अमृतपाल सिंह की अंतरिम जमानत 3 दिन बढ़ाने की मांग, कल फैसला सुनाएगी अदालत

असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को लेकर उनकी लीगल टीम ने अमृतसर की अदालत में संशोधन याचिका दाखिल की है. इसमें तीन दिन की अंतरिम जमानत मांगी गई है, ताकि अमृतपाल अपनी दादी के अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्मों में शामिल हो सके.

और पढ़ें

लीगल टीम ने अदालत से 21, 22 और 23 नवंबर के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है. तय कार्यक्रम के मुताबिक, 21 नवंबर को अंतिम संस्कार, 22 नवंबर को फूल चुगने की रस्म और 23 नवंबर को अंतिम अरदास होगी. अदालत ने इस याचिका पर पंजाब सरकार से भी जवाब मांगा है. अब मामले में कल फैसला सुनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें: जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल, कोर्ट ने दी मंजूरी

परिवार ने अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आगे बढ़ाया

इससे पहले 13 नवंबर को अमृतसर की जिला एवं सत्र अदालत ने अमृतपाल को 14 नवंबर को अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल से पंजाब पहुंचने में देरी के कारण वह तय समय पर अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा नहीं पहुंच सके. इसके बाद परिवार ने अंतिम संस्कार का कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया.

Advertisement

अमृतपाल की पार्टी अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की ओर से जमानत की तारीखों में बदलाव कराने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन 14 नवंबर को दूसरा शनिवार होने के कारण अदालत बंद थी और यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.

यह भी पढ़ें: अमृतपाल सिंह की अंतरिम जमानत पर टली सुनवाई, दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मांगी 4 दिन की राहत

अमृतपाल सिंह 2023 से डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद

अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं. उनके संगठन 'वारिस पंजाब दे' के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. पहले जारी आदेश के मुताबिक, उन्हें पुलिस की कड़ी सुरक्षा में यात्रा करनी थी और यात्रा का खर्च खुद उठाना था. साथ ही मीडिया से बात करने और परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने पर भी पाबंदी थी.

---- समाप्त ----