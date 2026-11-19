फेस्टिवल सीजन में बड़ी संख्या में वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स अपने घर जाते हैं. लेकिन कई बार वापसी की टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती. कभी तारीख कन्फर्म नहीं होती, तो कभी टिकट बुक करना याद नहीं रहता. ऐसे में आखिरी रास्ता बचता है तत्काल टिकट बुक करने का.

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तत्काल टिकट की मदद से आप सफर से एक दिन पहले भी टिकट बुक कर सकते हैं. लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी पेमेंट के समय आती है. कई बार टिकट सिलेक्ट करने और सारी डिटेल भरने के बाद पेमेंट में देरी हो जाती है. जब तक पेमेंट पूरा होता है, तब तक सीट किसी दूसरे यात्री को मिल चुकी होती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि तत्काल टिकट बुक करते समय कौन-सा पेमेंट ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? UPI या IRCTC eWallet? आइए जानते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा तेज है और किससे टिकट कन्फर्म होने की संभावना बेहतर हो सकती है.

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पेमेंट फेल होने से हाथ से निकल सकती है टिकट

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तत्काल टिकट बुकिंग में सबसे जरूरी होती है टाइमिंग. बुकिंग शुरू होते ही आपको ट्रेन सिलेक्ट करके जल्द से जल्द टिकट बुक करने की कोशिश करनी होती है. लेकिन कई बार सब कुछ सही करने के बाद भी पेमेंट में देरी हो जाती है.

पेमेंट स्लो होने, ट्रांजैक्शन फेल होने या बैंक सर्वर में दिक्कत आने की वजह से टिकट बुक नहीं हो पाती. ऐसे में आपका कीमती समय बर्बाद हो जाता है और कन्फर्म टिकट हाथ से निकल सकती है.

IRCTC पर पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और IRCTC eWallet शामिल हैं. लेकिन इनमें से कौन-सा ऑप्शन ज्यादा तेज हो सकता है?

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UPI और IRCTC eWallet में कौन है तेज?

अक्सर लोगों को लगता है कि IRCTC का अपना eWallet होने की वजह से इससे पेमेंट जल्दी हो जाएगा. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता. UPI से पेमेंट करते समय आपको पेमेंट ऐप पर जाकर ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना पड़ सकता है. इसमें इंटरनेट, बैंक सर्वर और UPI ऐप की स्पीड भी मायने रखती है.

वहीं, IRCTC eWallet में पहले से पैसे ऐड रहते हैं. ऐसे में टिकट बुकिंग के दौरान अलग से बैंक या UPI ऐप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे पेमेंट के कुछ स्टेप कम हो सकते हैं और समय बच सकता है.

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इसलिए तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC eWallet एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. हालांकि, पेमेंट की स्पीड आपके इंटरनेट कनेक्शन और IRCTC सर्वर पर भी निर्भर करती है.

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तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान IRCTC eWallet एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहले से पैसे जमा रहते हैं और अलग से बैंक या UPI ऐप पर जाकर पेमेंट अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती.

इससे बुकिंग के दौरान समय बच सकता है. हालांकि, eWallet के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड और OTP की प्रक्रिया पूरी करनी होती है. वहीं, UPI की स्पीड भी आपके बैंक और इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करती है. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि हर बार eWallet से ही पेमेंट जल्दी होगा.



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