गुवाहाटी का बरसापारा मैदान, तारीख 30 सितंबर और आमने-सामने भारत और वेस्टइंडीज की टीम. गुवाहाटी का यह मैदान वैसे भी हाईस्कोरिंग माना जाता है. जो वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों ने साबित भी किया. खास बात यह रही कि इस मुकाबले में विंडीज टीम के ओपनर जॉन कैम्पबेल ने शानदार शतक जड़ा. यह भारत के खिलाफ वनडे में भी वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक रहा.
उनका शतक महज 65 गेंदों पर आया. उनकी पारी 68 गेंदों पर 101 रनों पर खत्म हुई. उनकी पारी में कुल 9 चौके और 5 छक्के आए. वह गुरनूर बरार की गेंद पर नमन धीर के हाथों लपके गए. वहीं कैम्पबेल के शतक के साथ एक बात और खास रही कि इस शतक के साथ उन्होंने 3 रिकॉर्ड अपने नाम किए.
कैम्पबेल ने 2019 में अपनी पहली ODI सेंचुरी लगाई थी और 2026 में दूसरी सेंचुरी तक पहुंचने में 2705 दिन लगे. यह ODI में पहली और दूसरी सेंचुरी के बीच 5वां सबसे लंबा गैप है. इस सूची में टॉप पर एंडी फ्लॉवर हैं.
वहीं वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज ODI सेंचुरी बनाई, गुवाहाटी में जॉन कैम्पबेल ने 65 गेंदों में शतक जड़कर वेस्टइंडीज के लिए ODI में 5वां सबसे तेज शतक लगाया.
WI के सबसे तेज ODI शतक
वहीं जॉन कैम्पबेल का यह शतक WI बनाम भारत मुकाबले में, वेस्टइंडीज की ओर से सबसे तेज शतक भी रहा.
कुल मिलाकर एक तरफ 7 साल बाद दूसरी ODI सेंचुरी, दूसरी तरफ 65 गेंदों में शतक... जॉन कैम्पबेल ने गुवाहाटी में रिकॉर्ड बुक में जगह बना लीं.