अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए. Samsung और Xiaomi ने अपने कई स्मार्टफोन महंगे कर दिए हैं. दोनों कंपनियों के कुल 41 स्मार्टफोन वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. यानी अब वही फोन खरीदने के लिए आपको पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे.

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इस लिस्ट में Samsung के Galaxy A और F सीरीज के स्मार्टफोन शामिल हैं. वहीं Xiaomi ने अपने Redmi सीरीज के कई फोन के दाम बढ़ाए हैं. कीमतों में 1,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है. नई कीमतें 16 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.

Samsung के इन फोन पर पड़ा महंगाई का असर

Samsung ने अपने Galaxy A और F सीरीज के 22 स्मार्टफोन वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई हैं. इसमें Galaxy A07 5G, Galaxy F17 5G और Galaxy A17 5G जैसे फोन शामिल हैं.

Galaxy A07 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अब 20,999 रुपये से बढ़कर 22,999 रुपये हो गई है. यानी इसके लिए अब 2,000 रुपये ज्यादा देने होंगे.

वहीं Galaxy F17 5G और Galaxy A17 5G भी पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं. कुछ Galaxy A57 वेरिएंट की कीमत में तो 4,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है.

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Xiaomi के Redmi फोन भी हुए महंगे

सिर्फ Samsung ही नहीं, Xiaomi ने भी अपने ग्राहकों को झटका दिया है. कंपनी ने Redmi सीरीज के 19 वेरिएंट की कीमतें बढ़ाई हैं. Redmi A7 के 3GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 12,999 रुपये से बढ़कर 14,999 रुपये हो गई है.

वहीं Redmi A7 Pro 5G के 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए अब 18,999 रुपये खर्च करने होंगे. पहले इसकी कीमत 15,999 रुपये थी. इसके अलावा Redmi Note 17 5G की कीमत भी 27,999 रुपये से बढ़कर 30,999 रुपये हो गई है. Redmi Note 17 Pro 5G के कुछ वेरिएंट भी 4,000 रुपये तक महंगे हुए हैं.

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आखिर क्यों बढ़ रहे हैं स्मार्टफोन के दाम?

अब सवाल है कि कंपनियां अचानक फोन महंगे क्यों कर रही हैं? इसकी एक बड़ी वजह मेमोरी चिप और स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले दूसरे पार्ट्स की बढ़ती कीमतें हैं. कंपोनेंट्स महंगे होने से कंपनियों की लागत बढ़ रही है. ऐसे में इसका असर अब स्मार्टफोन की कीमतों पर भी दिखने लगा है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले समय में Oppo, Vivo और Realme जैसी कंपनियां भी अपने स्मार्टफोन के दाम बढ़ा सकती हैं. हालांकि, इन कंपनियों की तरफ से अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में अगर आप नया फोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो खरीदने से पहले उसकी नई कीमत जरूर चेक कर लें.

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