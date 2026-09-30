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John Campbell: 2705 द‍िनों बाद 65 गेंदों में शतक, व‍िंडीज के इस ख‍िलाड़ी ने गुवाहाहटी में उड़ाया गर्दा, इन 3 रिकॉर्डबुक में एंट्री

भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुवाहाटी में दूसरे वनडे मैच के दौरान वेस्टइंडीज के ख‍िलाड़ी जॉन कैम्पबेल ने शानदार शक जड़ा. खास बात यह रही कि उनका यह शतक 2705 द‍िनों बाद आया. शतक भी 65 गेंदों में आया.

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जॉन कैम्पबेल ने गुवाहाटी वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली (Photo: PTI)
जॉन कैम्पबेल ने गुवाहाटी वनडे में शानदार शतकीय पारी खेली (Photo: PTI)

गुवाहाटी का बरसापारा मैदान, तारीख 30 स‍ितंबर और आमने-सामने भारत और वेस्टइंडीज की टीम. गुवाहाटी का यह मैदान वैसे भी हाईस्कोर‍िंग माना जाता है. जो वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों ने साब‍ित भी किया. खास बात यह रही कि इस मुकाबले में विंडीज टीम के ओपनर जॉन कैम्पबेल ने शानदार शतक जड़ा. यह भारत के ख‍िलाफ वनडे में भी वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक रहा. 

उनका शतक महज 65 गेंदों पर आया. उनकी पारी 68 गेंदों पर 101 रनों पर खत्म हुई. उनकी पारी में कुल 9 चौके और 5 छक्के आए. वह  गुरनूर बरार की गेंद पर नमन धीर के हाथों लपके गए. वहीं कैम्पबेल के शतक के साथ एक बात और खास रही कि इस शतक के साथ उन्होंने 3 र‍िकॉर्ड अपने नाम किए. 

कैम्पबेल ने 2019 में अपनी पहली ODI सेंचुरी लगाई थी और 2026 में दूसरी सेंचुरी तक पहुंचने में 2705 दिन लगे. यह ODI में पहली और दूसरी सेंचुरी के बीच 5वां सबसे लंबा गैप है. इस सूची में टॉप पर एंडी फ्लॉवर हैं. 

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  • एंडी फ्लॉवर - 3163 दिन
  • मोहम्मद नबी - 3036 दिन
  • मिचेल मार्श - 2827 दिन
  • मनोज प्रभाकर - 2775 दिन
  • जॉन कैम्पबेल - 2705 दिन

वहीं वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज ODI सेंचुरी बनाई, गुवाहाटी में जॉन कैम्पबेल ने 65 गेंदों में शतक जड़कर वेस्टइंडीज के लिए ODI में 5वां सबसे तेज शतक लगाया.

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WI के सबसे तेज ODI शतक

  • ब्रायन लारा - 45 गेंद, 1999
  • क्रिस गेल - 55 गेंद, 2019
  • एविन लुईस - 61 गेंद, 2024
  • निकोलस पूरन - 63 गेंद, 2023
  • जॉन कैम्पबेल - 65 गेंद, 2026
  • शाई होप - 66 गेंद, 2025

वहीं जॉन कैम्पबेल का यह शतक WI बनाम भारत मुकाबले में, वेस्टइंडीज की ओर से सबसे तेज शतक भी रहा. 

  • 65 जॉन कैंपबेल गुवाहाटी 2026
  • 70 अमीर जंगू गुवाहाटी 2026
  • 72 रिकार्डो पॉवेल सिंगापुर 1999
  • 73 मार्लन सैमुअल्स विजयवाड़ा 2002
  • 74 शिमरोन हेटमायर गुवाहाटी 2018
  • 85 शिमरोन हेटमायर चेन्नई 2019

कुल म‍िलाकर एक तरफ 7 साल बाद दूसरी ODI सेंचुरी, दूसरी तरफ 65 गेंदों में शतक... जॉन कैम्पबेल ने गुवाहाटी में रिकॉर्ड बुक में जगह बना लीं. 

 

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