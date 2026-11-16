रेलवे में नौकरी का है चांस, पास है आवेदन की लास्ट डेट, क्या आपने कर दिया आवेदन? 

रेलवे में नौकरी करने का सपना कई युवा देखते हैं, लेकिन कई बार मौका न होने की वजह से वह हार जाते हैं. अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय बेहद खास है. रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 25 नवंबर, 2026 है. इच्छुक उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in या www.rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले चलिए जान लेते हैं कि इन पदों पर कैसे आवेदन कर सकते हैं या सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी?

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कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवारों को सबसे पहले रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

यहां पर दिए गए स्टेशन मास्टर के पद पर आवेदन की लिंक दिखेगी.

https://rrb.indianrailways.gov.in/-/image/1793016771817CEN_08_2026_StationMaster.pdf/examsDocuments

इसपर क्लिक करके उम्मीदवार इसपर आवेदन कर सकते हैं.

इस दौरान मांगी गई सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करें.

कैसे होगा चयन?

वहीं, अगर चयन की बात करें, तो इसके लिए पहले उम्मीदवारों को CBT एग्जाम देना होगा. इसके बाद से कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना होगा. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ मेडिकल परीक्षा भी पास करनी होगी.

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