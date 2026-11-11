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नीतीश के महागठबंधन में लौटने की अटकलों पर JDU का आया बयान, जानिए क्या कहा

बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन में दोबारा लौटने की अटकलें लगाई जा रही है. ऐसे में जेडीयू की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार का बयान आया है, उन्होंने सारी बातों को साफ कर दिया है.

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बिहार सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo: ITG)
बिहार सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Photo: ITG)

बिहार की सियासत में बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में मनमुटाव और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के एक बार फिर से महागठबंधन में लौटने की अटकलें लगाई जा रही हैं. इस पर जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया है. श्रवण कुमार ने इन तमाम खबरों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में लौटने की बातों में कोई सच्चाई नहीं है.

श्रवण कुमार ने यह बात स्पष्ट की कि बिहार में फिलहाल एनडीए (NDA) की सरकार है और आगे भी एनडीए की ही सरकार रहेगी. हालांकि, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जरूर मतभेद की बातें सामने आई हैं.

'डबल इंजन की सरकार में हो रहा है काम'

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सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि राजनीति में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है. बिहार में NDA की सरकार है और आगे भी NDA की ही सरकार रहेगी. डबल इंजन की सरकार में राज्य के विकास के लिए काम हो रहा है.

MLC चुनाव में उभरे मतभेदों की हुई समीक्षा

हालांकि, श्रवण कुमार ने यह स्वीकार किया कि हाल ही में बिहार में हुए विधान परिषद (MLC) चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ मुद्दे सामने आए हैं. उन्होंने जानकारी दी कि गठबंधन के भीतर उभरी इन सभी बातों की गंभीरता से समीक्षा की गई है.

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गठबंधन के भीतर तालमेल को लेकर JDU नेता ने कहा कि MLC चुनाव के दौरान कहां गलती हुई, कहां गड़बड़ी हुई और कहां भरोसा टूटा. इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है. उन्होंने आगे कहा कि आपसी मतभेदों को कैसे दूर किया जाए और भरोसा कैसे बहाल किया जाए, इस पर भी बात हुई है. अब पार्टी का आलाकमान इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय लेगा और उचित समाधान निकालेगा.

बीजेपी-जेडीयू में क्यों पैदा हुए मतभेद?

दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी बिहार विधान परिषद के हालिया चुनाव से जुड़ी है. एमएलसी चुनाव से पहले बीजेपी और जदयू के बीच में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन चुनाव में दो निर्दलीय उम्मीदवार राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने जेडीयू के प्रत्याशियों को हरा दिया था. इसके बाद दोनों नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की.

हालांकि, बाद में बीजेपी और दोनों नेताओं की ओर से कहा गया कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता नहीं ली है, बल्कि बीजेपी को समर्थन दिया है, इन दोनों निर्वाचित निर्दलीय एमएलसी को समर्थन देने का मामला चर्चा में है.

जेडीयू के तेवर से ढीले पड़ी बीजेपी

राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी दोनों नवनिर्वाचित निर्दलीय एमएलसी के बीजेपी के करीब आने की घटना से जेडीयू के भीतर नाराजगी है, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता खुलकर इस पर बात करने से या फिर भाजपा के खिलाफ बोलने से बच रहा है. यहां तक कि एमएलसी का चुनाव हारने वाले दोनों जेडीयू के प्रत्याशी आनंद पुष्कर और अभिषेक कुमार झा ने भी जब पिछले दिनों इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था, तब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें रोक दिया था.

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जनता दल यूनाइटेड की नाराजगी की वजह यह थी कि राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी. इसके बावजूद बीजेपी की ओर से उन्हें अपने साथ जोड़ने की पहल की गई. इस पूरे मामले ने गठबंधन के भीतर आपसी तालमेल पर सवाल खड़ा किया और गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने की बात सामने आई.

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