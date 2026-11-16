बाइक से शेर का पीछा करने का वीडियो वायरल, सफारी पार्क के 3 कर्मचारियों पर गिरी गाज

गुजरात के आंबरडी सफारी पार्क का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें बाइक सवार और बोलेरो वाहन शेर के आसपास चलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद शेर को परेशान किए जाने को लेकर सवाल उठे. वन विभाग ने सफाई दी कि शेर को उसके निर्धारित क्राल (बाड़ा) में वापस ले जाया जा रहा था. हालांकि, इस दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया. इसके चलते तीन आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा दिया गया है.

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अमरेली जिले में गिर पूर्व वन विभाग के तहत आने वाले इस सफारी पार्क का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें 2 से 3 बाइक सवार और एक बोलेरो वाहन शेर के आसपास दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में बाइक शेर के काफी नजदीक चलती नजर आती है. इसके बाद स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों ने सवाल उठाए कि सफारी पार्क में शेर के इतने करीब वाहन कैसे पहुंच गए और इस तरह उसे क्यों ले जाया जा रहा था?

बताया गया कि यह घटना दिवाली की छुट्टियों के दौरान हुई, जब आंबरडी सफारी पार्क में पर्यटकों की भीड़ थी. सफारी का समय समाप्त होने के बाद शेर अपने क्राल क्षेत्र की ओर जाते हैं.

वन विभाग बोला- शेर को उसके क्राल में वापस ले जा रहे थे

गिर पूर्व वन विभाग, धारी के ACF अमित वाणिया ने बताया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही कार्रवाई शेर को उसके निर्धारित क्षेत्र में वापस ले जाने के लिए की गई थी. उस समय शेर अपने क्राल की दिशा में जाने के बजाय दूसरी ओर जा रहा था. इसलिए कर्मचारियों ने उसे रोककर वापस क्राल की ओर मोड़ा. देखें VIDEO:-

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ACF के मुताबिक, इस घटना में शेर को परेशान किए जाने की बात सामने नहीं आई है. हालांकि, मामले की जांच के लिए संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है.

PCCF बोले- प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, तीन कर्मचारी हटाए

वहीं, PCCF जयपाल सिंह ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे तीनों कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत थे. उन्हें हटा दिया गया है. उन्होंने कहा कि शेर को उसके निर्धारित क्षेत्र यानी क्राल में वापस भेजने के लिए एक तय प्रोटोकॉल होता है, जिसका इस मामले में पालन नहीं किया गया.

PCCF के मुताबिक, सामान्य तौर पर शेर को बंद जीप के जरिए उसके क्राल तक पहुंचाया जाता है. इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई है.

वन्यजीवों की सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर उठे सवाल

इस घटना ने सफारी पार्क में वन्यजीवों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं. एक ओर वन विभाग का कहना है कि शेर को उसके निर्धारित क्षेत्र में वापस ले जाने की कार्रवाई की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर विभाग ने खुद माना है कि इस दौरान तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ.

फिलहाल तीन आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई की गई है. मामले में जारी कारण बताओ नोटिस और विभागीय जांच के बाद अन्य तथ्य सामने आ सकेंगे.

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