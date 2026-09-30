10 साल का इंतजार खत्म, भारत में लॉन्च हुआ Apple Pay, लेकिन अभी है एक बड़ा पेंच

भारत में iPhone इस्तेमाल करने वालों के लिए आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है. Apple ने अपनी पेमेंट सर्विस Apple Pay को भारत में लॉन्च कर दिया है. अब iPhone, iPad और Apple Watch इस्तेमाल करने वाले यूजर अपने एलिजिबल कार्ड को Apple Wallet में जोड़कर स्टोर, ऐप और वेबसाइट पर पेमेंट कर सकेंगे. Mac के लिए Apple Pay सपोर्ट बाद में आएगा. बता दें कि अमेरिका में 2014 से Apple Pay की सर्विस मिलती है, लेकिन भारत में अभी पेश किया गया है.

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Apple Pay की भारत में एंट्री ऐसे समय हुई है जब देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा UPI के पास है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब फोन से QR कोड स्कैन करके कुछ सेकंड में पेमेंट हो जाता है, तब Apple Pay भारत में आखिर क्या नया लेकर आया है? जवाब है. कार्ड को फोन में रखने और बिना कार्ड निकाले सीधे फोन या Apple Watch से पेमेंट करने का तरीका.

अब जेब से कार्ड निकालने की जरूरत नहीं

Apple Pay का सबसे आसान इस्तेमाल दुकान पर होगा. अगर आपके पास एलिजिबल कार्ड है और दुकान का मशीन NFC यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ऐक्सेप्ट करता है, तो कार्ड निकालने की जगह iPhone या Apple Watch को मशीन के पास ले जाना होगा. आपको बता दें कि सैमसंग ये फीचर भारत में काफी सालों से दे रहा है. इसलिए ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ ये है कि ऐपल ने इसे भारत में अभी लॉन्च किया है.

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iPhone पर साइड बटन को दो बार दबाकर Face ID या पासकोड से पहचान पूरी की जा सकती है. इसके बाद फोन को पेमेंट मशीन के पास ले जाते ही पेमेंट हो जाएगा. Apple के मुताबिक स्टोर पर पेमेंट करते समय हर बार कार्ड नंबर, पिन या ओटीपी डालने की जरूरत नहीं होगी.

यानी Apple Pay का मकसद UPI की तरह QR कोड स्कैन कराना नहीं है. यह आपके कार्ड को डिजिटल रूप में फोन के अंदर रखने और उसे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए इस्तेमाल करने का तरीका है.

अभी सभी कार्ड नहीं चलेंगे

भारत में लॉन्च के समय Apple Pay की सबसे बड़ी सीमा यही है. शुरुआत में यह सभी बैंकों और सभी तरह के कार्ड के लिए उपलब्ध नहीं है. फिलहाल समर्थित Axis Bank Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड को ऐपल वॉलेट में जोड़ा जा सकता है. ऐपल ने कहा है कि आगे चलकर और बैंक और कार्ड इसमें जोड़े जाएंगे.

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि शुरुआत में RuPay कार्ड और UPI पेमेंट का सपोर्ट नहीं है. यानी अगर आप रोजमर्रा के भुगतान के लिए UPI इस्तेमाल करते हैं, तो Apple Pay फिलहाल उसका विकल्प नहीं बनने वाला है. आने वाले समय में क्या QR कोड से पेमेंट वाला सिस्टम ऐपल लेकर आएगा ये फिलहाल एक सवाल है.

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UPI के सामने Apple Pay की असली चुनौती

भारत में Apple Pay की कहानी दूसरे देशों से थोड़ी अलग है. अमेरिका और कई दूसरे बाजारों में मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल काफी आम है, लेकिन भारत में UPI ने पेमेंट करने की आदत ही बदल दी है. यहां छोटे दुकानदार से लेकर बड़े स्टोर तक QR कोड लगा हुआ है. ग्राहक बैंक अकाउंट से सीधे पैसे भेज सकता है. इसके लिए क्रेडिट कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती.

Apple Pay का मॉडल अलग है. इसमें कार्ड को Apple Wallet में जोड़कर कार्ड बेस्ड पेमेंट किया जाता है. इसलिए इसका शुरुआती फोकस उन लोगों पर ज्यादा हो सकता है जो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

यानी भारत में Apple Pay और UPI के बीच सीधी टक्कर से ज्यादा दोनों के अलग-अलग इस्तेमाल की तस्वीर दिखाई देती है. UPI बैंक अकाउंट से तुरंत भुगतान के लिए है, जबकि Apple Pay फिलहाल कार्ड को फोन में डिजिटल रूप से इस्तेमाल करने का तरीका है.

ऑनलाइन शॉपिंग में भी आएगा काम

Apple Pay को ऐप और और वेबसाइट पर भी पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में हर बार कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और दूसरी जानकारी भरने की जरूरत कम हो सकती है. ऐपल के मुताबिक यूजर ऐप और वेबसाइट पर भी Apple Pay के जरिए पेमेंट कर सकेंगे.

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भारत में इसके लिए Apple ने कई पेमेंट कंपनियों और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ काम किया है. इनमें Cashfree, JusPay, Mswipe, Paytm, PayU, Pine Labs, Razorpay और Worldline शामिल हैं. Apple Pay को कई बड़े व्यापारियों के नेटवर्क पर भी अवेलेबल कराया गया है.

कौन से iPhone में चलेगा?

Apple Pay इस्तेमाल करने के लिए भारत में iPhone XR या उसके बाद के मॉडल की जरूरत है और डिवाइस में iOS 18 या उसके बाद का सॉफ्टवेयर होना चाहिए. Apple Watch के लिए Series 6 या उसके बाद का मॉडल और watchOS 11 या बाद का सॉफ्टवेयर चाहिए.

Apple Wallet में कार्ड कैसे जोड़ें?

अगर आपके पास अभी एलिजिबल कार्ड है, तो इसे iPhone के Wallet ऐप से जोड़ा जा सकता है. Wallet खोलकर Add Card पर जाना होगा और फिर कार्ड की जानकारी डालनी होगी. बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मांगा जा सकता है.

कुछ मामलों में बैंक के अपने ऐप से भी कार्ड को Apple Wallet में जोड़ा जा सकता है. Apple के अनुसार कार्ड जोड़ने के बाद बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी से सत्यापन पूरा करना पड़ सकता है.

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