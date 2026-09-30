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कौन है आदित्य मिश्रा? जिसे छुड़ाने के लिए MP में पुलिस पर चलीं गोलियां, मैहर की तरफ भागे हमलावर

Sidhi News: छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस पर हमला कर ₹50 हजार का इनामी गांजा तस्कर आदित्य मिश्रा फरार. आंखों में डाला स्प्रे, चलाईं गोलियां. जानिए कौन है आदित्य मिश्रा और कैसे रची गई पूरी साजिश...

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रीवा-सीधी की छुहिया घाटी कांड के बाद रीवा-शहडोल संभाग में हाई अलर्ट.(Photo:ITG)
रीवा-सीधी की छुहिया घाटी कांड के बाद रीवा-शहडोल संभाग में हाई अलर्ट.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रीवा-सीधी सीमा पर स्थित छुहिया घाटी में मंगलवार दोपहर पुलिस टीम पर हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है. ओडिशा पुलिस की टीम NDPS मामले में गिरफ्तार एक आरोपी आदित्य मिश्रा को लेकर रीवा आ रही थी. इसी दौरान तीन गाड़ियों में पहुंचे बदमाशों ने कथित तौर पर पुलिस वाहन को घेर लिया और फायरिंग कर आरोपी को छुड़ा ले गए.

घटना मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. वारदात की सूचना मिलते ही सीधी और रीवा पुलिस में हड़कंप मच गया. आसपास के थानों की पुलिस को अलर्ट कर नाकेबंदी शुरू कर दी गई है. 

रीवा रेंज के आईजी गौरव राजपूत और डीआईजी हेमंत सिंह चौहान समेत पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं.

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जानकारी के मुताबिक, ओडिशा पुलिस NDPS मामले में गिरफ्तार रीवा निवासी आदित्य मिश्रा को ओडिशा से रीवा जिला न्यायालय में पेशी के लिए लेकर आ रही थी. पुलिस टीम जैसे ही छुहिया घाटी में पहुंची, तभी तीन वाहनों में सवार लोगों ने कथित तौर पर पुलिस वाहन को घेर लिया.

बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर तीन बार फायरिंग की. इस दौरान पुलिसकर्मियों पर बेसबॉल बैट से हमला करने और उनकी आंखों में स्प्रे डालने की बात भी सामने आई है. इसके बाद बदमाश पुलिस के कब्जे से आरोपी आदित्य मिश्रा को छुड़ाकर अपने साथ ले गए.

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पुलिस टीम में SI समेत 7 लोग थे

घटना के वक्त ओडिशा पुलिस की टीम में एक सब इंस्पेक्टर, चार पुलिसकर्मी, दो ड्राइवर और आरोपी मौजूद था. पुलिसकर्मियों के पास पिस्टल समेत हथियार होने की जानकारी सामने आई है. इसके बावजूद हमलावर आरोपी को छुड़ाकर मौके से फरार होने में सफल रहे.

घटना की सूचना मिलते ही सीधी एसपी संतोष कोरी भी मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, ओडिशा पुलिस ने हमले और फायरिंग की जानकारी दी है. इसके बाद आसपास के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल को सक्रिय कर दिया गया.

बताया जा रहा है कि बदमाश वारदात के बाद अपनी गाड़ियों से मैहर की तरफ भागे हैं. पुलिस ने रीवा, सीधी और आसपास के इलाकों में वाहनों की जांच और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. रीवा और शहडोल संभाग की पुलिस को भी अलर्ट किया गया है. घटना के बाद छुहिया घाटी और आसपास के इलाकों में पुलिस की नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी को छुड़ाने के लिए आए बदमाश कौन थे और उन्हें आदित्य मिश्रा के पुलिस काफिले की जानकारी कैसे मिली. पुलिस घटनास्थल से फायरिंग से जुड़े साक्ष्य और अन्य सुराग जुटा रही है. मामले की जांच के बाद ही हमले में शामिल आरोपियों की संख्या, उनके वाहनों और घटना के पूरे घटनाक्रम की स्थिति साफ हो सकेगी.

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