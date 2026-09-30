चारा लेकर घर लौट रही थीं 4 महिलाएं, नहर में पैर फिसला... मां-बेटी समेत 3 की मौत, एक अस्पताल में भर्ती

Bihar News: मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र में 29 सितंबर मंगलवार को दर्दनाक हादसा हो गया. छाजन हरिशंकर पूर्वी पंचायत स्थित तिरहुत बांध नहर में डूबने से मां-बेटी समेत तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. एक ही जगह पर चार महिलाओं के डूबने और तीन की मौत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है.

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जानकारी के मुताबिक, एक ही टोला की चार महिलाएं मवेशियों के लिए चारा लेकर पैदल चलने वाली रास्ते होकर अपने घर लौट रही थीं. इसी दौरान अचानक पैर फिसल गया और चारों नहर में गिर गईं. आनन-फानन में आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव की कोशिश शुरू की और दो महिलाओं को बाहर निकाल लिया.

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बाहर निकाली गई महिलाओं में कौशल्या देवी, पत्नी नंदा माझी की मौत हो गई. वहीं, दूसरी महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. हादसे के बाद दो महिलाएं नहर के भीतर ही रह गई थीं, जिसके चलते ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की.

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देर शाम मिले दो शव

ग्रामीणों ने शाम करीब 7 बजे दोबारा नहर में खोजबीन शुरू की. काफी तलाश के बाद दोनों महिलाओं के शव बरामद किए गए. मृतकों की पहचान 41 वर्षीय पूनम देवी, पत्नी नगीना माझी और उनकी 18 वर्षीय बेटी महीमा कुमारी के रूप में हुई है. मां-बेटी की एक साथ मौत से परिवार में कोहराम मच गया.

हादसे की सूचना मिलने के बाद तुर्की थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की और मामले में आवश्यक कार्रवाई की. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

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स्थानीय मुखिया सुमंगल सहनी ने बताया कि महिलाएं दोपहर के समय मवेशियों के लिए चारा लेकर घर लौट रही थीं. इसी दौरान पगडंडी से गुजरते वक्त उनका पैर फिसल गया और वे नहर में गिर गईं. उन्होंने बताया कि शाम को दो और शव मिलने के बाद पूरे गांव में शोक की स्थिति है.

पुलिस ने बताया हादसे का कारण

डीएसपी वेस्ट-2 अनिमेष चंद्र ज्ञानी ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चारों महिलाएं चारा लाने के बाद पगडंडी के रास्ते से वापस लौट रही थीं. इसी दौरान पैर फिसलने से वे नहर में गिर गईं. पानी में डूबने के कारण तीन महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज चल रहा है.

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डीएसपी ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए भी पहल की जा रही है.

इस हादसे के बाद छाजन हरिशंकर पूर्वी पंचायत और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है. एक ही टोला की चार महिलाओं के नहर में गिरने और उनमें से तीन की जान जाने से ग्रामीणों में भी दुख है.

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