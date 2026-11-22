टीवी सीरियल ‘बालिका वधू’ में सुमित्रा सिंह का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस स्मिता बंसल को आज भी दर्शक इसी नाम से जानते हैं. स्मिता ने साल 2008 में इस सीरियल से घर-घर में अपनी पहचान बनाई थी. शो में वह भैरों सिंह की पत्नी और जगदीश की मां बनी थीं. इसके अलावा वह आनंदी की सास के किरदार में भी नजर आई थीं. स्मिता बंसल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 1998 में की थी.

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‘बालिका वधू’ फेम एक्ट्रेस स्मिता बंसल ने शादी के 25 साल पूरे होने पर अपने पति अंकुश मोहला के साथ दोबारा शादी की. इस खास मौके पर कपल ने गोवा में व्हाइट वेडिंग सेरेमनी रखी. इस दौरान स्मिता सफेद ब्राइडल गाउन में नजर आईं. शादी में उनकी दोनों बेटियां और टीवी इंडस्ट्री के कई दोस्त भी शामिल हुए.

इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इन्हीं तस्वीरों में स्मिता बंसल के पति अंकुश मोहला के हाथ में Samsung का एक धांसू स्मार्टफोन भी नजर आया. आइए जानते हैं कि यह कौन-सा फोन है, इसमें क्या खास फीचर्स मिलते हैं और इसकी कीमत कितनी है.

कौन-सा Samsung फोन इस्तेमाल करते हैं अंकुश मोहला

स्मिता बंसल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उनके पति अंकुश मोहला के हाथ में सैमसंग का स्मार्टफोन नजर आ रहा है. यह फोन Samsung Galaxy S24 Ultra है.

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फोन के ओलिव ग्रीन कलर के साथ अंकुश ने मैग्नेटिक रिंग केस लगाया हुआ है. इस केस की मदद से वायरलेस चार्जिंग की जा सकती है. साथ ही इसमें मैग्नेटिक एक्सेसरीज भी लगाई जा सकती हैं.

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क्या खास हैं Samsung Galaxy S24 Ultra के फीचर्स?

सैमसंग के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 6.8 इंच का QHD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे फोन इस्तेमाल करते समय स्क्रीन काफी स्मूथ चलती है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है. वहीं, फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसके साथ 100x Space Zoom का सपोर्ट भी दिया गया है.

यानी यूजर दूर की चीजों की भी फोटो खींच सकते हैं. इसके अलावा फोन में S Pen का सपोर्ट भी मिलता है. इसकी मदद से यूजर आसानी से नोट्स लिख सकते हैं और कई काम कर सकते हैं.

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कितनी है Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत?

Samsung Galaxy S24 Ultra को 17 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था. लॉन्च के समय इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 1,29,999 रुपये रखी गई थी. वहीं, अब इसकी कीमत करीब 1,19,999 रुपये बताई जा रही है. हालांकि, अलग-अलग प्लेटफॉर्म और ऑफर्स के हिसाब से इसकी कीमत में बदलाव हो सकता है.



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