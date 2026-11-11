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कभी मां के प्यार को तरसा था ये वायरल बेबी मंकी, अब दूसरे बच्चे पर लुटा रहा प्यार

कुछ महीने पहले मां से अलग होने के बाद एक बड़े ऑरेंज प्लश खिलौने को अपना सहारा बनाने वाला बंदर पंच अब बड़ा हो गया है. कभी दूसरे बंदरों के बीच अकेला नजर आने वाला पंच अब एक नवजात बंदर के पास बैठकर उसकी निगरानी करता दिखाई दे रहा है.

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महीनों बाद पंच का एक नया वीडियो सामने आया है (Photos: @Melissa_WongMT/X)
महीनों बाद पंच का एक नया वीडियो सामने आया है (Photos: @Melissa_WongMT/X)

कुछ महीने पहले एक नन्हा बंदर अपनी मां से दूर होने और दूसरे बंदरों के बीच अकेला पड़ जाने की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. उसका नाम था पंच. पंच पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब प्यार लुटाया. वायरल तस्वीरों और वीडियो में वह एक बड़े ऑरेंज प्लश ओरंगुटान खिलौने को हर वक्त अपने साथ रखता नजर आया था. अब पंच बड़ा हो गया है और उसका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में वह एक नवजात बंदर के पास बैठा और उसकी निगरानी करता नजर आ रहा है.

मां ने ठुकराया तो खिलौना बना सहारा

पंच पहली बार फरवरी में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. चिड़ियाघर की तस्वीरों में वह एक बड़े ऑरेंज प्लश खिलौने से चिपका नजर आया था. बताया गया कि उसकी मां ने उसे स्वीकार नहीं किया था. दूसरे बंदरों के बीच भी उसे आसानी से जगह नहीं मिली. कुछ उसे नजरअंदाज करते थे, जबकि कुछ उसके साथ आक्रामक व्यवहार करते थे.

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ऐसे में चिड़ियाघर के एक कर्मचारी ने उसे यह प्लश खिलौना दिया. इसका मकसद सिर्फ उसे भावनात्मक सहारा देना नहीं था, बल्कि उसकी मांसपेशियों के विकास में मदद करना भी था. खिलौना उसके लिए मां की मौजूदगी जैसी सुरक्षा का एहसास देने वाला साथी बन गया.

अब नवजात बंदर के पास बैठा दिखा पंच

महीनों बाद पंच का एक नया वीडियो सामने आया है. एक्स यूजर मेलिसा वोंग ने इसे शेयर किया. इसमें पंच एक नवजात बंदर के पास धीरे-धीरे पहुंचता है. वह उसके बगल में लेट जाता है और काफी देर तक वहीं रहता है. ऐसा लगता है जैसे वह छोटे बंदर की निगरानी कर रहा हो.

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यह भी पढ़ें: वायरल बेबी मंकी 'पंच' को मिली ‘गर्लफ्रेंड’, अब नहीं रहा अकेला; सामने आया वीडियो

मेलिसा वोंग ने वीडियो शेयर करते हुए पंच की पुरानी कहानी याद की. उन्होंने बताया कि कभी यही छोटा बंदर अपना ऑरेंज खिलौना साथ लेकर घूमता था और दूसरे बंदरों की वजह से परेशान रहता था. अब पंच बड़ा हो चुका है और एक छोटे बंदर के साथ नजर आ रहा है.

कभी अकेला था, अब ग्रुप के साथ खेलता है

पंच का एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह दूसरे बंदरों के साथ खेलता हुआ दिखाई देता है. यह नजारा उसके पुराने वीडियो से काफी अलग है. तब वह बाकी बंदरों से अलग-थलग नजर आता था, जबकि अब वह अपने ग्रुप के साथ ज्यादा सहज दिखाई देता है.

चिड़ियाघर के कीपर के मुताबिक, जानवरों की स्थिति हर दिन बदल सकती है. कर्मचारी लगातार उनके व्यवहार और स्वास्थ्य पर नजर रखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जरूरत के हिसाब से देखभाल करते हैं. मौसम और सीजन के अनुसार उनके खाने में भी बदलाव किया जाता है. पंच के बेहतर विकास का श्रेय लगातार मिल रही इसी देखभाल को दिया गया है.

यह भी पढ़ें: बेबी मंकी को आखिर मिल गया प्यार-दुलार! वायरल वीडियो ने लोगों की आंखें नम कर दीं

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जिस सहारे की जरूरत थी, अब वही किसी और का सहारा

पंच की कहानी में सबसे खास बात यही बदलाव है. कभी वह खुद एक ऐसे बच्चे की तरह था, जिसे सहारे और अपनापन की जरूरत थी. उस वक्त एक बड़ा ऑरेंज प्लश खिलौना उसका साथी बना.

अब वही पंच एक छोटे नवजात बंदर के पास बैठा दिखाई दे रहा है. वह उसके साथ रह रहा है और उस पर नजर रखता नजर आता है. यानी जिस उम्र में पंच खुद अकेलेपन से जूझ रहा था, आज वह किसी दूसरे छोटे बंदर के लिए साथ और सुरक्षा का एहसास बनता दिखाई दे रहा है.

पंच की कहानी अभी जारी है. चिड़ियाघर के कर्मचारी उसकी सेहत और व्यवहार पर लगातार नजर रख रहे हैं. लेकिन एक अकेले बच्चे से लेकर अपने साथियों के बीच खेलने वाले और नवजात बंदर के पास नजर आने वाले पंच का यह सफर सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है.

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