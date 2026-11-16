Apple ला रहा है ऐसा स्मार्ट चश्मा जो Siri से करेगा बात, बिना फोन निकाले बुक होगी कैब! 

Apple Smart Glasses: Apple अब स्मार्टफोन के बाद आपकी आंखों पर भी अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है. कंपनी अपना पहला स्मार्ट चश्मा तैयार कर रही है, जिसमें Siri AI सबसे अहम भूमिका निभाएगा. इसकी मदद से यूजर बिना फोन निकाले कैब बुक करने, रेस्टोरेंट में टेबल रिजर्व करने, रास्ता पूछने और आसपास की चीजों के बारे में जानकारी लेने जैसे काम कर सकेंगे.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple इसे जून 2027 में WWDC इवेंट में दिखा सकता है और उसी साल के आखिर तक बाजार में उतार सकता है. इसका सीधा मुकाबला Meta के Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेज से होगा. बता दें कि Meta कई सालों से मार्केट में स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च कर रहा है. भारत में भी मेटा के स्मार्ट ग्लासेज काफी पॉपुलर हैं.

कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और सामने एक मशहूर इमारत दिखाई देती है. आप फोन निकालकर Google पर उसका नाम खोजने के बजाय अपने चश्मे से पूछते हैं- यह कौन सी इमारत है? चश्मे में लगे कैमरे आसपास देखते हैं और Siri आपको जवाब दे देती है.

अगर आपको कहीं जाना है, तो आप रास्ता पूछ सकते हैं. भूख लगी है, तो आसपास के रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी मांग सकते हैं. यहां तक कि कैब बुक करने के लिए भी फोन हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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ऐपल स्मार्ट ग्लासेज में क्या होगा खास?

ऐपल इसी तरह का अनुभव अपने पहले स्मार्ट चश्मे में देने की तैयारी कर रहा है. कंपनी का प्लान सिर्फ एक कैमरा और स्पीकर वाला चश्मा बनाने की नहीं है. वह चाहती है कि Siri AI आपके आसपास की दुनिया को समझे और iPhone में मौजूद ऐप्स के जरिए आपके लिए काम भी कर सके.

इस प्रोजेक्ट की जानकारी Bloomberg के मार्क गुरमन की रिपोर्ट से सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल के स्मार्ट चश्मे का कोडनेम N50 है. कंपनी इसके हार्डवेयर डिजाइन को लगभग तय कर चुकी है, लेकिन AI और सॉफ्टवेयर पर अभी काम जारी है.

ऐपल के इस स्मार्ट चश्मे में Siri सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला वॉयस असिस्टेंट नहीं होगा. कंपनी इसे ऐसा AI असिस्टेंट बनाना चाहती है, जो यूजर की बात समझकर ऐप्स में कई काम पूरे कर सके.

उदाहरण के लिए, आप चश्मे से कह सकते हैं कि मेरे लिए कैब बुक कर दो. Siri आपके iPhone में मौजूद कैब ऐप के साथ जुड़कर इस काम को आगे बढ़ा सकती है. इसी तरह रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना, कॉफी ऑर्डर करना, मूवी टिकट खरीदना या किसी दूसरी सेवा का इस्तेमाल करना भी संभव हो सकता है.

इसका मतलब है कि हर काम के लिए चश्मे में अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. यूजर अपनी आवाज से Siri को निर्देश देगा और वह संबंधित iPhone ऐप के जरिए काम पूरा करने की कोशिश करेगी.

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कंपनी अपने स्मार्ट चश्मे को ऐप्स के एक नए प्लेटफॉर्म की तरह तैयार करना चाहती है, जहां यूजर को फोन की स्क्रीन देखने के बजाय सिर्फ बोलकर काम करना होगा.

iPhone के ऐप्स ही चलाएंगे स्मार्ट चश्मे का सिस्टम

ऐपल के स्मार्ट चश्मे की एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें ऐप्स सीधे चश्मे पर नहीं चलेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी चाहती है कि डेवलपर्स अपने मौजूदा iPhone ऐप्स को Siri AI के साथ जोड़ें. इसके बाद यूजर चश्मे से बोलकर उन ऐप्स के कुछ खास फीचर्स इस्तेमाल कर सकेगा.

मान लीजिए आपके फोन में कोई कैब बुकिंग ऐप है. डेवलपर अगर उसके जरूरी फीचर्स को Siri के लिए उपलब्ध कराता है, तो आप चश्मे से कैब बुक करने का निर्देश दे सकेंगे. इसके लिए चश्मे में अलग से कैब ऐप बनाने की जरूरत नहीं होगी.

ऐपल ने इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, iOS 27.3 बीटा में Siri AI को ऐप्स के अलग-अलग फीचर्स इस्तेमाल करने की क्षमता देने की तैयारी की गई है. पहले ऐपल के अपने ऐप्स के लिए यह सुविधा आएगी और इसके बाद थर्ड-पार्टी ऐप्स को भी जोड़ा जा सकता है.

