8 महीने नदी साफ की, फिर भी नहीं सुधरे लोग... अब बीमार पड़े Bittu Tabahi

मध्य प्रदेश की अजनार नदी को साफ करने में महीनों तक जुटे रहे बिट्टू तबाही अब खुद अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं. सुरेंद्र सिंह चौधरी के नाम से पहचाने जाने वाले बिट्टू ने 16 नवंबर को एक नया वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी खराब तबीयत और हाथ में हुए इन्फेक्शन की झलक दिखाई. लेकिन वीडियो में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें इस बात की दिखी कि जिस नदी को साफ करने में उन्होंने महीनों मेहनत की, उसमें फिर से कचरा पहुंचने लगा है.

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जिस नदी को साफ किया, उसमें फिर जमा हो गया कचरा

बिट्टू तबाही इसी साल अजनार नदी की सफाई को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में आए थे. उन्होंने लंबे समय तक नदी में उतरकर प्लास्टिक, कचरा और दूसरी गंदगी निकाली. अक्टूबर में भी उन्होंने बताया था कि करीब 8 महीने की मेहनत के बाद साफ हुई नदी में दोबारा कचरा जमा हो गया है. इसके बाद वह फिर नदी में सफाई करने उतर गए थे.

अब अपने नए वीडियो में बिट्टू ने बताया कि लगातार इस काम को करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि नदी की सफाई के दौरान उनकी तबीयत खराब हो जाती है और शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं. वीडियो में वह एक बेड पर लेटे नजर आए और अपने हाथ की हालत भी दिखाई.

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'इतनी मुश्किलें झेल रहा हूं... फिर भी लोग साथ नहीं दे रहे'

वीडियो में Bittu ने लोगों से नदी को दोबारा गंदा नहीं करने की अपील की. उनका कहना था कि वह अपने काम को लेकर इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं. उनके मुताबिक, नदी को बार-बार साफ करने से उनकी सेहत पर भी गंभीर असर पड़ रहा है.

उनकी परेशानी सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं है. इससे पहले वह नदी किनारे लोगों की सुविधा के लिए डस्टबिन भी रख चुके थे, लेकिन उनमें से एक डस्टबिन चोरी हो गया था. यानी सफाई के बाद नदी को साफ बनाए रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है.

अजनार नदी से शुरू हुआ सफर अब कई शहरों तक

Bittu Tabahi की पहचान इसी साल अजनार नदी की सफाई से बनी. उनके काम की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद उनकी चर्चा देशभर में हुई. यहां तक कि The Ocean Cleanup के संस्थापक Boyan Slat ने भी उनके काम पर ध्यान दिया और उन्हें काम का ऑफर दिया.

इसके बाद बिट्टू ने अपना सफाई अभियान दूसरे इलाकों तक पहुंचाया. वह बेंगलुरु के तुरहल्ली फॉरेस्ट में करीब 100 लोगों की टीम के साथ सफाई अभियान में शामिल हुए. बाद में दिल्ली-एनसीआर में भी उन्होंने सफाई अभियान चलाया.

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अब अजनार नदी से सामने आया उनका नया वीडियो एक अलग सवाल खड़ा कर रहा है-अगर कोई व्यक्ति महीनों मेहनत करके नदी साफ कर दे, लेकिन लोग उसमें फिर कचरा डालते रहें, तो नदी आखिर कितने दिन साफ रह पाएगी? बिट्टू का वीडियो इसी समस्या की ओर ध्यान खींच रहा है.

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