3 महीने बाद Airtel का बड़ा फैसला, वापस आया ₹299 का प्लान, लेकिन बदल गया फायदा

अगर आप Airtel का सिम इस्तेमाल करते हैं और हर महीने 300 रुपये के आसपास रिचार्ज कराते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. कंपनी ने अपना पुराना ₹299 वाला प्रीपेड रिचार्ज प्लान फिर से शुरू कर दिया है. Airtel ने करीब तीन महीने पहले इस प्लान को बंद कर दिया था. इसके बाद ग्राहकों के पास 28 दिन की वैलिडिटी वाला रोजाना डेटा प्लान लेने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने का विकल्प बचा था. अब कंपनी ने ₹299 का प्लान वापस तो ला दिया है, लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया है. पहले रोज 1.5GB डेटा मिलता था, अब सिर्फ 1GB डेटा मिलेगा.

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यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब Airtel के मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है और कंपनी का नेटवर्क छोड़ने वाले ग्राहकों का अनुपात भी बढ़ा है. ऐसे में ₹299 का प्लान वापस लाने के फैसले को कस्टमर्स को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

Airtel के ₹299 प्लान में अब क्या मिलेगा?

Airtel के वापस लाए गए ₹299 वाले प्रीपेड प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. इसमें हर दिन 1GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलते हैं. इस तरह पूरे 28 दिन में ग्राहक को कुल 28GB डेटा मिलेगा. पहले इसी कीमत पर रोज 1.5GB डेटा मिलता था. यानी पुराने प्लान के मुकाबले अब हर दिन 500MB डेटा कम मिलेगा.

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इसका सीधा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जो रोजाना वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताते हैं. अगर आपका डेटा इस्तेमाल रोजाना 1GB से ज्यादा है, तो आपको एक्स्ट्रा डेटा पैक लेना पड़ सकता है या ज्यादा कीमत वाला रिचार्ज चुनना पड़ सकता है. ध्यान देने वाली बात है कि पहले वाले ₹299 प्लान में मिलने वाला रोजाना 1.5GB डेटा अब वापस नहीं आया है.

तीन महीने पहले क्यों बंद किया गया था ₹299 वाला प्लान?

Airtel ने अगस्त 2026 में अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों और फायदे में बदलाव किया था. इसी दौरान कंपनी ने ₹299 के अलावा ₹319, ₹579, ₹619 और ₹649 वाले कुछ प्लान भी बंद कर दिए थे.

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इन प्लान में रोजाना 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिलते थे. ₹299 वाला प्लान बंद होने के बाद 28 दिन की वैलिडिटी के साथ रोजाना डेटा चाहने वाले ग्राहकों के लिए ₹349 का प्लान एक प्रमुख विकल्प बन गया था. इसमें रोजाना 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड 5G का फायदा दिया जा रहा था.

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इस बदलाव का मतलब था कि जो यूजर पहले ₹299 खर्च करते थे, उन्हें समान तरह की रोजाना डेटा सुविधा के लिए ₹349 खर्च करने पड़ सकते थे. यानी रिचार्ज का खर्च करीब 16.7 फीसदी बढ़ जाता. कंपनी की इस रणनीति का मकसद प्रति ग्राहक कमाई बढ़ाना था. टेलीकॉम कंपनियां इसे ARPU यानी Average Revenue Per User कहती हैं. आसान भाषा में समझें तो एक ग्राहक से कंपनी औसतन हर महीने कितनी कमाई करती है, उसे ARPU कहते हैं.

Airtel को सस्ते प्लान बंद करना क्यों पड़ा भारी?

Airtel के सितंबर तिमाही के आंकड़ों में मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़ने की रफ्तार में बड़ी गिरावट देखने को मिली. कंपनी ने जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान करीब 7.16 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े, जबकि इससे पिछली तिमाही में यह संख्या करीब 33 लाख थी. यानी नए ग्राहकों को जोड़ने की रफ्तार काफी कम हो गई.

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