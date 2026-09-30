गुवाहाटी का बरसापारा मैदान, तारीख 30 स‍ितंबर और आमने-सामने भारत और वेस्टइंडीज की टीम. गुवाहाटी का यह मैदान वैसे भी हाईस्कोर‍िंग माना जाता है. जो वेस्टइंडीज की टीम के बल्लेबाजों ने साब‍ित भी किया. खास बात यह रही कि इस मुकाबले में विंडीज टीम के ओपनर जॉन कैम्पबेल ने शानदार शतक जड़ा. यह भारत के ख‍िलाफ वनडे में भी वेस्टइंडीज के किसी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक रहा.

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उनका शतक महज 65 गेंदों पर आया. उनकी पारी 68 गेंदों पर 101 रनों पर खत्म हुई. उनकी पारी में कुल 9 चौके और 5 छक्के आए. वह गुरनूर बरार की गेंद पर नमन धीर के हाथों लपके गए. वहीं कैम्पबेल के शतक के साथ एक बात और खास रही कि इस शतक के साथ उन्होंने 3 र‍िकॉर्ड अपने नाम किए.

कैम्पबेल ने 2019 में अपनी पहली ODI सेंचुरी लगाई थी और 2026 में दूसरी सेंचुरी तक पहुंचने में 2705 दिन लगे. यह ODI में पहली और दूसरी सेंचुरी के बीच 5वां सबसे लंबा गैप है. इस सूची में टॉप पर एंडी फ्लॉवर हैं.

एंडी फ्लॉवर - 3163 दिन

मोहम्मद नबी - 3036 दिन

मिचेल मार्श - 2827 दिन

मनोज प्रभाकर - 2775 दिन

जॉन कैम्पबेल - 2705 दिन

वहीं वेस्टइंडीज के लिए सबसे तेज ODI सेंचुरी बनाई, गुवाहाटी में जॉन कैम्पबेल ने 65 गेंदों में शतक जड़कर वेस्टइंडीज के लिए ODI में 5वां सबसे तेज शतक लगाया.

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WI के सबसे तेज ODI शतक

ब्रायन लारा - 45 गेंद, 1999

क्रिस गेल - 55 गेंद, 2019

एविन लुईस - 61 गेंद, 2024

निकोलस पूरन - 63 गेंद, 2023

जॉन कैम्पबेल - 65 गेंद, 2026

शाई होप - 66 गेंद, 2025

वहीं जॉन कैम्पबेल का यह शतक WI बनाम भारत मुकाबले में, वेस्टइंडीज की ओर से सबसे तेज शतक भी रहा.

65 जॉन कैंपबेल गुवाहाटी 2026

70 अमीर जंगू गुवाहाटी 2026

72 रिकार्डो पॉवेल सिंगापुर 1999

73 मार्लन सैमुअल्स विजयवाड़ा 2002

74 शिमरोन हेटमायर गुवाहाटी 2018

85 शिमरोन हेटमायर चेन्नई 2019

कुल म‍िलाकर एक तरफ 7 साल बाद दूसरी ODI सेंचुरी, दूसरी तरफ 65 गेंदों में शतक... जॉन कैम्पबेल ने गुवाहाटी में रिकॉर्ड बुक में जगह बना लीं.

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