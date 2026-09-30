Apple ला रहा है ऐसा डिवाइस जो घर का कंट्रोल सेंटर बनेगा, Siri AI से होगा सबकुछ मैनेज

Apple हाल ही में iPhone Duo और iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च करके सुर्खियों में है. अब कंपनी स्मार्ट होम की दुनिया में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple 13 अक्टूबर को अपना नया स्मार्ट होम हब पेश कर सकता है. इस डिवाइस को फिलहाल HomePad के नाम से जाना जा रहा है. इसके साथ नया HomePod Mini और अपडेटेड Apple TV भी पेश किए जाने की खबर है.

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Apple का नया डिवाइस घर के बीच में क्यों होगा खास?

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक ऐपल का नया स्मार्ट होम हब करीब 6 इंच की चौकोर स्क्रीन के साथ आ सकता है. इसे दीवार पर लगाया जा सकेगा या टेबल पर भी रखा जा सकेगा. रिपोर्ट के मुताबिक इसका डिजाइन Apple के पुराने iMac G4 से कुछ हद तक प्रेरित हो सकता है, जिसमें स्क्रीन को एक बेस से जोड़ा गया था.

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यानी यह सिर्फ एक स्मार्ट स्पीकर नहीं होगा. इसमें स्क्रीन भी होगी और यह घर के दूसरे स्मार्ट डिवाइस को कंट्रोल करने का काम भी कर सकता है. बता दें कि ऐपल के स्मार्ट स्पीकर्स पहले से ही मार्केट में हैं.

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Apple के लिए इसका सबसे बड़ा हथियार Siri AI हो सकता है. कंपनी जिस नए Siri पर काम कर रही है, उसे इस पूरे स्मार्ट होम अनुभव का अहम हिस्सा बनाया जा सकता है. यही वह जगह है जहां ऐपल अपने पुराने HomePod से काफी आगे जाने की कोशिश कर सकता है.

Siri सिर्फ जवाब नहीं देगी, घर के काम भी संभाल सकती है

नए स्मार्ट होम हब में Siri का काम सिर्फ मौसम बताना या गाना चलाना नहीं होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple इसे ज्यादा पर्सलन और AI बेस्ड बनाने की तैयारी कर रहा है.

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डिवाइस घर के अलग-अलग लोगों को पहचान सकता है और उनके हिसाब से जानकारी दिखा सकता है. उदाहरण के लिए घर में किसी शख्स के सामने उसकी पसंद के फोटो, मैसेज, कैलेंडर या दूसरी निजी जानकारी दिखाई जा सकती है.

यहां Apple का बड़ा फायदा उसका पूरा इकोसिस्टम है. अगर आपके पास iPhone, Apple Watch, AirPods, Apple TV और दूसरे Apple डिवाइस हैं, तो नया HomePad इन सबके बीच एक तरह का कंट्रोल सेंटर बन सकता है.

यही वजह है कि Apple का यह कदम Amazon Echo Show और Google Home जैसे डिवाइसों से सीधी टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है. रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट किया है कि नया हब Amazon Echo और Google Home जैसे उत्पादों के मुकाबले Apple की स्मार्ट होम मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश होगा.

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घर की लाइट से लेकर वीडियो कॉल तक, बहुत कुछ कर सकता है

रिपोर्ट्स के मुताबिक नया Apple स्मार्ट होम हब स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने, म्यूजिक चलाने, वीडियो कॉल करने, फोटो देखने और इंटरकॉम जैसे काम कर सकता है. इसमें कैमरा और माइक्रोफोन भी दिए जाने की बात सामने आई है.

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इसका मतलब है कि घर में लगे स्मार्ट बल्ब, कैमरा या दूसरे कंपैटिबल डिवाइस को एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सकता है. ऐपल इस डिवाइस को सिर्फ घर के लिए एक स्क्रीन बनाकर नहीं छोड़ना चाहता. इसका मकसद ऐसा डिवाइस तैयार करना है जो घर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए लगातार उपलब्ध AI असिस्टेंट की तरह काम करे.

रिपोर्ट के मुताबिक इसका सॉफ्टवेयर भी iPad जैसा अनुभव दे सकता है. मैसेज जैसे ऐप में दो हिस्सों वाला इंटरफेस देखने को मिल सकता है.

HomePod Mini का भी अपग्रेड

13 अक्टूबर को सिर्फ नया HomePad ही आने की बात नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple नए HomePod Mini को भी पेश कर सकता है. HomePod mini में इस बार डिजाइन में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल सकता.

Apple TV भी होगा अपडेट

Reuters के मुताबिक कंपनी नए Apple TV मॉडल पर भी काम कर रही है. इसमें ज्यादा फास्ट प्रोसेसर दिया जा सकता है ताकि नए Siri AI फीचर्स को बेहतर तरीके से चलाया जा सके.

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