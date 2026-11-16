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Khaja Recipe: कैसे बनता है 52 परतों वाला बिहार का मशहूर खाजा, अनंत सिंह की बेटी की शादी के मेन्यू में है खास तौर पर शामिल

Khaja Recipe: इस समय बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी की चर्चा देश भर में हो रही है. इस शादी में 4 लाख मेहमानों को 150 से ज्यादा पकवान परोसे जाएंगे जिसमें बिहार के नालंदा के सिलाव का खाजा भी शामिल है. खाजा एक ऐसी यूनिक मिठाई है जिसमें 52 परतें होती हैं और अपनी इस खासियत की वजह से इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है.

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बिहारी खाजा (Photo: ITG)
बिहारी खाजा (Photo: ITG)

Khaja Recipe: बिहार के नालंदा जिले का सिलाव का खाजा अपनी 52 परतों, बेमिसाल खस्तेपन और अद्भुत स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. हाल ही में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी के 150 पकवानों वाले मेनू में शामिल होने के बाद यह पारंपरिक मिठाई एक बार फिर जबरदस्त चर्चा में है.

52 परतों वाला यह खाजा मुंह में रखते ही घुल जाता है. अमूमन लोगों को लगता है कि इतनी परतों वाली मिठाई केवल हलवाई ही बना सकते हैं, लेकिन सही तकनीक और 'साटा' (घी और मैदे का घोल) के इस्तेमाल से इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं 52 परतों वाला ऑथेंटिक खाजा बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

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डो (आटा) के लिए:

मैदा: 2 कप

देसी घी (मोयन के लिए): 4 बड़े चम्मच

पानी: आटा गूंथने के लिए (जरूरतानुसार)

साटा (परतें बनाने के लिए पेस्ट):

देसी घी: 3 बड़े चम्मच

मैदा: 2 बड़े चम्मच

चाशनी के लिए:

चीनी: 1.5 कप

पानी: 1 कप

हरी इलायची पाउडर: आधा छोटा चम्मच

नींबू का रस: 4-5 बूंदें (चाशनी को जमने से रोकने के लिए)

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तलने के लिए: शुद्ध देसी घी या तेल

52 परतों और खस्तेपन की सीक्रेट ट्रिक्स:

मैदे की रोटियों के बीच में घी और मैदे से बना 'साटा' लगाना ही इसकी 52 परतों को अलग-अलग और खस्ता बनाने का असली राज है.

खाजे को हमेशा एकदम धीमी आंच पर तलें ताकि इसकी एक-एक परत अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और खाजा एकदम क्रिस्पी बने.

बनाने की विधि:

डो तैयार करें: एक परात में मैदा और 4 चम्मच देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला लें (मोयन दें). अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें और 15 मिनट के लिए ढककर रख दें.

चाशनी बनाएं: एक बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर मध्यम आंच पर चढ़ाएं. 1 तार की चाशनी बनने तक पकाएं. इसमें इलायची पाउडर और नींबू का रस मिलाकर गैस बंद कर दें.

साटा बनाएं: एक छोटी कटोरी में 3 चम्मच पिघला घी और 2 चम्मच मैदा मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार करें.

52 परतें बनाएं: गूंथे हुए आटे की 5 से 6 बड़ी और पतली रोटियां बेल लें. अब एक रोटी के ऊपर साटा फैलाएं, थोड़ा सूखा मैदा छिड़कें और ऊपर दूसरी रोटी रखें. इसी तरह 5-6 रोटियों की परतें एक के ऊपर एक रखें.

रोल और कटिंग करें: अब इन रोटियों को किनारे से उठाकर एकदम टाइट रोल बना लें. चाकू की मदद से इस रोल के 1-1 इंच के टुकड़े काट लें. हर टुकड़े को हल्के हाथ से बेलन से थोड़ा लंबा बेल लें. बेलते ही आपको परतें साफ दिखाई देने लगेंगी.

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तलें और चाशनी में डुबोएं: कढ़ाई में घी गरम करें और तैयार खाजे को बिल्कुल धीमी आंच पर हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. तलने के बाद खाजे को तुरंत गुनगुनी चाशनी में 2 मिनट के लिए डुबोएं और फिर प्लेट में निकाल लें.

आपका बेहद खस्ता, 52 परतों वाला और स्वादिष्ट सिलाव स्टाइल खाजा तैयार है! इसे ठंडा करके खाएं और शाही स्वाद का आनंद लें.

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