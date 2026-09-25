iPhone 18 Pro Max Quick Review: ऐपल का कैमरा और स्पीड पर बड़़ा दांव, लेकिन क्या ये खरीदने लायक है?

इस साल ऐपल ने iPhone 18 लॉन्च नहीं किया. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max और iPhone Duo लॉन्च हुए हैं. iPhone 18 Pro सीरीज की बिक्री शुरू है, लेकिन Duo मार्केट में अक्टूबर के आखिर में आएगा. iPhone 18 Pro Max शुरुआती यूज में कैसा परफॉर्म कर रहा है इस रिव्यू में जानेंगे. साथ ही ये भी जानेंगे कि पुराने प्रो मॉडल्स के मुकाबले इस बार क्या बदला है या नहीं बदला है.

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iPhone7 सीरीज से लेकर अब तक जितने भी iPhone रिव्यू किए हैं एक पैटर्न दिखता है. ऐपल कई सालों तक एक ही डिजाइन को चलाता है और लॉन्च पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फोकस्ड रहता है. यही इस बार भी हुआ है. iPhone 17 Pro Max वाला ही डिजाइन है, एल्यूमिनियम यूज किया गया है और कमोबेश यूज करने पर भी iPhone 17 Pro Max जैसा ही लगता है. लेकिन... कुछ चीजें हैं जो इसे पुराने फोन से अलग बनाती हैं. जाहिर है नए पुराने में कुछ तो फर्क रखना ही होगा.

भारत में आईफोन 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 256 जीबी मॉडल के लिए ₹1,79,900 है और यह 2TB तक स्टोरेज के साथ आता है. यानी यह फोन सिर्फ महंगा नहीं है, बल्कि ऐपल के सबसे महंगे आईफोन में से एक है.

डिजाइन में बड़ा बदलाव नहीं

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पहली नजर में iPhone 18 Pro Max को देखकर यह बताना मुश्किल है कि यह पिछले मॉडल से कितना अलग है. 6.9 इंच का OLED डिस्प्ले, प्रोमोशन 120Hz और डायनेमिक आइलैंड अभी भी मौजूद हैं. हालांकि इस बार डायनैमिक आइलैंड छोटा है, इस वजह से डिस्प्ले एरिया थोड़ा बढ़ गया है. डिस्प्ले की क्वालिटी शानदार है और बाहर तेज रोशनी में भी स्क्रीन पढ़ने में कोई खास परेशानी नहीं होती.

ऐपल ने इस बार एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दी है, जो धूप में काफी काम आती है. लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे इस्तेमाल करते ही महसूस किया जा सकता है - वजन.

iPhone 18 Pro Max का वजन 249 ग्राम है. यह iPhone 17 Pro Max से ज्यादा है और लंबे समय तक एक हाथ में फोन इस्तेमाल करते हुए इसका वजन महसूस होता है. बड़े डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ यह एक समझने लायक समझौता है, लेकिन हल्का फोन चाहने वालों के लिए यह इसकी बड़ी कमी है.

कैमरा इस फोन की सबसे बड़ी वजह है

अगर मुझे iPhone 18 Pro Max में एक सबसे बड़ा अपग्रेड चुनना हो, तो मैं कैमरा चुनूंगा. 48 मेगापिक्सल कैमरे में वेरिएबल अपर्चर दिया गया है. यानी कैमरा सिर्फ सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं है, बल्कि लेंस से आने वाली रोशनी को भी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है. इसके लिए अलग-अलग अपर्चर विकल्प मिलते हैं. हालांकि ये कितना प्रैक्टिकल है और लोग इसे कितना यूज करते हैं वो आने वाले समय में ही पता चलेगा.

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अगर आपको याद हो तो कंपनी ने एक बार कैमरा कंट्रोल बटन लॉन्च किया था जो अब तक है, लेकिन इसे ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं. रोजमर्रा की तस्वीरों में इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि तस्वीरों पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है. दिन में फोटो बहुत साफ और नैचुरल आती हैं और कम रोशनी में भी कैमरा अच्छा काम करता है. लेकिन सबसे दिलचस्प बदलाव तब दिखता है जब आप कैमरा को ऑटो से बाहर निकालकर खुद सेटिंग्स इस्तेमाल करते हैं.

