंगाई की ताबड़तोड़ मार पड़ती नजर आई है. जहां एक ओर चीनी की कीमत में तेजी (Sugar Price Hike) ने त्योहारी सीजन में मिठाई की मिठास को कम करने का काम किया, तो वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों ने लोगों के आंसू निकाल दिए. इंडिया टुडे की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, Onion Price Hike को लेकर सरकार ने तत्काल कई प्रयास किए, अपना बफर स्टॉक खोलने से लेकर नासिक से कांदा एक्स्प्रेस रवाना करने तक तमाम कदम उठाए गए, लेकिन इनका असर बहुत हद तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार प्याज की कीमतें बढ़ रही है.

इस भाव पर बिक रहा प्याज
प्याज की कीमतों में इजाफा होने का सिलसिला लगातार जारी है. रविवार को दिल्ली के प्रसिद्ध सब्जी बाजारों में से एक ओखला सब्जी मंडी में प्याज की कीमत प्रति 5 किलो 240 और 250 रुपये देखने को मिली. हालांकि, इस दौरान स्थानीय लोगों ने इंडिया टुडे को बताया कि खुदरा बाजार में प्याज की कीमत अभी भी 60 रुपये, 70 रुपये और यहां तक कि 80 रुपये प्रति किलो चल रही है, जबकि ओखला मंडी में आने पर थोड़ा कम कीमत पर प्याज मिल रहा है. 

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थोक बाजारों में प्याज खरीदने पहुंचे लोग
रिटेल मार्केट में Onion Price Hike से परेशान लोग थोक सब्जी मंडियों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं. सब्जी मार्केट्स में भारी भीड़भाड़ नजर आ रही है. इन थोक मंडियों में प्याज की कीमत काफी कम नहीं, तो फिर भी 48 से 50 रुपये प्रति किलो को मिल ही रही है, जो रिटेल मार्केट की तुलना में काफी कम है. ओखला मंडी में प्याज के कारोबारियों का कहना है कि यहां भी प्याज की कीमतें काफी बढ़ी हुई हैं, जिससे ग्राहक भी कम आ रहे हैं और हमारा फायदा भी कम हो रहा है, क्योंकि माल कम बिक रहा .सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार जारी है.

प्याज ही नहीं, इन सब्जियों के दाम भी बढ़े
आम लोगों को सिर्फ Onion Price Hike का झटका ही नहीं लगा है, बल्कि इस दौरान अन्य सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं. बात करें तो टमाटर के रेट की, तो इसका भाव 28 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम थोक मंडी में चल रहा है. इसके अलावा हरी मिर्ची का रेट 150 रुपये प्रति पांच किलो का इजाफा, तो हरी धनिया के भाव में 30 प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार को ओखला मंडी में धनिया पत्ता 120 रुपये प्रति किलो बिकता नजर आया, तो बंद गोभी 23 रुपये किलो, फूल गोभी 80 रुपये प्रति किलो मिल रही थी. 

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