scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हेलो! मैं क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूं...' डर के मारे ₹1 करोड़ की FD तुड़वाने बैंक पहुंचा बुजुर्ग; ऐसे खुली साइबर ठगी की पोल

कानपुर में खुद को CBI/क्राइम ब्रांच अफसर बताकर 48.20 लाख की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के तीन शातिर गिरफ्तार किए गए हैं. आरोपी योगेश चंद्र मिश्रा को डिजिटल अरेस्ट कर पैसे ऐंठ रहे थे. 1 करोड़ की FD तुड़वाते समय बैंक कर्मियों के शक से भंडाफोड़ हुआ. फर्जी कंपनी से जुड़ी 1.42 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
कानपुर पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठग (Photo- ITG)
कानपुर पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठग (Photo- ITG)

यूपी के कानपुर में साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.  गिरफ्तार आरोपियों की पहचान वासु, आतिश कुमार और कंचन प्रजापति के रूप में हुई है, जबकि मुकुल चौबे फरार है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने स्वरूपनगर निवासी योगेश चंद्र मिश्रा को फोन कर खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच/सीबीआई का अधिकारी बताया और उन्हें कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया. डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनसे अलग-अलग बैंक खातों में करीब 48.20 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए.

पुलिस के अनुसार, ठगी का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित करीब 1 करोड़ रुपये की FD तुड़वाने के लिए बैंक पहुंचे. बैंक कर्मचारियों को शक हुआ और उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी.

सम्बंधित ख़बरें

रात को दुकान सेल करते ट्रक विभाग के अधिकारी नोटिस चश्पा करते
नकली रेबीज वैक्सीन: दिल्ली भागीरथ पैलेस के सैंपल से खुला कानपुर का गिरोह
Assistant Computer Engineer Sudhanshu arrested (Photo: ITG)
होशियारी पड़ी भारी! 30 किलो चांदी चुराने वाला इंजीनियर गिरफ्तार
Kanpur businessman Vinit Minocha murder case
विनीत मिनोचा मर्डर में बहू शालू को पुल‍िस की क्लीनच‍िट, देखें वारदात
Kanpur Vineet Minocha murder case: Innocent Shalu speaks out after spending 21 days in jail.
विनीत मिनोचा हत्याकांड: 21 दिन बाद जेल से बाहर आई शालू, बयां किया अपना दर्द
विनीत मिनोचा हत्याकांड: जेल से बाहर आई बहू शालू.(Photo:ITG)
'पति की साजिश का मुझे अंदाजा...', ससुर हत्याकांड में शालू का छलका दर्द

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए BAUKOYO CONTRACTORS PRIVATE LIMITED नाम की फर्म तैयार कर बैंक खाता खुलवाया था. इस खाते में 15 लेनदेन के जरिए करीब 25.98 लाख रुपये जमा हुए, जिन्हें उसी दिन अलग-अलग राज्यों के करीब 611 बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया.

Advertisement

पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से बैंक खातों की जानकारी, फर्जी दस्तावेज, कॉल रिकॉर्ड, WhatsApp चैट समेत कई डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं. NCRP पर जांच में इन खातों से जुड़े चार साइबर अपराध सामने आए हैं. पुलिस के मुताबिक, अब तक करीब 1.42 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का अनुमान है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कौन है आदित्य मिश्रा? जिसे छुड़ाने के लिए MP में पुलिस पर चलीं गोलियां, मैहर की तरफ भागे हमलावर |
    दिल्ली में सबसे गोलमटोल कुत्ता कौन? वोटिंग हो गई, जल्द आएगा रिजल्ट |
    'दृश्यम 2 से बेहतर है नई फिल्म', ताल ठोककर बोले अजय देवगन, कहा- बस एक मलाल रह गया |
    1 रुपये में 4KM... इस स्कूटर की बंपर डिमांड, 108% बढ़ी सेल्स |
    LPU कैम्पस के माॅल मेंं लूट की आईं नई तस्वीरें, देखें पंजाब आजतक |
    प्रमोटर्स ने खरीदी हिस्‍सेदारी... रॉकेट बना स्टॉक, 2 दिन में 20% चढ़ा |
    घर में मुस्कान पर इमरान कर रहा था चाकू से वार, दिग्विजय बाहर कर रहा था इंतजार, पुलिस चार्जशीट में कई खुलासे |
    राज्यसभा चुनाव में SP-BJP के बीच दिलचस्प जंग, अखिलेश के दांव से हड़कंप |
    'खून से लथपथ पायलट बाहर आया...', फ्लाइट में मौजूद इजरायली महिला ने बताई कहानी |
    नीतीश कुमार पर सोनिया गांधी के बयान से भड़की JDU, लगाया ये आरोप
    Advertisement