पीछे तीनों कैमरे 48 मेगापिक्सल के हैं. अल्ट्रा वाइड कैमरा 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू देता है, जबकि टेलीफोटो कैमरा 4 गुना ऑप्टिकल जूम और ऑप्टिकल क्वालिटी 8 गुना जूम तक जाता है. डिजिटल जूम 40 गुना तक है.

Apple A20 Pro

iPhone 18 Pro Max में A20 Pro चिप है. इसमें 6-कोर सीपीयू, 7-कोर जीपीयू और 16-कोर न्यूरल इंजन दिया गया है. ऐपल ने साथ में नया वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया है, जिसका मकसद लंबे समय तक भारी काम करने पर परफॉर्मेंस को स्थिर रखना है. ये पहला 2nm आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर है जो बेंचमार्क स्कोर में दूसरों से कहीं आगे हैं. लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट डिटेल से फुल रिव्यू में जो लंबे समय यूज करने के बाद करूंगा.

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रोजमर्रा के इस्तेमाल में फोन बेहद तेज है. ऐप खोलना, फोटो एडिट करना, 4के वीडियो काटना या भारी गेम चलाना - कहीं भी फोन रुकता हुआ महसूस नहीं होता. लेकिन यहां एक बात और है. नॉर्मल यूजर को A20 Pro की पूरी ताकत हर दिन महसूस नहीं होगी. यह चिप उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती है जो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई और दूसरी भारी चीजें करते हैं.

ऐपल इंटेलिजेंस और Siri AI अभी कहानी का कमजोर हिस्सा है

कई सालों से ऐपल आईफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फीचर्स तो दे रहा है, लेकिन कंपटीशन के मुकाबले पीछे है. Siri में AI काफी लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन अब आ चुका है. iPhone 18 Pro Max में iOS27 के साथ ऐपल इंटेलिजेंस और नया सिरी एआई दिया गया है. सिरी अब ज्यादा बातचीत करने वाला और पर्सनल एक्सपीरिएंस देने की कोशिश करता है और फोन में AI का इस्तेमाल पहले से ज्यादा जगह दिखाई देता है. लेकिन यहां मेरी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थीं. उम्मीद है अपडेट के साथ कंपनी इसे और बेहतर करे. कुछ हफ्ते यूज करने के बाद मैं आपको इसका भी पूरा रिपोर्ट दूंगा.

एक और चीज जो मुझे पसंद आई

डायनेमिक आइलैंड छोटा हुआ है और फेस आईडी के कुछ हिस्सों को डिस्प्ले के नीचे ले जाने से स्क्रीन पर ज्यादा जगह मिलती है. यह ऐसा बदलाव नहीं है जिसके लिए आप नया फोन खरीदें, लेकिन रोज इस्तेमाल में फोन थोड़ा ज्यादा साफ और आधुनिक महसूस होता है. इसके अलावा Apple ने 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा दिया है. इसमें ऑटोफोकस, सेंटर स्टेज और बेहतर वीडियो फीचर्स मिलते हैं. वीडियो कॉल करने वालों के लिए यह अच्छा अपग्रेड है. फोकस ट्रैकिंग भी अच्छा फीचर जो काम आ सकता है.

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अपग्रेड कैसा है?

यहीं सवाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर आपके पास iPhone 17 Pro Max है और आपका कैमरा, बैटरी और परफॉर्मेंस पहले से ठीक चल रहा है, तो iPhone 18 Pro Max में आने के लिए कोई एक ऐसा बदलाव नहीं है जो हर यूजर के लिए जरूरी हो.

लेकिन अगर आप iPhone 14, 15 या उससे पुराने मॉडल से आ रहे हैं, तो अंतर काफी बड़ा महसूस होगा. आपको बेहतर कैमरा, ज्यादा तेज चिप, बेहतर बैटरी, 2TB तक का स्टोरेज ऑप्शन, बेहतर वीडियो कंट्रोल और ज्यादा कैपेबल AI फीचर्स एक साथ मिलते हैं.

और अगर आप फोन से वीडियो बनाते हैं, कैमरा इस्तेमाल करते हैं या लंबे समय तक एक ही फोन चलाना चाहते हैं, तो iPhone 18 Pro Max ज्यादा समझ में आता है.

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