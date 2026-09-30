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दिल्ली में सबसे गोलमटोल कुत्ता कौन? वोटिंग हो गई, जल्द आएगा रिजल्ट

दिल्ली में पहली बार 64 गोलमटोल कुत्तों के बीच अनोखी ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई, जिसमें Instagram वोटिंग के जरिए सबसे चंकी डॉग चुनने का मुकाबला हुआ. अब वोटिंग पूरी हो चुकी है और आज विजेता के नाम का ऐलान होना है.

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प्रतियोगिता के लिए 24 से 29 सितंबर की तारीख तय की गई थी (Photo:Insta/@fatdogsofdelhi)
प्रतियोगिता के लिए 24 से 29 सितंबर की तारीख तय की गई थी (Photo:Insta/@fatdogsofdelhi)

दिल्ली में एक अनोखी प्रतियोगिता सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां 64 गोलमटोल कुत्तों के बीच शहर के सबसे 'चंकी डॉग' को चुनने का मुकाबला हुआ. प्रतियोगिता में कुत्तों के मजेदार नाम भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. रोहिणी के 'कुत्ता सिंह' से लेकर नोएडा के 'महाकुट्टेश्वर' तक कई डॉग्स इस मुकाबले का हिस्सा बने. अब सबकी नजर विजेता के नाम पर है.

दिल्ली में आपने तरह-तरह की प्रतियोगिताओं के बारे में सुना होगा. कहीं सबसे खूबसूरत डॉग चुना जाता है, तो कहीं उसकी समझदारी और ट्रेनिंग की परीक्षा होती है. लेकिन इस बार राजधानी में एक ऐसी प्रतियोगिता हुई है, जिसमें न तो कुत्तों को दौड़ना था और न ही कोई करतब दिखाना था. यहां मुकाबला था सबसे गोलमटोल कुत्ते को चुनने का. यानी दिल्ली का सबसे 'चंकी डॉग' कौन है?

इस अनोखी प्रतियोगिता में दिल्ली और आसपास के इलाकों से 64 कुत्तों ने हिस्सा लिया. किसी का नाम कुत्ता सिंह है, तो किसी का महाकुट्टेश्वर. कोई चोंकू है, तो कोई भोंडू की बरफी. इन मजेदार नामों और कुत्तों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींच लिया.

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कैसे शुरू हुई गोलमटोल कुत्तों की प्रतियोगिता?

इस प्रतियोगिता की शुरुआत इंस्टाग्राम अकाउंट 'Fat Dogs of Delhi' ने की. यह अकाउंट दिल्ली के गोलमटोल कुत्तों की तस्वीरें शेयर करने के लिए जाना जाता है. आयोजकों ने पहली बार ऑनलाइन 'Fat Dog' प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान किया.

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प्रतियोगिता के लिए 24 से 29 सितंबर की तारीख तय की गई थी. डॉग पैरेंट्स से अपने पालतू कुत्तों की तस्वीरों के साथ उनका नाम और इलाका बताने को कहा गया. इसके बाद आयोजकों ने 64 प्रतिभागियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.लेकिन जैसे ही प्रतिभागियों की लिस्ट सामने आई, लोगों का ध्यान कुत्तों के आकार से ज्यादा उनके नामों पर जाने लगा.

कुत्ता सिंह, महाकुट्टेश्वर और भोंडू की बरफी ने खींचा ध्यान

प्रतियोगिता में शामिल कुत्तों के नाम किसी फिल्म के किरदारों से कम दिलचस्प नहीं हैं. रोहिणी से 'कुत्ता सिंह', नोएडा से 'महाकुट्टेश्वर' और कमला नगर से 'चोंकू', 'चोंकी' और 'चोंकर्स' जैसे नाम सामने आए.

वहीं लाजपत नगर से 'भोंडू की बरफी' भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बना. आयोजकों ने इन कुत्तों की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'Meet our participants', यानी मिलिए हमारे प्रतिभागियों से.

इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी पसंद के कुत्तों को लेकर चर्चा करने लगे. किसी को कुत्ता सिंह पसंद आया, तो कोई दूसरे प्रतिभागियों के नाम और गोलमटोल अंदाज पर फिदा हो गया.

 

आज सामने आना है विजेता का नाम

छह राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता की शुरुआत 24 सितंबर को हुई थी. पहले राउंड में 64 कुत्ते थे. इसके बाद वोटिंग के जरिए प्रतिभागियों की संख्या घटती गई. हर मुकाबले में दो कुत्तों की तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई गईं और लोगों ने अपनी पसंद के डॉग को वोट दिया.29 सितंबर को फाइनल मुकाबला निर्धारित था, जबकि 30 सितंबर से 1 अक्टूबर को नतीजे सामने आ सकते हैं.

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एक छात्रा के आइडिया से शुरू हुई प्रतियोगिता

इस प्रतियोगिता के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के अंतिम वर्ष की एक छात्रा ने शुरुआत में शहर के गोलमटोल कुत्तों की तस्वीरें शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पेज बनाया था.

धीरे-धीरे लोगों ने भी अपने आसपास रहने वाले कुत्तों की तस्वीरें भेजनी शुरू कर दीं. इसके बाद इसी पेज पर ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार आया. यह प्रतियोगिता अलास्का के मशहूर 'फैट बियर वीक' से भी प्रेरित है. 

AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, यह प्रतियोगिता अमेरिका के Alaska में होने वाले मशहूर फैट बियर वीक की तर्ज पर शुरू की गई है. Alaska में हर साल मोटे भालुओं के बीच मुकाबला कराया जाता है और लोग अपने पसंदीदा भालू को वोट देते हैं. इसी तरह दिल्ली में कुत्तों को लेकर यह अनोखी प्रतियोगिता शुरू की गई.

 

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