कर्नाटक: महंगाई के मुद्दे पर कर्नाटक में BJP का प्रदर्शन, कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी

कर्नाटक में महंगाई को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस सरकार के फैसलों के खिलाफ BJP ने मोर्चा खोल दिया है. बुधवार को पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में जुटे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. BJP ने आरोप लगाया कि सरकार एक के बाद एक कीमतें बढ़ाकर आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है.

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बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में हुए इस प्रदर्शन की अगुवाई BJP के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने की. उनके साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवादी नारायणस्वामी भी मौजूद रहे.

प्रदर्शन के दौरान BJP कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए. पार्टी नेताओं ने दूध और बस किराए में बढ़ोतरी को आम लोगों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार को घेरा. BJP ने डीके शिवकुमार के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को जनविरोधी करार दिया.

इस प्रदर्शन में पार्टी की कोर कमेटी के सदस्यों के अलावा सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी और अलग-अलग जिलों के अध्यक्ष भी शामिल हुए. नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार को आम लोगों की परेशानियों की चिंता नहीं है और लगातार बढ़ती कीमतों ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है.

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बस में सफर और दूध खरीदना महंगा

BJP के विरोध की वजह हाल में लिए गए दो बड़े फैसले हैं. कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायरथी सुरेश ने 4 नवंबर को राज्य की चार सरकारी परिवहन निगमों की बसों का किराया बढ़ाने का ऐलान किया था.

#WATCH | Bengaluru, Karnataka | BJP stages protest against Karnataka government over price hike. https://t.co/lmonSJJC4i — ANI (@ANI) November 11, 2026

इस बढ़ोतरी के बाद कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) की बसों में किराया अधिकतम 9 रुपये तक बढ़ा है. वहीं, बेंगलुरु की सिटी बस सेवा BMTC में अधिकतम 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.

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दूसरी तरफ, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने अपने लोकप्रिय नंदिनी दूध की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी. दही के दाम में भी 14 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है.

घी, मक्खन और पनीर के दाम भी बढ़े

महंगाई का असर सिर्फ दूध और दही तक सीमित नहीं रहा. बेंगलुरु मिल्क यूनियन (BAMUL) ने नंदिनी घी, मक्खन, पनीर और तृप्ति दूध की खुदरा कीमतों में भी बदलाव किया. नई दरें 4 नवंबर से लागू हो चुकी हैं. यानी अब रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर आने-जाने तक का खर्च बढ़ गया है. BJP इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. पार्टी ने सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश की है.

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