यही वजह है कि ऐपल अपने डेवलपर इकोसिस्टम पर इतना भरोसा कर रहा है. कंपनी के पास पहले से iPhone पर काम करने वाले लाखों ऐप्स का नेटवर्क है. अगर ये ऐप्स Siri के जरिए स्मार्ट चश्मे पर काम करने लगते हैं, तो यूजर को एक नया अनुभव मिल सकता है.

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चश्मे में कैमरा होगा, लेकिन सामने नहीं दिखेगी डिजिटल स्क्रीन

ऐपल के पहले स्मार्ट चश्मे को लेकर एक अहम बात यह है कि इसमें फिलहाल Augmented Reality यानी AR डिस्प्ले मिलने की उम्मीद नहीं है. इसका मतलब है कि चश्मा पहनने वाले को सामने की दुनिया के ऊपर डिजिटल मैप, नोटिफिकेशन या दूसरी जानकारी तैरती हुई दिखाई नहीं देगी.

इसके बजाय ऐपल कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और Siri पर ध्यान दे रहा है. चश्मे में लगे कैमरे आसपास की चीजों को पहचानने में मदद करेंगे. इसे विजुअल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा.

उदाहरण के लिए, आप फ्रिज खोलकर चश्मे से पूछ सकते हैं कि इसमें रखी चीजों से क्या बनाया जा सकता है. किसी विदेशी भाषा में लिखा बोर्ड दिखे, तो उसका अनुवाद पूछा जा सकता है. किसी इमारत या आसपास की जगह के बारे में जानकारी चाहिए, तो कैमरे की मदद से Siri उसे पहचानने की कोशिश कर सकती है.

इसके अलावा चश्मे से फोन कॉल करने, मैसेज भेजने और उनका जवाब देने, कैलेंडर देखने, रिमाइंडर बनाने, म्यूजिक चलाने और स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करने जैसे काम भी किए जा सकेंगे.

Meta Ray-Ban से पतला हो सकता है Apple का चश्मा

ऐपल के स्मार्ट चश्मे के डिजाइन को लेकर भी कुछ जानकारियां सामने आई हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के मौजूदा प्रोटोटाइप Meta Ray-Ban की सेकंड जेनेरेशन चश्मों से थोड़े पतले हैं.

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कैमरे को फ्रेम में इस तरह फिट किया जा रहा है कि वे बाहर निकले हुए नजर न आएं. कुछ प्रोटोटाइप में कैमरे के लिए अंडाकार आकार के हिस्से बनाए गए हैं. इससे चश्मे का डिजाइन सामान्य आईवियर जैसा दिख सकता है.

ऐपल कई फ्रेम डिजाइन और रंगों पर काम कर रहा है. कंपनी चाहती है कि लोग इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी गैजेट की तरह नहीं, बल्कि रोजमर्रा में पहनने वाले चश्मे की तरह इस्तेमाल करें.

इसमें स्पीकर भी दिए जाएंगे, जिनकी मदद से यूजर म्यूजिक सुन सकेगा, फोन कॉल कर सकेगा और FaceTime Audio का इस्तेमाल कर सकेगा.

चार्जिंग के लिए कंपनी एक खास मैग्नेटिक कनेक्टर की टेस्टिंग भी कर रही है. यह चश्मे के बाएं हिस्से में लगाया जा सकता है. प्रोटोटाइप में तीन पिन वाला एक छोटा चार्जिंग कनेक्टर देखा गया है.

क्या ऐपल का चश्मा आपकी जासूसी करेगा? प्राइवेसी पर भी ध्यान

कैमरे वाले स्मार्ट चश्मों के साथ प्राइवेसी का सवाल भी जुड़ा है. अगर कोई व्यक्ति चश्मा पहनकर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, तो आसपास मौजूद लोगों को कैसे पता चलेगा कि उनकी तस्वीर या वीडियो बनाया जा रहा है?

मेटा के स्मार्ट चश्मों को लेकर भी यह चिंता सामने आती रही है. ऐपल इस मामले में कुछ अलग तरीके अपनाने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, उसके प्रोटोटाइप में फ्रंट कैमरा इंडिकेटर लाइट दी गई है. यह लाइट बताएगी कि कैमरा इस्तेमाल हो रहा है या चश्मा चार्ज हो रहा है.

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कंपनी दूसरे प्राइवेसी फीचर्स पर भी काम कर रही है. इनमें कैमरे के इस्तेमाल की जानकारी देने और रिकॉर्डिंग से जुड़े कुछ नियंत्रण शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इन सुविधाओं का पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है.

यह देखना भी जरूरी होगा कि Apple रिकॉर्डिंग को लेकर क्या नियम बनाता है और आसपास के लोगों की सहमति और निजता का ध्यान कैसे रखता है. स्मार्ट चश्मों के आम इस्तेमाल के लिए यह एक अहम मुद्दा होगा.

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